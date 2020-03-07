Российские футбольные клубы среди самых стабильных в мире

Футбольный клуб "Зенит" оказался среди самых финансово стабильных клубов мира. Об этом стало известно в середине февраля, когда был опубликован рейтинг финансовых результатов от английской компании Soccerex.

Согласно опубликованной информации Soccerex, "Зенит" занял 23-е место в рейтинге самых финансово стабильных клубов мира, набрав суммарный балл в 1,309. В ТОП-100 попали и другие российские клубы: "Спартак" (37-ое место), "Краснодар" (60-е), "ЦСКА" (98) и "Локомотив" (99).

Как российским клубам удалось занять такие хорошие позиции в рейтинге, и откуда деньги — попробуем разобраться.

Методика расчета

Soccerex использовал 5 показателей, на основе которых составлялся рейтинг:

средства в банке;

стоимость футболистов;

материальные активы;

потенциальные инвестиции владельцев;

задолженность собственников.

В итоге после совмещения показателей и измерения их эффективности получается конечное значение — финансово-футбольный индекс (FFI Score). Чем выше значение, тем более стабилен клуб с точки зрения финансов.

Основными источниками данных стали:

база данных УЕФА;

Financial Times;

Transfermarkt.

Самый высокий индекс получил французский клуб "ПСЖ" набрав 5,318, а за ним английский "Манчестер Сити" — 5,197. При этом ни у одного другого клуба не было оценки в диапазоне от 4 до 5. Значит ли это, что в футбольном пространстве два финансовых гиганта? Скорее всего да, поскольку у обоих клубов владельцы — арабские шейхи.

Работа со спонсорами

Основной источник дохода любого футбольного клуба — это спонсорские деньги. Чем богаче спонсор, тем более стабилен клуб с точки зрения финансов, что и доказывает рейтинг Soccerex. Все остальные статьи доходов намного ниже.

Самое выгодное положение для клуба тогда, когда его спонсор — это еще и владелец компании. В таком случае деньги поступают из коммерческого предприятия в спортивное, поддерживая комфортное финансовой состояние клуба.

У российских клубов хорошо налажена система взаимодействия со спонсорами. Во-первых, потому что все спонсорские деньги — это активы государственных компаний. Во-вторых, владельцы клубов либо связаны с властью, либо крупные бизнесмены, как например Сергей Галицкий - собственник "Краснодара".

Влияние государства

Достаточно много средств в российском футболе есть благодаря влиянию государства, которое практически полностью контролирует лучшие клубы в России.

Все команды, вошедшие в ТОП-100 самых финансово-стабильных, имеют поддержку со стороны государства:

"Зенит" — ПАО "Газпром";

"Локомотив" — ПАО "РЖД";

"ЦСКА" — ВЭБ. РФ.

К сожалению, влияние государства на спорт может плохо сказываться на качестве футбола и трансферной политике клубов.

Главные проблемы

Плотная связь государства с футбольными клубами создает отличный финансовый пласт, благодаря которому российские клубы никогда не обанкротятся.

С другой стороны, это сказывается на трансферной политике — игрокам назначают высокие зарплаты, и они остаются в России. С такой политикой отсутствует развитие спортсменов, а качество игры остается на одном и том же уровне.

Тем не менее, богатый спонсор помогает клубам приобрести перспективных игроков из Европы. Таких примеров достаточно много: бразильский нападающий Малком перебрался из "Барселоны" в "Зенит", Андре Шюррле — из английского "Фулхема" в "Спартак", Никола Влашич — из "Эвертона" в "ЦСКА".

Приятно видеть, что российский футбол стабилен в финансовом плане. Топ клубы из российской премьер-лиги (РПЛ) имеют огромный потенциал благодаря поддержке государственных компаний. К сожалению, не все клубы могут рассчитывать на таких спонсоров и рейтинг Soccerex это доказывает.