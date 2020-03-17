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Автор Владан Джурич

Мартен Фуркад завершил карьеру. Что с ним случилось?

Спорт

Известный французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Вечером 13 марта Фуркад написал в Twitter: "Спасибо за путешествие. Время сказать "Прощай". Новость шокировала публику, ведь француз показывал отличные результаты в спорте.

Письмо Фуркада

Французское издание Nordic Magazine обнародовало письмо Мартена, в котором говорится о его решении об уходе из большого спорта.

В письме говорилось о непростом пути спортсмена: "Я исполнил свои мечты и пережил самые прекрасные эмоции. Я боролся и побеждал. И страдал тоже. Я падал и поднимался".

Мартен до сих пор находится в отличной форме. Он забрал три золотые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, и говорил, что в нем "еще был внутренний стержень".

В письме также говорилось о причине завершения карьеры. Фуркад сказал: "теперь моя миссия завершена".

В конце письма спортсмен трогательно попрощался с публикой и большим спортом:

"Спасибо вам всем — во Франции, России, Норвегии, Германии, Чехии и Италии, где бы вы ни находились, за то, что подбадривали, поддерживали и любили меня. За то, что превратили индивидуальную карьеру в коллективное приключение".

Видимо Мартен чувствовал, что пора закончить карьеру, и он выбрал даже правильное время для прощания.

Ровно 10 лет назад 14 марта 2010 года Фуркад впервые одержал победу на Кубке мира в Контиолахти. И, теперь, 14 марта 2020 года на том же Кубке мира в Контиолахти он прощается с большим спортом.

Достижения

Мартен Фуркад не просто известный биатлонист, а настоящий представитель целой эпохи. Он соревновался с Антоном Шипулиным и Эмилем Хегле Свендсеном.

Он обогнал самого Уле-Эйнара Бьёрндалена по количеству Больших и Малых хрустальных глобусов. Это абсолютный рекорд, пока в сезоне 2018/2019 норвежец Йоханнес Бё не обогнал француза по числу Больших хрустальных глобусов. Фуркад — это настоящий профессионал, и это доказывают его результаты.

На счету француза:

  • 13 золотых медалей на чемпионате мира;
  • 5 побед на Олимпийских играх;
  • 83 личных победы и 15 эстафетных;
  • 150 личных подиумов на Кубке мира.

Достижения спортсмена можно перечислять очень долго. Фуркаду удалось перегнать даже норвежца Уле-Айнара Бьёрндалена по количеству побед на Кубке мира — 98 против 95.

Фуркаду принадлежит огромная куча рекордов:

  • пять хрустальных глобусов подряд за один сезон;
  • обладатель 26 Малых хрустальных глобусов;
  • 18 подиумов подряд за один сезон.

Рекорды француза также можно перечислять долго. Он действительно много трудился, но и не стеснялся выражать свои эмоции.

В своей автобиографической книге "Моя мечта о золоте и снеге" француз неоднократно освещал тему допинга и его применения в биатлоне. Во время общений с прессой Фуркад много критиковал россиянина Александра Логинова.

В целом француз был эмоциональным в биатлоне, но удивительно скромно относился к деньгам. Фуркад зарабатывал рекордные суммы в биатлоне, но все равно не рекламировал всех подряд. Он всегда выбирал пару-тройку спонсоров и работал с ними. Аргументировал свой позицию словами: "Я сторонник философии — меньше да лучше".

Будущее Фуркада

Уход француза из большого спорта — это отличная возможность заняться личной жизнью. Между прочим, Мартен с его женой Элен воспитывают двоих детей — дочерей Манон и Инес. Теперь семья сможет больше проводить времени вместе.

Завершение карьеры — всегда грустный момент, но Фуркад точно знал, что делал, несмотря на еще молодой возраст для биатлона. Теперь на его место придут другие, и возможно это будет Йоханнес Бё.

Публика навсегда останется в восторге от выступлений Мартена Фуркада. Без его настойчивости и дерзости в биатлоне не осталось легенд.

Темы биатлон мартен фуркад кубок мира по биатлону чемпионат мира по биатлону
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