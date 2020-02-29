Лионель Месси снова замешан в нарушении закона?

Аргентинец и лучший футболист года Лионель Месси провел отличный матч в рамках 1/8 Лиги чемпионов, сыграв в гостях с "Наполи" вничью (1-1). Еще до матча появилась информация о том, что Месси снова замешан в правонарушении.

История 2016 года

Ранее в 2016 году аргентинский нападающий был уличен в неуплате налогов, и в 2017 году суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы условно. Помимо этого, футболисту был выписан штраф в размере 2 миллионов евро.

Впервые о неуплате налогов аргентинцем стало известно в 2013 году, но суд не привлекал спортсмена к ответственности, пока прокуратура не взялась за дело Месси.

Позже в суде 2016 года информация о первом уклонении от уплаты налогов была использована против аргентинца, и тогда Месси получил условный срок.

Благо законодательство Испании имеет свои нюансы, не позволяющие заключить людей под стражу, если:

срок отбывания наказания не превышает двух лет;

правонарушение совершено впервые;

получено смягчающее обстоятельство от Верховного суда.

Мнение Месси

Во время разбирательств, аргентинец отрицал причастность к неуплате налогов. В разговоре с прессой он говорил, что "посвящал себя футболу, и верил своему отцу и адвокатам, которым поручил вести дела".

После слов футболиста практически все были уверены, что в деле Месси замешан его отец Хорхе Орасио, который являлся его спортивным агентом. Об этом говорил и суд, когда состоялось разбирательство в 2017 году. Однако даже отец Месси не признавал вины и перекладывал ответственность на своих консультантов, с которыми он постоянно работал.

На этом дело закончилось. Хорхе Орасио получил смягчающие обстоятельства и был осужден всего на 15 месяцев условно, а штраф составил 1,5 миллиона евро. Казалось бы, все уже давным-давно закончилось, но вскоре вскрылись новые подробности.

Шпионаж за Месси

Федеральный суд Аргентины во главе с Родольфо Корраль начал разбирательство за возможным шпионажем за форвардом. Под подозрением находятся аргентинские депутаты и бывший президент Аргентины Маурисио Макри.

По всей видимости власти Аргентины считают, что Месси снова играет не по правилам, уклоняясь от налогов. Вся проблема в том, что слежка за форвардом ведется на незаконных основаниях, что усложняет дальнейшее расследование судьи.

Ситуация может иметь сразу несколько сторон — шпионаж за Месси ведется с целью обогащения правительства страны, при этом аргентинец входит в базу Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, сообщает издание Marca.

В ходе расследования предположили, что незаконная слежка ведется и за текущей властью Аргентины. Под прицел шпионов попали несколько губернаторов, крупные бизнесмены и прокуроры.

Решение

В данной ситуации возможен только один вариант — подать запрос в налоговую службу на предмет уличения в шпионаже. Скорее всего, в этом деле замешан не один сотрудник налоговой службы, поэтому допросы могут продлиться достаточно долго, а выявить настоящего преступника будет практически невозможно.

С другой стороны, есть и обратная сторона монеты. Два года назад Месси и его отец находились под подозрением в отмывании денег через собственную офшорную компанию в Панаме. Дело так и не началось, но, похоже, налоговики пытаются разоблачить всю власть страны.

Само же расследование со стороны судьи также выглядит подозрительно, а ведь Федеральный суд Аргентины тоже считается частью власти, но действующий независимо от других. Возможно даже то, что судья пытается защитить "своих".

Остается надеяться, что незаконного шпионажа все-таки не было, поскольку это невыгодно ни для спортсмена, ни для властей Аргентины с точки зрения имиджа страны.