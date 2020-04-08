Игрокам "Барселоны" урезали зарплаты на 70%. Это может коснуться каждого

Футбольные клубы друг за другом объявляют о снижении зарплат игрокам. На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 игроки соглашаются на снижение заработных плат. Это выглядит логичным, поскольку их гонорары измеряются в миллионах евро.

Ситуация в Испании

Первыми, кто решился на сокращение зарплат, оказались испанские клубы. В их рядах:

"Барселона" - на 70 процентов;

"Эспаньол" — на 70 процентов;

"Атлетико Мадрид" — на 70 процентов;

"Реал Бетис" — на 15 процентов.

Мадридский "Реал" также рассматривает возможность снижения зарплат на 70%. При этом королевский клуб тратит половину бюджета на зарплаты футболистам, сообщает издание El Pais.

Зарплаты в ФК "Барселоне" составляют около 80% от суммарного бюджета клуба. Команда пошла на снижение зарплаты после согласия капитана Лионеля Месси. Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу в интервью изданию Diario Sport.

Глава клуба также рассказал о процессе переговоров по снижению зарплат:

Президент клуба собирает команду и сообщает о сокращении доходов. Глава футбольного клуба объясняет игрокам необходимость оптимизировать расходы. Команде и персоналу клуба озвучивают процент снижения зарплат.

После этого игроки соглашаются, либо продолжают переговоры с руководством, пока не достигнут консенсуса.

Ситуация в Италии

Первым в итальянской лиге А о снижении зарплат объявил "Ювентус". Руководство клуба достигло соглашения с игроками о снижении заработной платы, что позволило сэкономить около 90 миллионов евро.

Португальский нападающий и лидер зебры Кришитану Роналду потеряет 4 миллиона евро.

Игроки "Интера" готовы отказаться от части своих доходов до конца сезона, сообщает издание ANSA.

Остальные клубы итальянского чемпионата находятся на стадии переговоров с игроками. По всей видимости, средние клубы с незначительными спонсорами не готовы снизить расходы через сокращение зарплат.

Ситуация во Франции

Пока что только два французских клуба объявили о снижении зарплат на 30%: "Олимпик Марсель" и "Лион".

Футбольный клуб "Амьен" объявил о снижении зарплат игрокам на 16%. При этом "Амьен" находится в зоне вылета из Лиги 1.

Любопытно, что один из самых богатых клубов "ПСЖ" не объявлял о снижении зарплат. Известно, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи пытается найти компромисс, чтобы не потерять ценных игроков.

Ситуация в Германии

В Германии уже пять клубов сумели договориться с игроками о снижении зарплат:

"Бавария";

"Боруссия Дортмунд";

"Шальке";

"РБ Лейпциг";

"Байер".

Известно, что готовность снизить зарплаты поддержали "Боруссия Менхенгладбах" и "Вердер".

Ситуация в Англии

В Английской премьер-лиге (АПЛ) дела обстоят плохо. Менеджменту клубов не удается договориться с игроками о снижении зарплат.

Английские клубы пока что обходятся сокращением зарплат сотрудников. Персонал также отправляют на неоплачиваемый отпуск.

Отсюда появился скандал между бывшим тренером "Тотенхема" Гарри Реднаппом и главой клуба Дэниелом Леви. В интервью The Sun Гарри обвинил "Тоттенхем" в политике, которая подразумевает сокращение зарплат персоналу и сохранение и без того обеспеченным футболистам.

Ситуация в России

В России уже несколько футбольных клубов готовятся к оптимизации расходов:

"Спартак" — снижение зарплат на 40%;

"Зенит" — снижение на 50%;

"Рубин" — снижение на 50%;

ЦСКА — на стадии переговоров.

Екатеринбургский "Урал" сообщил о заранее пересмотренных зарплатах игрокам. Об этом рассказывал владелец клуба Шамиль Газизов. Он также порекомендовал другим клубам в Российской премьер-лиге (РПЛ) заняться процессом снижения зарплат.

Московское "Динамо" предложило игрокам снизить зарплаты на 40%, но футболисты не согласились, и выдвинули свои требования — урезать зарплаты на 20%. Переговоры продолжаются.