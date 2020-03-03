Юрист Алексеев: Подделка подписей Родченкова ослабит позиции WADA в споре с Россией

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, какие могут возникнуть последствия в связи с возможной подделкой подписей Григория Родченкова в документах, предоставленных в CAS.

Ранее сообщалось, что вовремя рассмотрения дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной адвокат россиянок заявил о поддельной подписи на письменных показаниях информатора WADA. CAS дал один день МОК, чтобы объяснить возникновение подписей Родченкова, а сегодня компания по кибербезопасности Group-IB рассказала, о каких документах идёт речь.

- Если МОК не даст ответ по происхождению подписей на письменных показаниях, они будут отклонены в качестве доказательств в CAS?

- В случае если будет признано, что подписи липовые, что подписи подделанные, то, естественно, данные документы не могут служить доказательством в рамках рассматриваемого дела в международном спортивном арбитражном суде, раз. Во-вторых, это будет основанием для того, чтобы Международный спортивный арбитраж в соответствии с процессуальным кодексом должен поставить в известность органы дознания и предварительного следствия Швейцарии для возможного возбуждения уголовного дела по факту подделки подписей на документе.

- Если будет установлено, что подписи действительно поддельные, это поможет Зайцевой, Вилухиной и Романовой выиграть дело и вернуть медали Сочи-2014?

- Безусловно, это будет выигрышная позиция для наших спортсменок. Потому что, в целом, обвинение базируется не на нарушении антидопинговых правил как обычно - наличие запрещенных препаратов в жидкостях и так далее, а базируется на показаниях Родченкова в основном. Показания Родченкова недопустимы и неполноценны по трем основным причинам. Первая - Родченков находится под следствием у российских правоохранительных органах по целому ряду преступлений, то есть заведомо является нечистоплотным. Второе - он находится перебежчик в Штатах под влиянием специальных служб США. И, третье, Родченков психически нездоровый согласно ряду медицинских заключений в Российской Федерации. И если еще к этому будет добавлено, что и подписи на документах со стороны Родченкова были поддельные, то, естественно, это будет в пользу наших спортсменов, наиболее вероятно оправдание их, возврата им сочинских медалей, реабилитация и, возможно, возмещение ущерба в связи с этими судебными тяжбами.

- Как история с подписями Родченкова может повлиять на другие разбирательства между WADA и Россией?

- Безусловно, это будет существенно разрушать и прошлые позиции со стороны МОК, потому что все, включая и настоящее дело, которое сейчас рассматривается между WADA и РУСАДА, в основном все эти претензии, нападки на российский спорт базировались на показаниях и документах со стороны Родченкова. И если мы видим, что в рамках одного процесса выявляется еще и подделка подписей, то это, естественно, ослабляет позицию всех других дел, поскольку все базируется в основном на показаниях этого человека.