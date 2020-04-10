Александр Тихонов: Польховский - законченный интриган и абсолютно безграмотный человек

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью "Правде.Ру" обрисовал безрадостную картину в российском биатлоне. По его словам, ничего не изменится с приходом в сборную России Валерия Польховского.

Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером сборной России. Решение должно быть утверждено министерством спорта.

— Я знаю его очень давно. Когда его выгнали из Спортивного клуба армии, город Новосибирск… Он был, по-моему, прапорщик. За интриги, за сводничество, просто выгнали, сняли погоны, — заявил Тихонов. — Я тогда работал зампредом "Новосибирска", закончив спортивную карьеру. "Динамо", да. Меня предупреждали: "Иваныч, не бери, это будет такая грыжа!" Ну, я вот взял — пожалел человека. Восстановил в звании, он дослужился до подполковника, тренер сборной ЦС "Динамо". Я его притащил, стал президентом, притащил в сборную команду. В общем, интриги начались, будем говорить, с первого года. Я долго-долго терпел.

Потом ко мне пришла Ишмуратова: "Александр Иванович, я бросаю биатлон". Можете ее найти и поинтересоваться у нее. "Я бросаю биатлон из-за Польховского", просто ревет навзрыд, просто рыдает. Я говорю: "Света, успокойся. Я все вопросы решу". Я пришел к нему, я говорю: "Слушай, Польховский, хватит интриг. К Ишмуратовой больше не подходи и вообще не смотри в ее сторону". После чего я нашел ей тренера, царство ему небесное, Виталия Фатьянова. Вот она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Дальше интриги продолжались. Ко мне уже пришли и тренеры, и спортсмены, и спортсменки по поводу Польховского: "Александр Иванович, дальше так невозможно". Я его перед Чемпионатом мира выгоняю с треском — пришел доказал, рассказал всю историю, тогда Фетисов руководил, Пархоменко. Они мне подписали письмо, и мы его выгнали. Просто выгнали. После чего ко мне пришли с шампанским и мужская, и женская команда, и все тренеры.

Он болтался-болтался, потом пытался работать в Белоруссии — выгнали, дальше он попробовал в Казахстане — выгнали. В общем, болтался постоянно и нигде не нашел себе место. Теперь, когда собралась команда единомышленников… Что такое Майгуров? Майгуров. Ну, будем говорить так, благодаря руководству Ханты-Мансийского округа уголовное дело было закрыто.

Будучи министром спорта вписал высшее образование, потом его заставили написать, Майгурова, а какое учебное заведение вы закончили. Он пишет: "Омский институт физкультуры государственный". Мне звонит Михалёв, он был ректором, говорит: "Александр Иванович, у нас такого студента Майгурова никогда не было". Он врал, лгал, понимаете. Это он работал министром спорта округа огромнейшего. Это просто, ну, как Вам сказать, ни в какие ворота не лезет.

Вот они все собираются, подобного рода товарищи. Значит, я его открыто, Польховского, называл подонком. У меня стоит даже статья на моем сайте "Подонок", он этого не оспаривает. Безграмотный абсолютно человек. Я могу привести один пример тренировки. В Австрии идет тренировка — имитация с палками, пешком без роликов. Значит, подъем очень серьезный и слышу: "Расслабься! Расслабься!" Я иду к подъему. Стою за соснами смотрю, ну, подъем — очень такая нагрузка серьезнейшая, длинный подъем с такой завершающей… под серьезными градусами подъем. Значит, "Расслабься!" Я подхожу к нему и говорю: "Валера, объясни мне, пожалуйста, как можно расслабиться, ну, здесь нагрузка серьезнейшая, такой подъемище, скажи, пожалуйста, как можно расслабиться. Абсурд. Если подтянись на перекладине, я тебе скажу, расслабься, ты же упадешь. Ты хоть подумай головой, что ты городишь".

Всю жизнь переписывал чужие планы и все прочее. Вот такого плана, ну, интриган законченный.

— Подходы Польховского и Хованцева будут разные или все-таки это одного поля ягоды?

— Нет, Вы знаете, Хованцев - более порядочный. Это мой старый друг, я о нем ничего плохого, но это не его уровень, не уровень Хованцева. И я ему это сказал, когда его назначили. Но мечта каждого тренера, наверно, поработать с национальной командой. Я ему сказал: "Толя, это не твой уровень, дорогой мой". Во-первых, у него не поставлена речь. Для того, чтобы правильно объяснить тренировку, мало знаний — нужна лексика нормальная, нормальное произношение. Понимаете, он еще немножко икает… Я ничего против Хованцева не хочу сказать, но не его уровень. Сегодня самое интересное, знаете, что, если раньше мечтали работать со сборной командой страны, СССР, России, то сегодня мы не можем найти тренеров, никто не хочет работать.

А самое главное, что они же развалили все до основания. Вы посмотрите, сколько допингов. И вот Екатерина Юрьева в своем интервью… Она дважды попалась на допинге, она дисквалифицирована пожизненно. Способная спортсменка была, да, "я тренируюсь только по планам Валерия Николаевича Польховского и слушаю только его". Вот два допинга были, понимаете. Где только ни работал, нигде толком не получается.

— Безрадостную картину, Вы, конечно, обрисовали…

— Там у меня на сайте стоит "Польховский подонок". Я же отвечаю за свои слова.

— Можно ли ждать прихода новых спортсменов в сборной после прихода Польховсокого?

— А кто придет? Я думаю, что не отдадут никого туда тренироваться. У меня такое впечатление. Регионы уже возмутились прошлым сезоном, понимаете? Сейчас, на сегодняшний день, у них огромные долги перед Международной федерацией, я точную цифру не знаю. Сейчас идет по телевидению передача "Санкт-Петербург", Вы посмотрите, там финансовые нарушения Голикова, они его как бы пытаются вывести, вот финансово. Исполнительный директор он был что ли у них там, он дал интервью, привел документы: долги, значит, оплачивался водитель жены Драчева, и Драчев там миллион или полтора брал денег, снимал, и не вернул.

Поэтому вся эта команда, я написал в "Советский спорт", он дал, поганой метлой — всех до одного. Понимаете, взять такого — Нуждов. Человек из ФСБ. Ну, зачем тебе это надо, я не пойму, не могу понять. Сначала Касперовича поливал, что он вор, что инвентарь не сдал и все прочее. Саша отчитался полностью, все, вопросов никаких нет. Он теперь, значит, Касперовича начинает хвалить, потому что Касперович тренировал Логинова. Это единственные медали, понимаете. Вот такая шайка собралась.

— Страшно подумать, потому что биатлон всегда был на пике популярности у зрителей.

— Ну, так вот. Я задавал вопрос, когда меня приглашали довольно высоко, приглашали и задали вопрос: "Александр Иванович, скажите, пожалуйста, что творится с российским биатлоном?" Я говорю: "Я вам хочу задать этот вопрос". Я говорю: "Вот скажите, пожалуйста", ну, как спортсмен, мне неудобно говорить о себе, но тем не менее, как спортсмен я состоялся. Не я же сам себя назвал. Это оказалось, единственный спортсмен за всю историю вообще всех видов спорта: у нас признавался Брумель лучшим спортсменом три года подряд, Валерий Брумель, в высоту, но не спортсменом века, а спортсменом века, получилось, у нас назван только я один, в биатлоне.

— Да, четырехкратный олимпийский чемпион.

— Да, 11-кратный мира. Я говорю: "Скажите, пожалуйста, я принял федерацию без медалей, разворованную напрочь. Она у меня через три года стала лучшей федерацией". Я получил диплом и знак как лучший президент среди всех национальных федераций. И федерация была названа лучшей, признана. Немцы были вторые, норвежцы трети. Я говорю: "Так что же не устраивало, объясните мне".

Они тогда, компания "Мечел" была и там был Малин Владимир, бывший какой-то он, возглавлял Росимущество что ли, захотел стать президентом биатлона. Проиграл мне на конференции. И все это организовывал Польховский, для того чтобы Тихонова убрать, а ему прийти в биатлон и рулить. Но они проиграли. Я Польховского так вот… Он болтался все эти годы. То Казахстан, нигде, выгнали отовсюду. Сейчас белорусы. А Польховский, значит, они друзья с Королькевичем, у которого сейчас закончился контракт с Белоруссией. Белорусы написали комментарий: "Спасибо Драчеву, что нас избавил от Королькевича". Вот такие друзья — как пауки в банке.