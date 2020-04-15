Волонтёр Моуринью, по миллиону от Макгрегора и Месси: как спорт помогает в борьбе с коронавирусом

Практически все спортивные мероприятия были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на большие финансовые потери, спортсмены и спортивные организации стараются помогать в борьбе с коронавирусом.

Теннис

Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) выделила 20 миллионов фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от пандемии. Спортивный орган разработал финансовую программу для специалистов, которые остались без дохода.

Программа направлена на помощь:

сотрудникам теннисных клубов;

профессиональным теннисистам и тренерам;

непрофессиональным игрокам.

LTA также сообщил, что непрофессиональные теннисисты получат гранты в виде денежных вознаграждений.

Чемпион молодежного турнира Янник Синнер пожертвовал 12,5 тысяч евро на медицинские нужды в итальянском городе Бергамо.

Сербская теннисистка и экс-ракетка мира Ана Иванович помогла Сербии в борьбе с коронавирусом. Вместе со спонсорами в страну было ввезено 50 респираторов, а также средств защиты на сумму почти в полмиллиона долларов.

Баскетбол

Трое профессиональных баскетболистов пожертвовали по 100 тысяч долларов на выплаты сотрудникам стадионов:

форвард "Детройт Пистонса" Блейк Гриффин ;

; центровой "Кливленд Кавальерса" Кевин Лав ;

; форвард "Милуоки Бакса" Яннис Адетокунбо.

Центровой баскетболист "Юта Джаза" Руди Гобер пожертвует полмиллиона долларов. Француз обещал перевести часть денег оставшимся без работы сотрудникам домашнего стадиона, а другую часть — социальным службам во Франции с США.

Футбол

Футбольное пространство оказало наиболее значительную помощь в борьбе с коронавирусом.

Главный тренер "Тоттэнхема" Жозе Моуриньо стал волонтером на один день. Португалец доставлял еду пенсионерам на дом.

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" пожертвовали около 100 тысяч фунтов стерлингов продовольственным банкам. Каждый клуб выделил по 50% от общей суммы сбора в благотворительные фонды.

Бывшие футболисты красных дьяволов Райан Гиггз и Гари Невилл, владельцы отелей, предоставили бесплатное жилье медработникам.

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес пожертвовал деньги в государственные больницы города Баия-Бланка. Точная сумма пожертвований не уточняется, но денег хватило на:

более 3 тысячи литров спиртового антисептика;

100 тысяч медицинских перчаток;

другие медицинские принадлежности.

Мэр города поблагодарил аргентинца за помощь:

"Спасибо Лаутаро и всей его семье за ​​их приверженность нашему городу".

Форвард французского клуба "ПСЖ" Кильян Мбаппе пожертвовал крупную сумму в благотворительный фонд поддержки бездомных. Сумма пожертвований осталась в тайне по просьбе самого игрока.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович самостоятельно запустил программу поддержки по борьбе с вирусом. Спортсмен пожертвовал 100 тысяч евро собственных средств. Общая сумма пожертвований составляет более 300 тысяч евро.

Игроки мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих и Леон Горецка создали совместный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вложено около 1 миллиона евро.

Форвард французского "Монако" Бальде Кейта пожертвовал 17 тысяч евро в борьбе с коронавирусом в Сенегале. Бюджет благотворительной кампании составил 168 тысяч евро.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал 1 миллион евро в столице Каталонии и Аргентине.

Нападающий "Ювентуса" Кришитиану Роналду помог в строительстве медицинских отделений. Пожертвования португальца превышают миллион евро.

Бокс и смешанные единоборства

Бывший чемпион UFC Коннор Макгрегор пожертвовал один миллион евро для закупки средств индивидуальной защиты в ирландские больницы.

Сотрудники Свердловской областной федерации бокса помогают доставить гражданам еду и средства защиты на дом.

В стране был развернут оперативный штаб Федерации бокса. Волонтеры оперштаба отправили более 30 тысяч медицинских масок и 5 тысяч литров антисептика.

Зимние виды спорта

Команда хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" пожертвовала 500 тысяч обедов пострадавшим от коронавируса.

Олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров и серебряный призер Олимпиады Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков доставил медицинские принадлежности в подмосковные больницы.

Плавание

Международная лига плавания (ISL) выделила около 11 миллионов долларов для финансирования сотрудников и пловцов. Спортивный орган назначил 320 спортсменам зарплату в 1,5 тысячи долларов в месяц. Максимально возможна выплата — 3,5 тысячи долларов в месяц.

ISL обещал, что выплаты будут произведены с сентября 2020 года по июль 2021 года.