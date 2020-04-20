Все скандалы Александра Кокорина: куда катится карьера футболиста?

Крайний полузащитник и нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин до сих пор остается объектом для обсуждения в обществе и СМИ. После возвращения из тюрьмы карьера спортсмена значительно изменилась, и появились разговоры о возможном участии футболиста в сборной России.

История скандалов

Александр Кокорин стал известен благодаря скандалам. Их было предостаточно, и практически во всех принимал участие его друг, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев.

Самый запоминающийся, кроме истории с колонией, случай в Монако после Евро-2016. Кокорин и Мамаев тогда отличились банкетом, на котором по слухам было потрачено 250 тыс. евро. Видео с футболистами и шампанским по 500 евро за бутылку быстро разлетелось по всей России.

Год Скандал 2012 Откровенные фото Кокорина и Мамаева в Instagram с намеком на интимные отношения. 2013 Переписанный игрок с другой датой рождения. 2016 Перевод в резервный состав "Зенита" ("Зенит-2") из-за вечеринки в ночном клубе Монте-Карло. 2017 Январь: недовольство публики из-за выложенной фотографии футболки с изображением Пабло Эскобара. Март: лишение водительских прав из-за движения по встречной полосе. Декабрь: выстрелы из пистолета на свадьбе полузащитника "Балтики" Алана Чочиева. 2018 Избиение водителя ведущей программы "Доброе утро" "Первого канала". Побои с директором департамента автопрома Минпромторга РФ Денисом Паком. Октябрь: неявка и последующее опоздание на допрос полиции по делу драки с Денисом Паком. Арест с 18 октября 2018 года по 3 апреля 2019 года. 2019 Лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Жизнь после стражи

6 сентября 2019 года Александр Кокорин условно-досрочно вышел на свободу, а 17 сентября заключил новый контракт с сине-бело-голубыми. Оклад спортсмена был приравнен к сумме МРОТ — около 17 тысяч рублей.

Футбольный клуб отправил заявление на участие Кокорина в Российской премьер-лиге (РПЛ) 2019/2020. Через три дня Российский футбольный союз (РФС) отказал футболисту, аргументировав это тем, что в последний день подачи заявления Кокорин находился не на территории футбольного клуба.

Позже появилось интервью футболиста блогеру, где Кокорин был уверен, что ситуация с дракой — это заказное дело.

"Глупо отрицать, что это была заказная и несправедливая история, потому что все факты налицо", — сказал Кокорин в интервью.

Отношения Кокорина и руководства клуба ухудшились. "Зенит" вел переговоры с "Сочи" об аренде футболиста, но футболист отказался переходить в черноморский клуб, из-за чего Кокорин был отправлен в "Зенит-2".

Изменения в карьере

Благодаря усилиям владельца "Сочи" Бориса Ротенберга Кокорин все-таки смог перейти в команду на правах аренды. Зарплата футболиста значительно уменьшилась по сравнению с выступлениями за "Зенит".

В составе "Зенита" 2016 года Александр Кокорин получал около 3,5 миллионов евро в год. Зарплата в "Сочи" составила почти 300 тысяч евро в год.

Игра Кокорина также сильно изменилась. По мнению спортивного журналиста и блогера Василия Уткина, тюрьма помогла футболисту реабилитироваться:

"Кокорин вышел — сразу заиграл. И вообще он в прекрасной форме, и в общем даже и за голову вроде взялся. Смотрите, как, оказывается, позитивно действует тюрьма на некоторых спортсменов".

Кокорин забил 3 гола в 4 матчах и отдал 1 голевую передачу за "Сочи". Контракт Кокорина заканчивается этим летом, но букмекеры уже строят гипотезы о вероятном переходе футболиста в "Локомотив", "Динамо" и "Рубин". При этом не исключается вариант, что россиянин останется в "Сочи".

Сам же Кокорин оценил свою игру, прокомментировав один из постов черноморского клуба в Instagram.

"Ниче так", — написал Кокорин в комментариях к посту.

Александру Кокорину придется вернуть половину зарплаты из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что РПЛ приостановил сезон до 31 мая, а клубы сократили зарплаты игрокам на 50%.

Ранее футболист был замечен с противовирусным бейджем. Точно такое же приспособление было у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, что второй кассационный суд отложил заседание по жалобам защиты на приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Заседание должно было состояться 20 апреля.