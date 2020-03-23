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Автор Владан Джурич

Когда в Европе будут играть в футбол? Календарь оптимиста

Спорт » Командные виды » Футбол

Весь футбольный сезон временно приостановлен из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Попробуем составить примерный календарь соревнований после их возобновления. 

Известно, что УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год, финал лиги чемпионов состоится 27 июня, финали лиги Европы — 24 июня, и все европейские чемпионаты должны быть завершены к 30 июня.

В Европе также рассматривается досрочное завершение сезона с сохранением результатов команд. Календарь составим по "оптимистичному" прогнозу, при котором пандемия может пойти на спад уже в апреле.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ситуация неизвестна — планируется возобновить чемпионат не раньше мая.

Лига чемпионов и лига Европы

По данным УЕФА, финал ЛЧ планируется провести 27 июня вместо 30 мая, а финал ЛЕ — 24 июня вместо 27 мая. Приняв это за конечную дату, можно предположить, что календарь турниров будет таковым:

Лига чемпионов

Лига Европы

Этап

Дата

Этап

Дата

1/8 (ответные)

21, 22 апреля

1/8 (ответные)

23 апреля

1/4 (первые)

12,13 мая

1/4 (первые)

14 мая

1/4 (ответные)

19, 20 мая

1/4 (ответные)

21 мая

1/2 (первые)

2,3 июня

1/2 (первые)

4 июня

1/2 (ответные)

9,10 июня

1/2 (ответные)

11 июня

Финал

27 июня

Финал

24 июня

Получается, что уже через месяц вполне возможно увидеть ответные матчи 1/8 еврокубкового турнира. Напомним, что в ЛЧ должны сыграть:

  • "Манчестер Сити — Реал Мадрид",
  • "Ювентус — Лион",
  • "Барселона — Наполи",
  • "Бавария — Челси".

В ЛЕ ответные 1/8 сыграют:

  • "Вулверхэмтон — Олимпиакос",
  • "Шахтер Донецк — Вольфсбург",
  • "Базель — Айнтрахт",
  • "Рома — Севилья",
  • "Байер — Рейнджерс",
  • "Хетафе — Интер",
  • "Манчестер Юнайтед — ЛАСК",
  • "Копенгаген — Истанбул Башакшехир".

Чемпионат Франции

Чемпионат Франции остановился на 29 туре из 38. То есть команды из французской лиги успели сыграть 28 матчей. Учитывая календарь ЛЧ и ЛЕ, французский чемпионат может выглядеть так:

Тур

Дата

29

24-26 апреля

30

1-3 мая

31

8-10 мая

32

15-17 мая

33

22-24 мая

34

29-31 мая

35

5-7 июня

36

12-14 июня

37

19-21 июня

38

26,28,29 июня

Кубок Франции должен был состояться 25 апреля. С учетом распространения коронавирусной инфекции, есть смысл сдвинуть финал кубка страны на 30 мая. Это возможно только в том случае, если участникам кубка назначат 34-ый тур на 1 июня.

Стоит сразу отметить, что 27 июня также есть возможность провести матчи, если французские команды не будут участвовать в финале лиги чемпионов.

Чемпионат Англии

В чемпионате Англии свои особенности — англичане не играют по пятницам, даже в виде исключений. Избежать пересечений с ЛЧ (27 июня) можно только при переносе тура на понедельник или вторник.

Тур

Дата

29

2-3 мая

30

9-10 мая

31

12-13 мая

32

16-17 мая

33

23-24 мая

34

30-31 мая

35

6-7 июня

36

13-14 июня

37

20-21 июня

38

27-30 июня

Помимо чемпионата, у англичан есть кубок Англии и Кубок английской лиги. Кубок лиги уже был сыгран.

Из-за коронавирусной инфекции приостановлен четвертьфинал кубка страны, который должен был пройти с 3 по 5 апреля. В случае переноса, матчи можно провести с 4 по 5 мая.

Чемпионат Италии

В чемпионате Италии не были частично сыграны 25-й и 27-й туры:

  • "Верона — Кальяри",
  • "Аталанта — Сассуоло",
  • "Торино — Парма",
  • "Интер — Сампдория",
  • "Верона — Наполи",
  • "СПАЛ — Кальяри",
  • "Торино — Удинезе",
  • "Аталанта — Лацио",
  • "Интер — Сассуоло",
  • "Болонья — Ювентус",
  • "Дженоа — Парма",
  • "Лечче — Милан",
  • "Фиорентина — Брешиа",
  • "Рома — Сампдория".

Планировалось, что туры 25-38 пройдут с 4 апреля по 24 мая. Однако президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина опроверг эту информацию, сказав:

"Мы начали работать над новым календарём, по которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдёт до 30 июня".

Если верить словам президента и учитывать специфику графика чемпионата Италии, то календарь будет выглядеть так:

Тур

Дата

25

3 мая

27

8-9 мая

28

17 мая

30

22-23 мая

31

29-30 мая

32

7 июня

33

12-13 июня

34

15 июня

35

19-21 июня

36

22 июня

37

25-26 июня

38

28 июня

В кубке Италии осталось доиграть ответные матчи полуфинала: "Ювентус — Милан" и "Наполи — Интер". Матчи должны были состояться 19 и 20 февраля.

С учетом нового расписания, матчи могут быть назначены на 20 и 21 мая. Финал кубка может быть проведен 17 июня.

Чтобы успеть доиграть матчи итальянцам придется играть по понедельникам, что нетипично для них. Возможно потребуется продлить сезон до июля. Об этом говорил также президент Итальянской федерации футбола.

Чемпионат Испании

Испанцы иногда могут назначать матчи по четвергам. Это отличная возможность сжато закончить чемпионат, если в четверг не играют команды-участники ЛЕ. Для них тогда есть смысл назначить матч в воскресенье.

Тур

Дата

29

25-26 апреля

30

1-3 мая

31

9-10 мая

32

16-17 мая

33

22-24 мая

34

30-31 мая

35

5-7 июня

36

13-14 июня

37

19-21 июня

38

27-30 июня

Финал Кубка короля также перенесен. Обычно он проходит на третий месяц после розыгрыша полуфинала.

В данном случае — финал должен был проходить 27 мая, но учитывая текущую ситуацию, провести финал можно 20 или 27 июня, если испанские команды не будут принимать участие в финале лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

В Бундеслиге не доигран один матч 24-тура: "Вердер — Айнтрахт". У немцев всего 34 тура. Они обычно играют по выходным, а через неделю — по воскресеньям и понедельникам.

Тур

Дата

29

2-3 мая

30

4, 9, 10 мая

31

16,17 мая

32

18, 23, 24 мая

33

30,31 мая

34

1, 6, 7 июня

В кубке Германии были приостановлены полуфинал и финал. Обычно полуфинал проводится на третью неделю после четвертьфинала, а финал — через месяц после &frac12. Таким образом, полуфинальные матчи кубка Германии могут пройти 21 мая, а финал — 23 июня.

Чемпионат России

РПЛ была остановлена на 23 туре из 30. Российские клубы играют с пятницы по понедельник каждую неделю. Соответственно, им гораздо легче закончить сезон до 30 июня при таком графике.

Тур

Дата

23

15-18 мая

24

22-25 мая

25

29 мая — 1 июня

26

5-8 июня

27

12-15 июня

28

19-22 июня

29

26-27 июня

30

28-29 июня

Последние два тура есть смысл разделить пополам, то есть провести один тур 26 и 27 июня, а другой — 28 и 29 июня. Это позволит вполне в спокойном режиме закончить сезон до 30 июня, учитывая праздничные дни в мае.

В кубке России не были проведены полуфинальные матчи и финал. Полуфинал может пройти 22 мая, а финал — 24 июня.

Выводы

Для того, чтобы успеть доиграть сезон до 30 июня, европейским лигам стоит возобновить чемпионаты не позднее начала мая. В таком случае получится в более-менее спокойном темпе доиграть сезон.

Если чемпионаты будут переноситься на длительный срок, то имеет смысл продлить сезон до июля.

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