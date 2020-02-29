Коронавирус как способ хайпа в спорте

Эпидемия коронавируса (COVID-19) распространилась по Европе. Под угрозой находится Италия. В крупных городах страны начинают закрывать предприятия и переходить на удаленный формат работы.

В спорте ситуация не менее печальная. Из-за коронавируса были отменены электрогонки в серии "Формула Е", чемпионат мира по легкой атлетике, турниры по теннису, а теперь под угрозой отмены находится гран-при "Формулы-1".

Несмотря на плачевную ситуацию в Китае и опасения в Европе из-за эпидемии, вирус можно использовать в качестве маркетингового хода, как и сделал российский полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов.

Суть проблемы

Футболист Дмитрий Тарасов в своем инстаграм-аккаунте опубликовал фотографию рядом с парикмахером азиатской внешности и подписью "коронавирус". На публикацию спортсмена немедленно последовала ответная реакция как фанатов, так и противников Тарасова.

В конечном итоге он признал шутку "не совсем удачной", как он сказал в интервью. Но на этом футболиста вряд ли оставят в покое, поскольку на его выходку обратил внимание комитет по этике Российского федерального союза (РФС). Дело Тарасова было отдельно разобрано членами комитета.

Мнение Тины Канделаки

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала пост Тарасова, сказав, что ему "срочно нужен пиарщик". Канделаки однозначно имела в виду, что известный футболист применяет такую шутку не ради юмора, а для собственного продвижения.

Такой ход смотрится интересным и оправданным, поскольку тема коронавируса действительно популярна и остро обсуждаема. Естественно, что пост Тарасова привлечет много людей, и, возможно, даже увеличит количество подписчиков российского футболиста.

Мнение FARE

Организация "Футбол против расизма" (FARE) не осталась в стороне после поста Тарасова. Представители организации заявили: "Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением", сообщает РИА Новости.

Проще говоря, действия футболиста могут повлечь санкции и, действительно, РФС взялся за дело. Тарасова вряд ли ждут серьезные проблемы, но он вполне может ухудшить свою репутацию.

Мнение властей

Госдума также не стала молчать о посте спортсмена и порекомендовала Тарасову не просто стереть публикацию, а удалить свой аккаунт. Об этом сказал Дмитрий Свищев в разговоре с "Р-Спорт".

Другими словами, выходка спортсмена не понравилась даже властям. Это связано с тем, что Тарасов уже не один раз принимал необъяснимые решения, которые вызывали бурную реакцию у публики.

Мнение публики

Кажется, что даже фанаты Тарасова были разгневаны после столь неудачного поста футболиста. С одной стороны, тема коронавируса вызывает серьезные опасения среди большинства людей, но с другой стороны актуальную тему эпидемии можно использовать как средство хайпа.

Неправильно привязывать коронавирус к конкретной расе людей, даже несмотря на сложную ситуацию в мире, ведь изначально вирус передавался только китайцам из-за наличия специфического генома. Тем не менее, заразиться вирусом могут и другие люди, не имеющие отношения к Китаю, и это сейчас происходит по всему миру.

Решение РФС

Комитет по этике РФС не стал накладывать санкции на Дмитрия Тарасова. Во внимание были приняты извинения футболиста, которые позволили избежать серьезных наказаний. Таким образом, комитет по этике посчитал дело исчерпывающим.

Тема коронавируса активно обсуждается во всем мире. Согласно последним данным, в Китае заражено более 80 тысяч человек, среди которых — 2,77 тысячи скончались.

Тем не менее, коронавирус не следует использовать в качество маркетингового хода по следующим причинам:

это ухудшает репутацию спортсмена;

снижает доверие со стороны публики;

оскорбляет людей азиатской внешности.

Напомним, что ситуация в России с коронавирусом обстоит более или менее спокойно. В случае диагностирования пневмонии, врачи рекомендуют пройти тест на наличие COVID-19.