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Автор Владан Джурич

Почему продолжается чемпионат Белоруссии по футболу?

Спорт » Командные виды » Футбол

Весь европейский спорт приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Чемпионат продолжается только в Белоруссии. Почему правительство не вводит никаких мер и не приостанавливает чемпионат — попробуем разобраться.

Лучше всего ситуацию могут разъяснить сами спортсмены. По теме высказались футболисты Даниил Чалов из "Витебска", Жоао Виллиам из брестского "Руха" и даже бывшая легенда белорусского футбола Александр Глеб.

Также по поводу продолжения чемпионата Белоруссии высказался полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин.

Вице-президент "Пюника" и бывший советский футболист Александр Тарханов оценил текущее состояние чемпионата страны. Поделился своим мнением о чемпионате Белоруссии даже депутат Государственной Думы Игорь Лебедев.

Мнение игроков

Защитник Даниил Чалов прокомментировал ситуацию в чемпионате Белоруссии:

"У нас всё отлично, играем в футбол. Говорят, что следующую встречу нашей команды покажут по телевизору. Думаю, большинство людей до этого не видели матчей чемпионата Белоруссии".

Жоао Виллиам с опасением отнесся к продолжению чемпионата:

"Я бы предпочёл, чтобы чемпионат был остановлен. Я немного напуган".

Алексей Сутормин прокомментировал чемпионат Белоруссии следующим образом:

"Первый раз включил, подумал: "Блин, что это?".

Полузащитник сине-бело-голубых также отметил, что скучает по играм в целом.

Мнение экспертов

Александр Глеб обеспокоен решением продолжать чемпионат Белоруссии.

"В Белоруссии всем всё равно. Это невероятно. Возможно, через неделю или две остановимся и мы. Вероятно, наш президент просто следит за развитием событий", — цитирует бывшего футболиста сборной Белоруссии издание The Sun.

Александр Тарханов оценил чемпионат Белоруссии:

"Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо".

Депутат Госдумы Игорь Лебедев вскользь сказал о чемпионате Белоруссии:

"Сейчас вот показывают матчи их чемпионата, кроме смеха, они ничего не вызывают".

Генсекретарь международной федерации ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баэр-Хоффманн призвал приостановить чемпионат Белоруссии и принять меры, как в остальных европейских соревнованиях.

Преимущества и недостатки

Преимущества продолжения сезона:

  • соблюдение календаря;
  • сохранение финансовой стабильности клубов;
  • повышение популярности соревнований в других странах.

Телевизионные права на показ чемпионата Белоруссии приобрели: Россия, Сербия, Украина, Литва, Израиль, Босния и Герцеговина и даже Индия.

Недостатки продолжения чемпионата:

  • игнорирование режима самоизоляции;
  • повышенный риск заражения;
  • критика со стороны.

Несмотря на транслирование чемпионата Белоруссии в других странах, турнир остается неинтересным. В нем нет сильных команд на международном уровне и есть лишь небольшая часть игроков высокого уровня.

Позиция фанатов и публики

Очевидно, что жители страны боятся. Официально ходить на матчи не запрещено, но зрителей мало.

3 апреля на матче "Динамо Брест" — "Торпедо-БелАЗ" присутствовало около 500 зрителей. Вместительность стадиона — 22 тысячи человек. В основном большинство матчей проходят при почти пустых трибунах.

Возможные причины отсутствия мер

Причины отсутствия ввода жестких мер:

  • маленькое количество заразившихся относительно населения страны;
  • власти не осознают серьезность распространения коронавирусной инфекции;
  • скрытие информации о реальном положении дел от населения.

Когда введут жесткие меры в Белоруссии — вопрос времени. Видимо правительство ждет большого прироста заразившихся, после чего появится необходимость ввести карантин.

По данным на 7 апреля в Белоруссии 861 зараженный коронавирусной инфекцией, среди которых 13 скончались.

Напомним, что в Белоруссии ввели закон о двухнедельном домашнем карантине для приезжающих граждан в Белоруссию из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Темы футбол коронавирус чемпионат белоруссии по футболу
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