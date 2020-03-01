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Автор Владан Джурич

Конфликты в "Барселоне": эпоха Месси закончилась?

Спорт

Каталонский футбольный клуб "Барселона" снова оказывается в эпицентре конфликтов.

На этот раз сине-гранатовые переживают сразу несколько проблем — скандал в соцсетях, ссора главного нападающего Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля, а также дело об увольнении президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Что происходит с главной звездой сине-гранатовых и в каком состоянии клуб — попробуем разобраться.

Правда об отставке Эрнесте Вальверде

Спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль рассказал прессе об увольнении бывшего тренера "Барселоны" Эрнесте Вальверде. Абидаль сказал следующее: "Наш отдел всегда должен быть готов, потому что нельзя предугадать, что может произойти".

Французский функционер также отметил, что оставить Вальверде на посту главного тренера команды было невозможно, поскольку проблемы были внутри команды. Хотя сам президент клуба Бартомеу хотел оставить главного тренера.

Мнение команды

Удивительно, что почти вся команда сине-гранатовых согласилась оставить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера, но вряд ли кто-то будет против решения руководства. Один только Лионель Месси высказался против, спровоцировав в итоге настоящий скандал внутри клуба. Это повлияло не только на состояние команды, но и на руководство клуба.

Известно, что Месси запросил ухода в отставку президента Бартомеу и спортивного директора Абидаля. На посту тренера аргентинец хочет видеть бывшего полузащитника "Барсы" Хави Эрнандеса.

Решение руководства

Бартомеу устроил заочную встречу с Абидалем и Месси. Встреча закончилась тем, что аргументы Месси просто не были убедительными, и никто не покинул свои посты, кроме Вальверде. Теперь на его место пришел Кико Сетьен - бывший игрок и тренер с многолетним опытом.

Очевидно, что аргентинец хотел взять все в свои руки, но это было по определению невозможно, поскольку:

  • окончательные решения остаются за топ-менеджментом клуба;
  • Месси не может принимать решения за всю команду, даже имея капитанскую повязку;
  • Вальверде уже изжил себя и нуждается в перерыве.

Таким образом, любые решения остаются за руководством и даже звезда футбола не сможет повлиять на решение. Проблем была в том, что Месси начал освещать тему бывшего тренера в социальных сетях, к чему присоединились миллионы фанатов, которые поддержали аргентинца. Однако для клуба все закончилось достаточно гладко.

Конец эпохи Месси?

Последние матчи аргентинца не показывают, что он отыграл свое, но все-таки для его собственной карьеры "Барселона" — не лучшее место. Английский клуб "Манчестер Сити" уже обсуждал возможный переход Месси к небесно-голубым, но, по всей видимости, такой трансфер кажется невозможным ввиду его высокой стоимости и текущего состояния клуба.

Помимо этого, можно выделить несколько серьезных черт, которые заставляют аргентинского спортсмена подумать о смене клуба:

  • несогласие с политикой руководства клуба;
  • увольнение Эрнесто Вальверде;
  • конфликты на тренировке с игроками.

В совокупности это предполагает уход Месси из клуба, даже несмотря на уникальные условия его контракта, при которых он не может просто так покинуть "Барселону". Тем не менее, такая ситуация возможна.

Конфликты в "Барселоне" демонстрируют то, что может случиться в любом футбольном клубе. Независимо от статуса и класса игрока, ключевые решения всегда будут принимать только руководители клубов, поэтому идти против менеджмента спортивной организации кажется бессмысленной затеей.

Аргентинец только разжег еще больший конфликт, который совершенно не к месту в текущем состоянии клуба, ведь после ухода Вальверде игрокам требовалась самая настоящая перестройка — в тактическом и кадровом планах.

Напомним, что в рамках турнира 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи", забив гол без участия Месси, что вызвало положительные эмоции у публики и фанатов сине-гранатовых.

Темы футбол фк барселона лионель месси
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