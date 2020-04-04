Александр Мостовой: Какая разница, кто станет чемпионом, когда люди гибнут?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение УЕФА продлить сезон до 3 августа. Несмотря на пандемию коронавируса футбольные чиновники хотят, чтобы национальные чемпионаты обязательно были доиграны.

В Бельгии совет директоров футбольной лиги принял рекомендацию досрочно завершить сезон. Решение должно быть принято 15 апреля. УЕФА в ответ на это напомнил, что оставляет за собой право допуска в еврокубки. Глава организации Александр Чеферин прямым текстом говорит, что клубы тех чемпионатов, которые примут преждевременное решение, могут быть не допущены в европейские соревнования.

В России некоторые клубы выступают за завершение сезона, но на совещании РПЛ решение принято не было. Неопределённость в этом вопросе сохраняется.

По мнению Мостового, сейчас вопрос о возобновлении чемпионатов вообще не должен стоять. Бывший футболист испанской "Сельты" уверен, что даже после завершения пандемии болельщики не пойдут на стадионы.

— УЕФА продлил сезон до 3 августа и настоятельно рекомендовал доиграть чемпионаты. Вместе с тем пандемия не утихает, и прогнозов, когда она завершится, особых нет. На Ваш взгляд, до какого момента УЕФА будет оттягивать досрочное завершение сезона?

— Честно сказать, вот в той ситуации, в которой сейчас находится мир, прежде всего люди, мне кажется, вообще бесполезно размышлять на тему какого числа или какого месяца это начнется или закончится, закончим мы чемпионат или нет. У меня это вообще стоит на последнем месте.

Поэтому даже если в августе… Или завтра кто-то напишет, что в декабре, это вообще никакой роли не играет. На первом месте сейчас стоить жизнь, не знаю, всего человечества, можно так сказать, поэтому какая разница… Даже если кто-то не закончит, ничего страшного не будет. Дай Бог, чтобы это все вообще закончилось. Я еще три недели назад говорил, это никакой роли не играет сейчас — закончат, не закончат.

— Как Вы думаете, все дело в деньгах? Почему они тянут?

— Да нет, ну, какие деньги сейчас? Сейчас дело в человеческих жизнях, ёлки-палки. Если этот вирус где-то сократится, тогда можно будет говорить. Говорят, в августе. Кто-то сказал там, в июле, например, чемпионат начать. А Вы что, думаете, если кто-то скажет "начнем играть", народ пойдет на трибуны? Да так никто и не пойдет.

Кто пойдет, вот скажите, кто захочет идти на трибуны, зная, что такое творилось? Не пойду, я не пойду, и так же 99 процентов сделают. Понимаете? Здесь еще будет такой момент психологический: как, как, как пойти смотреть футбол…

— В Западной Европе, понятно, продажи телеправ и деньги от спонсоров — это основной доход от клубов, то в России-то такого особо нет. Зачем ждать нам еще два месяца и держать команды в подвешенном состоянии?

— Ну, а что делать? Что делать? Я говорю, а что ты хотел — в июне выходить на поле, а потом на скорой помощи увозить кого-то? Да вы что…

— Нет. Понятно. Речь идет о том, чтобы раньше все это закончить.

— А как закончить? Первое, что должно закончиться, это вирус. Это вирус этот должен закончиться.

— Нет. Сезон завершить УЕФА. Можно как-то повлиять на этот вопрос?

— Да никак не повлияешь, никак не повлияешь. Мое мнение, никак не повлияешь. Играть же нельзя, ну, елки-палки, ну, люди же гибнут, умирают.

— Возможно, изменить решение УЕФА. На Ваш взгляд, союз ни при каких обстоятельствах на это не пойдет?

— Да нет, ну, пойдет. Почему не пойдет? Если вирус сейчас, слава Богу, закончится где-то, там лучше станет… Скажем — супер все, шикарно, можем начать, да. Мы перед объявлением Президента тоже все говорили, неделю ждали. Я до этого сказал, что неделю не пройдем, сто процентов, еще две недели дадут. Еще, пожалуйста, вот месяц дали.

Не знаю, может быть, кому-то было бы легче, если бы сказали, что еще на неделю продлили. Кто-то сказал, ну, ладно, неделю подержались, еще продержимся, ничего страшного. А тут сейчас месяц — бах! по головам людям. Месяц! Представляете? Я говорю, что, дай бог, что это закончится, ну а если нет? У нас же пример Испании, Италии, Америки, там же не заканчивается. Я сейчас о футболе вообще не думаю. И я думаю, многие так. Это больно, обидно — остались без спорта, без всего, не только без футбола — ну, что делать.

— В Бельгии заявили о досрочном завершении. Решение должно быть утверждено 15 апреля. Об этом уже и в Греции, и в Голландии говорят. Могут ли быть конфликты между УЕФА и национальными федерациями?

— Вы знаете, конечно, может быть. Я еще три недели назад говорил, что какая разница, кто станет чемпионом, когда люди гибнут? Ну, какая разница? Так же и здесь, понимаете? Досрочно — не досрочно, кому сейчас играет роль. Не забывайте, в УЕФА, в ФИФА очень много пожилых людей работает. Он там принимает какое-то решение и не дай Бог, он через неделю окажется в больнице — и всё. И какое решение? Там уже другой приходит. Так что тут может, знаете как все поменяться. Каждый день сейчас сидим, каждый день сейчас смотрим новости и думаем, как бы было получше через этот день, через этот, через этот… Мы уже не думаем на месяц или два.

— То есть прогнозировать насчет сезона ничего сейчас невозможно?

— Бесполезно, да, бесполезно. Если бы мы увидели какие-то сдвиги… Хотя говорят, что в Китае все там начинается лучше, еще где-то, но в Европе-то не начинается. Две футбольные, одни из самых футбольных стран — это Италия и Испания. Та же Франция, та же Германия. И Англия, кстати. Забыли про Англию. Англия на первое место там выдвигается. Помните, две недели назад их министр кричал: "Что вы! Ходите, гуляйте", а сам лежит, наверное. Вот мы о чем и говорим.

— То есть УЕФА будет держаться до последнего, до 3 августа. И на попятную не пойдёт?

— Нет, вот все равно, вот знаете, все равно, будет держаться, не будет, всем на это уже до одного места. Будет, не будет, какая разница, деньги там, не деньги. Поверьте мне, у кого деньги были, миллионы, они так и останутся, миллиарды. А тем, у кого не было этих денег, понимаете, еще сейчас будет хуже. Так что вот так.

— Да, безрадостный прогноз, конечно.

— Мы же это видим. Я же говорю, мы идем как бы с опозданием на месяц от Европы. Слава Богу, что так, да. И, может быть, действительно остановимся.