Белый флаг на Олимпиаде: нейтралитет или сдача интересов государства?

Нейтральный белый флаг был придуман Международным олимпийским комитетом (МОК) и применялся, в основном, на Олимпиаде. Сейчас же белый флаг можно увидеть на любых крупных международных соревнованиях.

Однако до сих пор мало людей близко знакомы со значением нейтрального флага, что действительно актуально на фоне разбирательств Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Что такое белый флаг

Белый флаг на Олимпиаде вовсе не связан с отступлением, как на войне. Нейтральный статус означает невозможность спортсмена представлять страну, за которую он выступает. Таким образом, спортсмен выступает сам за себя.

С одной стороны, это служит средством пиара, когда публика обращает внимание на атлета без гимна и символики в белых цветах. С другой стороны, это настоящая потеря для страны, которую должен был представлять спортсмен.

Отсюда и берутся главные минусы нейтрального статуса:

ухудшение репутации спортсмена;

снижение имиджа страны;

повышение критики со стороны публики и экспертов.

Однако есть и ситуации, которые вообще не связаны со спортсменами, как это происходит в России по делу антидопингового скандала с WADA. По сути, весь вердикт WADA от 9 декабря 2019 года носит политический характер, поскольку представители Всемирного агентства и Макларен в своем докладе ссылаются на участие российской власти в подмене данных проб спортсменов.

В таком случае спортсмены, не участвующие в процессе махинации проб и не употребляющие допинг, все равно поедут представлять страну под нейтральным статусом.

История белого флага

Впервые нейтральный статус был применен на Олимпиаде 1952 года, когда спортсмены-эмигранты из соцлагерей Европы и США подали заявки на участие в играх в Хельсинки. Идентичная ситуация произошла на Олимпийских играх в Мельбурне-1956.

Однако специалисты МОК в то время не знали, как принять заявки спортсменов, поскольку понятия нейтрального статуса не существовало. Поэтому заявки атлетов-эмигрантов были отозваны.

Удовлетворить такой запрос было по определению невозможно, и даже международный орган по вопросам мигрантов, Совет Европы, не смог помочь желающим принять участие в Олимпийских играх.

Олимпиада 1976 года

В середине 70-х годов прошлого века почти все страны Южной Африки находились под санкциями по причине апартеида. Тогда во время Олимпийских игр в Монреале-1976 сборные африканского континента отказались участвовать в турнире.

Бегун на короткие дистанции Джеймс Гайлкс во время Олимпиады даже написал заявление об участии под нейтральным статусом, чтобы не усложнять отношения со своей страной на фоне апартеида.

Появление нейтралитета

Спустя столько лет МОК смог одобрить участие под нейтральным статусом. Впервые он был введен в начале 80-х годов. Это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, олимпийскому комитету потребовалось время на разработку и утверждение понятия белого флага. Во-вторых, в те времена спорт был сильно связан с политикой, поэтому представителям МОК требовалось найти выход из ситуации.

Впервые нейтралитет был применен во время Олимпийских игр в Москве-1980. Тогда западная Европа запретила спортсменам участвовать на Олимпиаде из-за ввода советских войск в Афганистан.

Однако в данной ситуации нашлись и противники западноевропейской власти. Специально для таких атлетов появилась возможность участия в нейтральном статусе. Другими словами, спортсмены выступали сами за себя, и их выступление под белым флагом не носило политического характера.

Плюсы нейтрального статуса

Удивительно, но нейтральный статус также обладает и плюсами:

спортсмен не связан с политикой государства, под флагом которого должен был выступать;

атлет представляет исключительно личные интересы;

призовые деньги спортсмен получает лично от МОК.

Если смотреть с точки зрения личной выгоды, то участие под белым флагом выглядит предпочтительнее. С этим мнением соглашалось издание «Советский спорт», которое назвало нейтральный статус «разумным компромиссом».

Однако большинство спортсменов, в том числе российских, - патриоты, защищающие честь и имидж государства. Помимо этого, представляя страну, спортсмен имеет повышенную мотивацию, поскольку за него болеют не только фанаты, но и целое государство.