Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"

Вице-президент Федерации баскетбола Москвы, известный баскетбольный тренер Евгений Гомельский в интервью "Правде.Ру" прокомментировал информацию о том, что у главы РФБ Андрея Кириленко есть гражданство США. Об этом ранее рассказал сам бывший игрок НБА.

— Андрей Кириленко заявил, что у него есть паспорт гражданина США. Президент РФБ не считает этот факт зазорным. Допустимы такие истории для людей, которые потом занимают посты в России?

— Неприятный, конечно, вопрос. Он муссируется обычно за спиной, редко об этом говорят вслух. Мнения у людей разные. Мы сейчас считаемся демократической, открытой страной. Нельзя считать это большим нарушением. Надо учитывать, что он провел десять сезонов в лиге НБА. Десять лет прожил в Америке, был там далеко не на последних ролях, выступал за команду "Юта Джаз" и был там действительно человеком, за которого приходило болеть очень много народу. Конечно, для него это было приятным времяпрепровождением не только в материальном плане, но и в моральном. Я бы не стал сейчас вдаваться в подробности, что можно, что нельзя. Никаких больших страхов по этому поводу нет, на мой взгляд.

Хотелось бы, чтобы взаимоотношения с Соединенными Штатами были намного лучше, чем сейчас. Это я особенно беру политическую атмосферу. Тут накладывает свой отпечаток то, что мы являемся идеологическими противниками с Соединенными Штатами, поэтому любое упоминание, кто гражданин, кто нет, вызывает некоторую оторопь у тех, кто считает, что это неправильная вещь. Я не стал бы сильно осуждать и сильно хвалить.

— Кириленко говорит, что приобрел гражданство для удобства. Но, вместе с тем, он был обязан произнести присягу на верность США.

— Я не очень знаю все правила посвящения. Я гражданство получать не собираюсь нигде, тем более, в Соединенных Штатах, поэтому мне сейчас трудно судить о юридической подоплеке. У него большая семья, у него родились дети в Штатах. У него там серьезные зацепки. А что касается удобства, мне трудно сейчас судить и говорить. По крайней мере, я его всегда расцениваю как порядочного человека. Я за спиной никогда от него гадостей не слышал. Не помню, чтобы он себя неправильно где-то вел. А что касается его выбора, это его выбор. И диктовать ему, где ему быть и что ему делать, я бы не стал.

— Мы не диктуем, конечно. Но двоякость ситуации, когда идет информационная война между Россией и США, есть.

— Для обывателя это воспринимается не очень хорошо. Но когда ты знаешь, что человек отдал годы своего баскетбольного расцвета именно игре в сильнейшей лиге мира, в НБА. Может быть, вы не очень это знаете, а я точно знаю. Я не собираюсь быть расистом или человеком, который может кого-то расценивать по цвету кожи и так далее… Но представляете себе, когда такое засилье афроамериканцев в каждой баскетбольной команде, и приехал парень из России по имени Андрей Кириленко под номером 47, автомат Калашникова. И в него влюбился весь штат Юта и ходили в майках с его номерами.

Когда белые сражаются со многими, там радости многие не испытывают ребята. Но они увидели в нем не только личность, но и большого спортсмена. Я бы не хотел быть судьей. Не хочу об этом обсуждать. А вопрос не очень приятный. Я не думал, что вы будете это спрашивать. Я понимаю, что это попахивает жареным, как любая журналистика, поэтому вам интересно мое мнение. Я вам сказал. Обывателю это интересно. Они будут писать, как это противно