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Автор Лада Коротун

Алексей Кустов: "Мутко руководил процессом в ВФЛА и руководить будет"

Спорт

Спортивный эксперт, экс-член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в 2002–2008 гг. Алексей Кустов в интервью "Правде.Ру" рассказал о внеочередной выборной конференции организации. 28 февраля главой ВФЛА был избран Евгений Юрченко.

— Вы присутствовали на внеочередной выборной конференции ВФЛА?

— Я не был делегатом. Три субъекта просил, чтобы меня выбрали. Два губернатора отказали мне. Они сказали "да", а их подчиненные вот так вот. Я был вне. Но я в курсе был, следил за этим делом.

— Ранее, как вы и предполагали, с выборов сняли трех кандидатов, Юрченко остался один. Почему так происходит?

— Все это популизм. Я так понимаю, все это было спланировано. Борзаковский, понятно, что отвалился, ему там делать нечего. Что касается Курбатова и Гусева, я могу предположить, что их заставили. Кто заставил, не знаю. Потому что чисто какие-то силы непонятные хотят продолжить ту игру. У меня создается впечатление, что за этим стоит именно Мутко. Потому что Мутко внедрил Шляхтина, хотя он сейчас не имеет того политического веса, что имел. У меня создается впечатление, что именно Мутко этим процессом руководил и руководить будет. Придя на президентскую должность, Шляхтин не провел аудит. Понимаете в чем дело? Он не провел аудит ВФЛА. Соответственно, мы не знаем, что там проходило.

Юрченко на 10 голов ниже миллиардера Прохорова, примерно то же будет, что и в биатлоне. Тогда выгнали великого Тихонова Александра Ивановича с должности президента Федерации биатлона. Здесь та же самая ситуация: приходит человек, не понимая, куда он пришел. Отсидел Шляхтин 4 года или сколько отсидел, 5 лет, он не понимал, что делать. Но ему сказали сидеть. Приказали — он сидел. Он полковник Министерства обороны. К сожалению, это какое-то разочарование.

Я сейчас с юристами посоветуюсь, проанализирую, возможно, буду обжаловать решение внеочередной конференции. Потому что ущемили лично мои права.

— Вы не изменили отношение к Юрченко? Недавно он представил программу развития из 20 шагов…

— Как можно написать что-то, что он не понимает? Я посмотрел мельком, не вчитывался. Я вроде 14 или 15 пунктов видел. Пусть 20 будет. Как может человек писать и не понимать ничего?

— Может быть, ему помогали.

— Не знаю. Кто ему будет помогать, кто ему помогал. 5 лет гробили, с 2014 года, когда Балахничева увели. Ситуация все ухудшалась и ухудшалась. А Мутко держал, его устраивало. Если Путин приказал, что до 2-го числа вернуть Федерацию в международную систему, а 9-го нас вообще отстранили от того, что мы можем подать заявку в нейтральном статусе… К сожалению, наши дела прискорбные. Я предполагаю, что за этим стоит исключительно Мутко. По итогам Лондонской олимпиады, где наши золотые медали были пустышками, Министерство перевело 237 миллионов просто на аппарат. Не на спортсменов, а на аппарат — на Федерацию легкой атлетики. И здесь, наверное, я даже боюсь предположить, что будет и кто будет.

То, что там написали стадион строить, это детский сад. Как говорят, на заборе написано, а там дрова лежат. Балахничев не хотел строить, ему не давали, 20 лет у руля находясь. А он тут будет стадионы строить. Это детский сад, честно говоря. Потому что не так все просто. Кто ему даст?

Посмотрите, что происходит. Сейчас Владимир Никитин на 11 секунд улучшил рекорд, который простоял 38 лет (рекорд России в помещении на дистанции 5000 метров — прим. ред.). А у него нет перспектив на сегодняшний день. Выхода нет, чтобы выплеснуть свои эмоции, свой талант на международной арене из-за чиновников.

Темы вфла виталий мутко алексей кустов евгений юрченко легкая атлетика
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