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Автор Владан Джурич

Травмы в киберспорте: какие они бывают?

Спорт

Травмы — это нормальная практика для любого вида спорта, и встречаются они довольно часто. Любой спорт можно признать травмоопасным, и даже в киберспорте случаются травмы.

Казалось бы, что в киберспорте нет прямого контакта между игроками, и все действия ведутся в цифровом пространстве. Однако травмы у киберспортсменов — это довольно частое явление.

Распространенные травмы

Известно, что в деятельности кибеспортсмена задействованы:

  • локтевые суставы;
  • кисти рук (запястья);
  • спина.

Самая страшная и часто встречающаяся травма в киберспорте — туннельный синдром. Заболевание характеризуется изнурительными болями кистей рук. Туннельным синдромом страдают также и офисные работники.

Причина туннельного синдрома в том, что происходит защемление нерва в запястье из-за большой нагрузки на кисти рук. При длительной нагрузке на запястье появляется сначала дискомфорт в кистях. Если не принять меры, то дискомфорт превращается в боль.

К сожалению, в киберспорте огромная нагрузка на запястья, поскольку тренировки команд длятся более 6-8 часов ежедневно.

Игрокам приходится выполнять одни и те же монотонные движения, а также обязательные упражнения, при которых страдают запястья.

Еще одна опасная травма, встречающаяся в киберспорте — гиподинамия или комплексное ослабление организма. Оно вызвано сидячим образом жизни, который характерен для киберспортсменов.

Во время гиподинамии могут страдать любые органы, но чаще всего это желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат и система кровообращения. В ходе развития гиподинамии развиваются нервные отклонения и нарушается пищеварительный процесс.

Примеры

В киберспорте достаточно много примеров разнообразных травм, начиная от туннельного синдрома и заканчивая осложнениями нервной системы.

В марте 2014 года во время турнира по "Dota 2" игрок команды "Evil Geniuses" Клинтон "Fear" Лумис пропустил соревнования из-за травмы локтевого сустава. Сначала Лумис выбыл на две недели, но после возобновления тренировок появилась боль в руке.

Обратившись к специалистам, у Лумиса выявили туннельный синдром. В итоге киберспортсмен выбыл из спорта на 10 месяцев и вернулся только в 2015 году.

Шведский киберспортсмен Олоф "olofmeister" Кайбьер участвовал в турнире по "Counter-Strike" с туннельным синдромом, и травма значительно сказалась на результатах всей команды.

В итоге игрока заменили, и спустя только два месяца швед вернулся к тренировкам. После выздоровления в разговоре с прессой Олоф отметил, что "следовал советам своего доктора и занимался в тренажёрном зале 3-4 раза в неделю".

Еще одна значительная травма произошла в истории Питтнера "bOne7" Арманда, выступавшего за команду "Cloud 9". Прямо перед финалом 10-его сезона Starladder турнира по "Dota 2" Питтнер снялся с соревнований, жалуясь на острую боль в животе.

В ходе осмотра киберспортсмена врачи диагностировали камни в почках, и причина простая — малоподвижный образ жизни.

Летом 2014 года игрок команды "Fnatic" Адриан "Era" Крезиу пропустил несколько подготовительных тренировок к International по "Dota 2". Киберспортсмен страдал от панических атак и постоянный рвоты. Официальная причина — нервное отклонение из-за частых перелетов.

Меры по сокращению травм

Впервые проблему травм киберспортсменов вынесли на общее обозрение в России в 2016 году. Тогда министр спорта РФ Виталий Мутко обязал киберспортсменов сдавать нормы ГТО во избежание возникновения гиподинамии.

Мутко аргументировал свое решение тем, что "спорт ценен не сам по себе, он должен способствовать гармоничному физическому и нравственному развитию личности".

Врачи же рекомендуют придерживаться простых правил контроля за здоровьем. Чтобы свести шансы возникновения травм к минимуму, рекомендуется:

  • заниматься в спортзале не менее двух раз в неделю;
  • делать перерывы во время тренировок;
  • выполнять укрепляющие упражнения для кистей;
  • чаще гулять на свежем воздухе;
  • отказаться от энергетических напитков.

Травмы в киберспорте возникают часто, и с этим нужно бороться не только на индивидуальном уровне в каждой команде. Лучше всего подойдут специальные тренировки, которые повысят физическую активность организма.

Темы травмы киберспорт
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