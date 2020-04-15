Практически все спортивные мероприятия были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на большие финансовые потери, спортсмены и спортивные организации стараются помогать в борьбе с коронавирусом.
Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) выделила 20 миллионов фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от пандемии. Спортивный орган разработал финансовую программу для специалистов, которые остались без дохода.
Программа направлена на помощь:
LTA также сообщил, что непрофессиональные теннисисты получат гранты в виде денежных вознаграждений.
Чемпион молодежного турнира Янник Синнер пожертвовал 12,5 тысяч евро на медицинские нужды в итальянском городе Бергамо.
Сербская теннисистка и экс-ракетка мира Ана Иванович помогла Сербии в борьбе с коронавирусом. Вместе со спонсорами в страну было ввезено 50 респираторов, а также средств защиты на сумму почти в полмиллиона долларов.
Трое профессиональных баскетболистов пожертвовали по 100 тысяч долларов на выплаты сотрудникам стадионов:
Центровой баскетболист "Юта Джаза" Руди Гобер пожертвует полмиллиона долларов. Француз обещал перевести часть денег оставшимся без работы сотрудникам домашнего стадиона, а другую часть — социальным службам во Франции с США.
Футбольное пространство оказало наиболее значительную помощь в борьбе с коронавирусом.
Главный тренер "Тоттэнхема" Жозе Моуриньо стал волонтером на один день. Португалец доставлял еду пенсионерам на дом.
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" пожертвовали около 100 тысяч фунтов стерлингов продовольственным банкам. Каждый клуб выделил по 50% от общей суммы сбора в благотворительные фонды.
Бывшие футболисты красных дьяволов Райан Гиггз и Гари Невилл, владельцы отелей, предоставили бесплатное жилье медработникам.
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес пожертвовал деньги в государственные больницы города Баия-Бланка. Точная сумма пожертвований не уточняется, но денег хватило на:
Мэр города поблагодарил аргентинца за помощь:
"Спасибо Лаутаро и всей его семье за их приверженность нашему городу".
Форвард французского клуба "ПСЖ" Кильян Мбаппе пожертвовал крупную сумму в благотворительный фонд поддержки бездомных. Сумма пожертвований осталась в тайне по просьбе самого игрока.
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович самостоятельно запустил программу поддержки по борьбе с вирусом. Спортсмен пожертвовал 100 тысяч евро собственных средств. Общая сумма пожертвований составляет более 300 тысяч евро.
Игроки мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих и Леон Горецка создали совместный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вложено около 1 миллиона евро.
Форвард французского "Монако" Бальде Кейта пожертвовал 17 тысяч евро в борьбе с коронавирусом в Сенегале. Бюджет благотворительной кампании составил 168 тысяч евро.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал 1 миллион евро в столице Каталонии и Аргентине.
Нападающий "Ювентуса" Кришитиану Роналду помог в строительстве медицинских отделений. Пожертвования португальца превышают миллион евро.
Бывший чемпион UFC Коннор Макгрегор пожертвовал один миллион евро для закупки средств индивидуальной защиты в ирландские больницы.
Сотрудники Свердловской областной федерации бокса помогают доставить гражданам еду и средства защиты на дом.
В стране был развернут оперативный штаб Федерации бокса. Волонтеры оперштаба отправили более 30 тысяч медицинских масок и 5 тысяч литров антисептика.
Команда хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" пожертвовала 500 тысяч обедов пострадавшим от коронавируса.
Олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров и серебряный призер Олимпиады Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков доставил медицинские принадлежности в подмосковные больницы.
Международная лига плавания (ISL) выделила около 11 миллионов долларов для финансирования сотрудников и пловцов. Спортивный орган назначил 320 спортсменам зарплату в 1,5 тысячи долларов в месяц. Максимально возможна выплата — 3,5 тысячи долларов в месяц.
ISL обещал, что выплаты будут произведены с сентября 2020 года по июль 2021 года.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.