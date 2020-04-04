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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Владан Джурич

Сидим дома и занимаемся спортом: советы от Ефимовой, Загитовой и Клишиной

Спорт

21 марта в Москве по требованию Роспотребнадзора были закрыты фитнес-центры, аквапарки, бассейны и другие спортивные заведения. С 30 марта для жителей столицы действует режим самоизоляции независимо от возраста.

В московской области режим самоизоляции начал действовать с 29 марта. Глава правительства Михаил Мишустин призвал регионы брать пример с московского карантина.

Все это, конечно же, вынужденные меры, но забывать про спорт недопустимо даже на самоизоляции. Для занятий спортом дома можно обойтись без специальных приспособлений, тренажеров и "железа".

Главным трендом во время самоизоляции является хештег и челлендж

"Оставайся дома".

Для начинающих

Йога — классический вариант для людей любого возраста. Специалисты рекомендуют заниматься по утрам для повышения общего тонуса.

Плюсы занятий йогой:

  • улучшает настроение;
  • не требует специальной подготовки;
  • подходит для детей и пожилых;
  • помогает оставаться в тонусе.

Минусы:

  • нельзя делать резких движений;
  • необходимо правильно дышать;
  • маленькая нагрузка для роста мышц.

Программа упражнений очень проста. Для занятий понадобится только коврик. Она делится на несколько несложных поз:

Название позы

Техника выполнения

Простая поза

1. Сесть на коврик с вытянутыми ногами.

2. Поместить ступню одной ноги под колено другой.

3. Вытянуть позвоночник.

4. Зафиксировать положение, дышать ровно.

Поза скалы

1. Сесть на колени и пятки.

2. Положение рук — на бедрах.

3. Выпрямить спину. Зафиксировать положение. Ровно дышать.

Поза треугольника

1. Положение стоя, ноги на ширине бедер.

2. Повернуть правую стопу на 90 градусов, а левую — слегка завернуть внутрь.

3. Согнуть правую ногу. Правой рукой упереться в правую лодыжку.

4. Медленно разогнуть правую ногу. Поднять левую руку вверх.

5. Зафиксировать положение. Взгляд направлен на большой палец левой руки.

6. Поднять корпус, чтобы закончить упражнение.

Горячая тренировка от Юлии Ефимовой

Известная русская пловчиха и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова продемонстрировала мастерство отжиманий в бикини в соцсетях. Россиянка выполнила 10 интенсивных отжиманий на террасе с подписью:

"Все, кто хочет, присоединяйтесь!".

Видео было снято на Гавайях.

Напомним, что, Юля Ефимова двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-2016 в брасе на 100 и 200 метров. Россиянке принадлежит рекорд по количеству медалей на чемпионате мира среди российских пловцов — 17 медалей, из них 6 — золотые.

Растяжка с Алиной Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram пост с тренировками дома. На видео можно увидеть, как россиянка делает упражнения для ног при помощи силовой ленты.

"В столь непростой период не забывайте про спорт … тренироваться можно и нужно, не выходя из дома…", — написала Алина.

Видно, что фигуристка в отличной форме. Видео получилось бы еще эффектнее, будь оно без ускоренной перемотки.

Кардио от Дарьи Клишиной

Легкоатлетка Дарья Клишина разместила видео с мощной кардио тренировкой в Instagram. В нем спортсменка продемонстрировала:

  • частичный подъем корпуса из положения лежа;
  • планку;
  • попеременные выпады;
  • упражнение "лодочка";
  • комплекс упражнений для ног.

"Вот и пришло время тренировок дома",- написала россиянка.

 
 
 
 
 
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Вот и пришло время тренировок дома💪🏼 А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в своём следующем видео☝🏼 Не забудьте меня отметить 😉! ⠀ My home workout 💪🏼 Can you show me your favorite exercise ?! The one that I like the most I will record on my next video ☝🏼 Tag me on your favorite home exercise video 😉! #тренировкадома #стопкоронавирус #homeexercises #behealthy #bestrong #daryaklishina #focus #motivation #dariaklishina #longjump #trackandfield #sport #athlete #nike #nikewomen

Публикация от The official Darya Klishina (@dariaklishina)

Дарья Клишина — единственная легкоатлетка, которая выступала на Олимпиаде в Рио-2016. Она также сможет принять участие в перенесенной Олимпиаде Токио, которая состоится в 2021 году, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) восстановит свое право участвовать на международной арене.

Темы карантин плавание коронавирус юлия ефимова дарья клишина алина загитова легкая атлетика фигурное катание
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