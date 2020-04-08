Игрокам "Барселоны" урезали зарплаты на 70%. Это может коснуться каждого

Футбольные клубы друг за другом объявляют о снижении зарплат игрокам. На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 игроки соглашаются на снижение заработных плат. Это выглядит логичным, поскольку их гонорары измеряются в миллионах евро.
Первыми, кто решился на сокращение зарплат, оказались испанские клубы. В их рядах:
Мадридский "Реал" также рассматривает возможность снижения зарплат на 70%. При этом королевский клуб тратит половину бюджета на зарплаты футболистам, сообщает издание El Pais.
Зарплаты в ФК "Барселоне" составляют около 80% от суммарного бюджета клуба. Команда пошла на снижение зарплаты после согласия капитана Лионеля Месси. Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу в интервью изданию Diario Sport.
Глава клуба также рассказал о процессе переговоров по снижению зарплат:
После этого игроки соглашаются, либо продолжают переговоры с руководством, пока не достигнут консенсуса.
Первым в итальянской лиге А о снижении зарплат объявил "Ювентус". Руководство клуба достигло соглашения с игроками о снижении заработной платы, что позволило сэкономить около 90 миллионов евро.
Португальский нападающий и лидер зебры Кришитану Роналду потеряет 4 миллиона евро.
Игроки "Интера" готовы отказаться от части своих доходов до конца сезона, сообщает издание ANSA.
Остальные клубы итальянского чемпионата находятся на стадии переговоров с игроками. По всей видимости, средние клубы с незначительными спонсорами не готовы снизить расходы через сокращение зарплат.
Пока что только два французских клуба объявили о снижении зарплат на 30%: "Олимпик Марсель" и "Лион".
Футбольный клуб "Амьен" объявил о снижении зарплат игрокам на 16%. При этом "Амьен" находится в зоне вылета из Лиги 1.
Любопытно, что один из самых богатых клубов "ПСЖ" не объявлял о снижении зарплат. Известно, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи пытается найти компромисс, чтобы не потерять ценных игроков.
В Германии уже пять клубов сумели договориться с игроками о снижении зарплат:
Известно, что готовность снизить зарплаты поддержали "Боруссия Менхенгладбах" и "Вердер".
В Английской премьер-лиге (АПЛ) дела обстоят плохо. Менеджменту клубов не удается договориться с игроками о снижении зарплат.
Английские клубы пока что обходятся сокращением зарплат сотрудников. Персонал также отправляют на неоплачиваемый отпуск.
Отсюда появился скандал между бывшим тренером "Тотенхема" Гарри Реднаппом и главой клуба Дэниелом Леви. В интервью The Sun Гарри обвинил "Тоттенхем" в политике, которая подразумевает сокращение зарплат персоналу и сохранение и без того обеспеченным футболистам.
В России уже несколько футбольных клубов готовятся к оптимизации расходов:
Екатеринбургский "Урал" сообщил о заранее пересмотренных зарплатах игрокам. Об этом рассказывал владелец клуба Шамиль Газизов. Он также порекомендовал другим клубам в Российской премьер-лиге (РПЛ) заняться процессом снижения зарплат.
Московское "Динамо" предложило игрокам снизить зарплаты на 40%, но футболисты не согласились, и выдвинули свои требования — урезать зарплаты на 20%. Переговоры продолжаются.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.