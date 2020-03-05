Скандальный Кубок России: драки в Грозном и Москве, огород в Ярославле

В последнее время Кубок России по футболу считается некоторыми командами, болельщиками, специалистами второсортным и неинтересным турниром. Возможно, мнение изменится после 4 марта.

"Шинник" - "Урал": "огород" в Ярославле

Скандалить в Кубке начали ещё днём. В день игры между "Шинником" и "Уралом" вдруг выяснилось, что поле в Ярославле не готово к проведению игры. Пресс-служба "шмелей" опубликовала фотографии газона, на котором частично отсутствовала трава.

Почему не удалось подготовить поле к 4 марта с такой "мягкой" зимой - вопрос. В 2018 году стадион вместимостью 23 тысячи зрителей был открыт после реконструкции. Система подогрева поля в таком случае должна быть обязательно.

Возмущение "Урала" вызвало то, что игру не перенесли раньше. Команде пришлось совершить перелёт из Екатеринбурга в Ярославль безрезультатно. Теперь гости будут требовать от "Шинника" компенсацию ущерба.

Всё объясняет реакция "Шинника". "И так сойдёт" - главный аргумент хозяев поля. В клубе утверждают, что стадионом занимается город, но поле по их мнению пригодно для проведения матчей.

"Я в шоке! Во все времена играли и на более худших газонах. Поле нормальное!" - слова тренера "Шинника" Александра Побегалова. "Поле ровное, мягкое. Конечно, на нем можно играть. Мы всегда начинаем по весне на таком поле. Откуда у нас трава может быть-то?" - заявил гендиректор ярославского клуба Валерий Фролов.

В итоге матч перенесен на 18 марта. Он состоится в любом случае, но пока непонятно где. Если поле будет пригодно, то в Ярославле. В противном случае игра пройдёт на другой арене, а "Шинник" лишится преимущества домашнего стадиона.

"Ахмат" - "Зенит": опыт Жиркова и драка болельщиков

Грозненцы и питерцы провели неровный, но интересный матч. В первом тайме команды спокойно, а во втором смогли забить по голу. "Ахмат" открыл счёт на 59-й минуте - Роши пробил с пенальти после фола в штрафной со стороны Оздоева. "Зенит" ответил голом Эмилиано Ригони.

Питерцам помог опыт Юрия Жиркова. Выйдя на замену, защитник отдал голевой пас на аргентинца. А в дополнительное время забил победный гол со штрафного - 2:1.

Во время матча на трибунах вспыхнула драка. Поводом для недовольства болельщиков из Грозного стало то, что фанаты "Зенита" сняли с себя футболки. Самые активные болельщики периодически делают так, но почему-то фанаты не учли специфики той республики, в которой они находились.

Фанаты "Ахмата помчали к гостевой трибуне, но массовой потасовки удалось избежать. В дело вмешалась служба безопасности стадиона и сами футболисты. Чеченских болельщиков удалось успокоить, фанаты "Зенита" надели футболки, и все разошлись.

В "Зените" извинились перед хозяевами. Клуб пообещал разобраться и провести разъяснительную работу.

"Спартак" - ЦСКА: искры летели отовсюду

Супердерби, главное московское дерби - как только не называют матчи "Спартака" и ЦСКА. Команды не всегда оправдывают ожидания на поле, но в среду футболисты показали русский футбол в самом лучшем его проявлении.

К 15-й минуте "Спартак" вёл в счёте 2:0 после голов Бакаева и Понсе. Но красно-белые по обыкновению часто ошибаются в защите, чем армейцы и воспользовались. На перерыв команды ушли со счётом 2:2 - по голу забили Дивеев и Ахметов.

Потасовка в перерыве

В подтрибунное помещение команды ушли со скандалом. Эмоции захлестнули футболистов, что переросло в потасовку и толкотню. Особенно старался Марио Фернандес, который, по его словам, заступился за партнёра. Настоящей драки игроки не допустили, но "осадочек остался".

Странное судейство

Во втором тайме команды продемонстрировали яркий футбол с множеством моментов, но забить не смогли. В самой концовке основного времени отличился судья Сергей Иванов. Он не поставил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой со стороны защитника армейцев. Оценку судейства даст соответствующий комитет РФС, но очень похоже, что арбитр просто не решился на конкретное решение в этот момент.

Овертайм матча получился ещё более захватывающим и где-то даже драматичным. Иванов снова вмешался в игру - на 103-й минуте за неочевидный фол он показал вторую желтую карточку Понсе. Второе подряд решение не в пользу красно-белых возмутило поклонников команды, но футболисты ответили более чем достойно.

На 107-й минуте вратарь Максименко вынес мяч от ворот на 70 метров, Ларссон выиграл позицию у защитников, обработал мяч и нанёс победный удар - 3:2. Армейцы пытались отыграться, прижимали "Спартак", но в тот вечер красно-белые боролись за себя и того парня.

Конфликт тренеров

Уже после финального свистка конфликтовали тренеры команд. Доменико Тедеско хотел пожать руку Виктору Гончаренко, но тот демонстративно отказался это делать. Не пожали руку итальянцу и другие члены тренерского штаба. Что там происходило на самом деле, возможно, будет разбирать комитет по этике. Но в любом случае со стороны выглядит, что некрасиво поступил именно белорусский специалист.

Кубок России: что дальше

В полуфинале состоится ещё один суперматч - между "Зенитом" и "Спартаком". Предположительно он пройдёт 23 апреля, но пока непонятно на каком стадионе.

Еще одну путёвку разыграют победители пар: