Дело Роналдиньо: от суда до поросенка

Бывший бразильский футболист Роналдиньо Гаучо и его брат Роберто де Ассиса были арестованы за использование фальшивых паспортов, по которым они приехали в Парагвай. Дело бывшего форварда "Барселоны" и его брата имеет весьма интересную историю, поскольку в ней много тонкостей.

Суть дела

4 марта 2020 года бразильцы прибыли в Парагвай, где Роналдиньо должен был представить свою книгу в Асунсьоне, и принять участие в благотворительной кампании.

5 марта полиция провела обыски в номере отеля бразильцев. Роналдиньо и его брат были задержаны по подозрениям в фальшивых паспортах. На следующий день бывшего футболиста и его брата посадили за решетку до слушания в суде.

7 марта 2020 года состоялось слушание в парагвайском суде. Бразильцев признали виновными во въезде в страну по поддельным паспортам. Арест Роналдиньо продлен до шести месяцев.

Также суд арестовал друга бразильцев Вилмондеса Соуза Лира и граждан Парагвая Эсперанс Аполоний Кабальеро и Парагвая Мария Исабель Гальосо — владельцев паспортов, чьи данные были использованы в поддельных паспортах.

Мотивы бразильцев

В первых показаниях Роналдиньо утверждал, что получил загранпаспорт еще в Бразилии. Потом бразилец заявил, что получил паспорт в аэропорту Парагвая.

Во время слушаний бывший футболист попросил назначить домашний арест из-за болезни брата Роналдиньо. Однако запрос не был одобрен судом, поскольку бразильцы не предоставили медицинских документов о состоянии здоровья Роберто.

Стороны защиты экс-футболиста пытались доказать, что Роналдиньо не причастен к подделке загранпаспортов. Известно, что адвокаты попытались даже отстранить судью от дела.

Адвокат Роналдиньо заявил, что решение будет оспариваться. В парагвайский суд планируется направить апелляцию на решение суда.

Позиция суда

Парагвайский суд аргументировал свое решением тем, что есть риск побега. Согласно информации агентства Globo Esporte, домашний арест подразумевает передачу бразильцев на родину, откуда потом их невозможно будет достать.

Таким образом, в целях безопасности суд решил продлить срок до полугода. Это позволит следствию провести более тщательное расследование, чтобы установить источник поддельных документов.

По словам Роналдиньо, поддельные паспорта им подарила бизнесвумен Далия Лопес. Именно по ее приглашению бразильцы прибыли в страну.

Женщина, на которую указал бывший футболист, ранее была обвинена в отмывании денег и неуплате налогов. Суд уже выписал ордер на арест Далии Лопес.

Министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо прокомментировал ситуацию по делу Роналдиньо: "Я понимаю, что он звезда спорта. Но, независимо от популярности, закон действует на всех одинаково".

История нарушений

Роналдиньо уже не раз нарушал закон. На его счету:

неуплата налогов, в результате чего бразильцу запрещено покидать пределы страны;

штраф в размере 2,4 миллионов долларов за нанесение вреда экологии;

ведение незаконной предпринимательской деятельности.

Роналдиньо не смог погасить весь долг, поэтому правительство Бразилии изъяло у него более 50 объектов недвижимости и паспорта Бразилии и Испании. Позже бывший футболист частично погасил долг на сумму 1,5 миллиона долларов, после чего мог снова покидать пределы Бразилии.

Самое интересное, что бразильцу не нужны были поддельные документы, ведь между Парагваем и Бразилией действует безвизовый режим.

Для въезда нужно только удостоверение личности гражданина Бразилии, которое было у Роналдиньо. Видимо у бразильца были свои планы, о которых он не хотел рассказывать.

Тюремный турнир

Находясь под стражей в Парагвае, Роналдиньо принял участие в тюремном турнире и одержал победу.

Команда бразильца выиграла со счетом 11:2. Роналдиньо забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. В качестве главного приза команда Роналдиньо выиграла 16-киллограммового копченого поросенка.

Состояние бразильца оценивается в 100 миллионов долларов. Известно, что за рекламу в своем Instagram-аккаунте бразилец просит от 100 тысяч долларов за один пост.