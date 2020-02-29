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Автор Владан Джурич

Британия против WADA: конфликт продолжается, но никто не пострадает

Спорт

Не так давно обсуждалась тема допинга насчет известного британского бегуна и уроженца Сомали Мо Фары. На неофициальный запрос Всемирного антидопингового агентства (WADA) британское антидопинговое агентство (UKAD) ответило отказом, заявив, что опасается за качество проб спортсмена.

Суть проблемы

Глава британского агентства Николь Сэпстид заявила прессе, что не собирается передавать пробы бегуна Мо Фары, поскольку не имеет весомых аргументов, которые вынуждают ее передать данные спортсмена во Всемирную организацию.

Ожидалось, что WADA сделает официальный запрос и UKAD передаст пробы британского бегуна. Однако этого не случилось, и британца, похоже, просто оставят в покое.

Тем не менее, в ходе расследования дела Мо Фары вскрылись интересные подробности, которые начали широко обсуждать после снятого документального фильма BBC про великого бегуна и его тренера Альберто Салазара. На данный момент американский специалист дисквалифицирован.

Дело Салазара

Американец уже был замешан в делах о допинге. В 2017 году Американское антидопинговое агентство (USADA) совместно с коллегами Салазара выдвинули обвинения против американского специалиста.

Было выяснено, что Салазар вместе с эндокринологом Джеффри Брауном разработали смесь на основе L-карнитина и аминокислоты для повышения метаболизма организма, сообщает издание New York Times. Позже удалось выяснить, что американский тренер принуждал легкоатлетов принимать созданную смесь для улучшения их результатов.

Результаты расследования

Как показывает расследование, Мо Фара признался, что врал антидопинговым органам о неупотреблении запрещенных препаратов. Все это время перед выступлениями он употреблял L-карнитин внутривенно. Локальные исследования доказывают, что смесь аминокислоты и L-карнитина способствуют улучшению метаболизма и повышению физической силы.

Во время допроса спортсмена об употреблении допинга Мо Фара сначала соврал, потом признался в употреблении допинга. В итоге бегун полностью запутался.

Однако даже в деле Мо Фары есть свои особенности, как и в препарате, который он употреблял.

Особенности L-карнитина

L-карнитин представляет собой химическое соединение, которое вводится спортсмену в кровь. Оно не считается запрещенным, если его доза не превышает 50 мл. Во время разговора с антидопинговыми специалистами, Мо Фара утверждал, что употреблял всего лишь 13,5 мл.

К сожалению, этих цифр не было указано в протоколе о проверке спортсмена. Таким образом, бегун соврал допинг-офицерам, нарушив правила исполнения протокола.

Нюансы допроса

Во время допроса Мо Фара сначала сказал, что "никогда не делал инъекции L-карнитина". После этого он ненадолго покинул кабинет допроса и после встречи со своим тренером Барри Фаджем вернулся, признавшись, что ранее употреблял запрещенные вещества.

Не исключено, что Мо Фара обсуждал детали допроса со своим тренером, что стало причиной изменения позиции на допросе. Допинг-коммерсантам спортсмен сказал:

"Извините, ребята, я принимал это вещество тогда".

В ходе разговора со специалистами бегун признался, что препарат давали перед соревнованиями.

Судьба Мо Фары

Удивительно, что спортсмена вряд ли будут ждать санкции или дисквалификация, как это происходит сейчас с Всероссийской легкоатлетической федерацией (ВФЛА). Также известно, что Мо Фара сможет принять участие в Олимпиаде Токио-2020.

С одной стороны, это довольно странно, что спортсмена просто так допустят к соревнованиям после признания в употреблении L-карнитина. С другой стороны, его концентрация в крови не была превышена, а были нарушены только правила исполнения допинг-протокола. В худшем случае легкоатлета ждет штраф или предупреждение, но фильм BBC никак не повлияет на дальнейшие выступления бегуна.

Темы wada допинг мо фара легкая атлетика
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