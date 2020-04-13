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Автор Владан Джурич

Как изменится трансферный рынок на фоне пандемии?

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный кризис из-за коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается. Клубы перестали функционировать: они теряют деньги и зрителей. С приостановкой сезона остановился и трансферный рынок.

Более того, неизвестно, как будет складываться будущее звезд футбола: Килиана Мбаппе, Неймара, Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других известных спортсменов.

Периоды летнего трансферного окна

Длительность летнего трансферного окна — от 8 до 12 недель. Ранее планировалось, что в странах трансферные окна откроются в следующих числах:

Страна

Период летнего трансферного окна

Россия

9 июля — 2 сентября

Испания

11 июня — 1 сентября

Италия, Франция, Германия

1 июня — 31 августа

Англия

17 мая — 9 августа

Нидерланды

11 июня — 2 сентября

Учитывая тот факт, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил доиграть чемпионаты до 3 августа, периоды трансферного окна могут измениться, возможно — сократиться.

Неплохой вариант развития событий предложил спортивный менеджер испанского "Атлетико Мадрид" Андрея Берта.

"Я бы убрал летнее трансферное окно. Это время будет совпадать с окончанием всех чемпионатов. Нужно остаться с нынешними составами до января, когда откроется трансферный рынок", — сказал Берта.

Преимущества и недостатки изменений трансферного рынка

Недостатки изменений:

  • снижение цен на игроков — неблагоприятно для спортсменов, агентов и клубов-продавцов;
  • снижение трансферного бюджета клубов;
  • сокращение числа трансферов.

Однако у изменений трансферного окна есть и свои плюсы:

  • урегулирование стоимости трансферов;
  • рост воспитанников клубов;
  • улучшение качества трансферной политики.

Очевидно, что размеры трансферных бюджетов упадут. При этом клубы смогут тщательнее подходить к подбору игроков и составлению условий контрактов. В итоге трансферный рынок урегулируется из-за снижения бюджетов и количества сделок.

Скорее всего, клубы станут больше привлекать своих воспитанников, от которых фанаты всегда ждут больших результатов и воспринимают их с радостью.

Как сообщает The Score, председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможных изменениях трансферного рынка:

"Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют трансферный рынок и помогут установить новый баланс".

Кто пошел на сокращение трансферного бюджета?

3 апреля английский клуб из Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" решил сократить трансферный бюджет. Об этом сообщает издание Sky Sports. Размер сокращения не сообщается.

Каталонская "Барселона", наоборот, опасается сокращения трансферного бюджета. Сине-гранатовые пытаются оптимизировать трансферную стратегию. Как сообщает ESPN, каталонцы ищут игроков, у которых контракты заканчиваются летом.

Напомним, что еще до остановки чемпионата "Барселоне" требовалось 140 миллионов евро на финансирование сделок летнего трансферного окна.

Итальянский "Милан" готов вложить средства на усиление состава. Такие условия предложило руководство клуба немецкому тренеру Ральфу Рангнику, если он согласится возглавить россонери. В случае согласия немец получит 75 миллионов евро на летние сделки, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Состояние трансферных бюджетов топ-клубов

По последним данным tranfermarkt. de, трансферный баланс в текущем сезоне многих клубов ушел в минус.

Клуб

Затраты (млн. евро)

Трансферный баланс (млн. евро)

Испания

"Барселона"

316

-146

"Реал Мадрид"

337,5

-207,5

"Атлетико Мадрид"

299,5

13,6

"Севилья"

177,7

-51

Франция

"Монако"

200

-116,25

"ПСЖ"

95

10,9

"Олимпик Лион"

126

26

Италия

"Интер"

203,1

-107,91

"Ювентус"

39,03

-21,06

"Наполи"

193

-83,8

"Рома"

154

-47,87

Германия

"Бавария"

143,5

-89,5

"Байер"

96

-62,5

"Боруссия Дортмунд"

173

-48

"РБ Лейпциг"

75,5

-25,5

Англия

"Манчестер Сити"

172,8

-103,8

"Ливерпуль"

10

31

"Тоттенхэм"

180

-123,5

"Лестер Сити"

106,1

-17

Россия

"Зенит"

66,7

-49,9

"Спартак"

42,5

-11,75

ЦСКА

18,5

-15,96

"Рубин"

14,5

-4,5

 

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