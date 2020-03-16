Как спорт поддерживает протестующих в Черногории

С конца 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, что вызвало массовые протесты в стране прихожан и священников Сербской православной церкви (СПЦ). Количество протестующих превысило 70 тысяч человек по всей стране, а города заблокированы из-за протестов.

Спортивное пространство не оставило протесты без комментариев и поддержки. В защиту протестующих высказались спортсмены и фанаты мирового спорта. Тот самый случай, когда спорт тесно связан с политической ситуацией, только внутри одной конкретной страны.

Суть конфликта

Граждане Черногории, в том числе священники Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона СПЦ станет Черногорской православной церковью. В таком случае будут оскорблены верующие и священники.

6 марта на улицы вышли 26 тысяч человек для проведения протестных молебн и шествия. Протестующие в следующих городах:

Подгорица — 9 000 протестующих;

Никшич — 3300;

Плевля — 3000;

Биело-Поле — 2500.

Протесты проходят также в Беране, Баре, Будве, Герцег-Нови, Жабляке и Мойковце. Протестующие проводят шествия по четвергам и воскресеньям.

В выходные суммарное число протестующим достигло 75 тысяч при том, что численность населения Черногории составляет чуть выше 630 тысяч человек.

Принятый закон может лишить Сербию более 600 объектов культурного наследия, в том числе известного монастыря Острог.

Поддержка Джоковича

Первая ракетка мира и известный сербский теннисист Новак Джокович поддержал протестующих в Черногории. Спортсмен написал в "Twitter": "Приветствую и поддерживаю братский народ в Черногории". В посте теннисиста также были опубликованы фотографии протестов из Подгорицы.

Приятно видеть, когда один из лучших спортсменов в мире обращает внимание на ситуацию в Черногории, и защищает позицию прихожан. Это добавляет уверенности в том, что власть Черногории во главе Мило Джукановича все-таки может отменить закон о свободе вероисповедания.

Тем не менее последнее решение остается за властью, но чем больше протестующих выйдет на улицу, чем больше будет поддержки протестов, тем выше шансы на победу прихожан и священников.

Поддержка фанатов "Зенита"

Во время матча 20-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики "Зенита", принимающие дома московский "Локомотив", вывесили на трибуны баннер в переводе со словами: "Не отдадим святыни".

Вообще болельщики сине-бело-голубых всегда активно поддерживали славянских братьев, собирая пожертвования для сербов в Косово и Метохии.

Поддержка сербских болельщиков

Во время матча 22-го тура сербской футбольной суперлиги "Црвена Звезда" — "Войводина" болельщики устроили настоящий бунт на трибунах в поддержку протеста против закона о свободе вероисповедания в Черногории.

Вторая 45-минутка началась после песни хора монастыря Богородицы со словами "Не отдадим святыни". Во время выступления хора, болельщики развернули сербские триколоры в поддержку протестующих в Черногории.

В течение 10 минут публика скандировала — "Не отдадим Святыни". Именно под таким лозунгом проходят протесты в Черногории.

Последние события

Президент Черногории Мило Джуканович дал интервью агентству Reuters, в котором высказался о протестующих. По словам главы государства, можно выделить несколько важных деталей:

СМИ преувеличивают количество протестующих в стране;

правящая Демократическая партия социалистов не участвовала в крестных ходах;

Черногория продолжает попытки попасть в Евросоюз.

В интервью Мило Джуканович также обвинил православную церковь в нарушении заповедей, поскольку она стала субъектом политической жизни.