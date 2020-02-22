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Автор Владан Джурич

World Athletics настраивается против России

Спорт

В ноябре 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о приостановке деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после разбирательств с Даниилом Лысенко.

После дела Лысенко российским легкоатлетам перестали выдавать разрешения на выступления в крупных международных соревнованиях. 31 января 2020 года Министерство спорта РФ приняло решение лишить ВФЛА аккредитации.

3 февраля комиссия спортсменов ВФЛА, в которую входила чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, добилась ухода президиума федерации. 28 февраля будут проведены выборы нового президента ВФЛА. Список кандидатов уже известен, и среди них такие выдающиеся личности, как:

  • Евгений Юрченко, топ-менеджер Объединенной авиастроительной корпорации;
  • Олег Курбатов, глава Федерации легкой атлетики Москвы;
  • олимпийский чемпион в беге, а также спортивный функционер Михаил Гусев;
  • Юрий Борзаковский, тренер сборной России по легкой атлетике.

ВФЛА активно борется на восстановление организации путем смены руководства и связи с World Athletics. Однако ассоциация старается избегать российских спортсменов.

Причины плохого отношения

World Athletics пока что не хочет говорить о России по следующим причинам:

  • большое количество судебных разбирательств российских спортсменов;
  • допинговый скандал и дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА);
  • проблемы внутри руководства ВФЛА.

Лишение аккредитации ВФЛА стало последней точкой кипения для Международной ассоциации. Поэтому сейчас для World Athletics лучше подождать выборов руководства и налаживания внутренних процессов в ВФЛА.

Помимо этого, стоит признать, что плохое отношение может быть связано с нарушением внутренних процессов в федерации.

В ноябре 2019 года Независимый антикоррупционный орган (AIU) обвинил участников по делу Даниила Лысенко, и среди них оказался бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Это помешало федерации восстановиться в IAAF.

Допинговый скандал

Большую огласку делу придал допинговый скандал, который впервые начался между ВФЛА и ВАДА в 2015 году. 9 ноября того же года по рекомендациям комиссии ВАДА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала ВФЛА, отстранив ее от членства в IAAF.

Летом 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал инициативу IAAF и запретил россиянам участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио. В деле были замешаны не только легкоатлеты, но и врачи, а также тренеры спортсменов.

Осенью 2017 года бывший генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли в разговоре с изданием The New York Times сообщил: «Имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы подтвердить нарушение антидопинговых правил». Под вопросом находились более 90 легкоатлетов.

В конце 2018 года IAAF приняло решение о продлении санкций в отношении к ВФЛА. Получается, уже более 4 лет россияне могут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе.

Стоит признать, что плохое отношение World Athletics к российским спортсменам в основном связано с длительным допинговым скандалом.

Мнение Марии Ласицкене

Лучшая прыгунья в мире Мария Ласицкене также прокомментировала ситуацию. «Они [World Athletics] сейчас заняли такую позицию, что не говорят о нас», - сообщает РИА Новости, цитируя спортсменку.

Ласицкене аргументировала свою позицию тем, что World Athletics не публикуют результаты выступлений россиян в социальных сетях.

С одной стороны, хочется согласиться со спортсменами, поскольку легкоатлеты даже под нейтральным статусом продолжают выступать и достигать значительных результатов.

Совсем недавно на локальном турнире «Русская зима» Мария Ласицкене одержала победу с рекордным результатом, прыгнув в высоту 2,05.

С другой стороны, комментарии о российских спортсменах может вызвать агрессию и недовольство со стороны публики, что отрицательно скажется на репутации World Athletics. Остается надеяться, что после смены президиума ВФЛА начнется работа над восстановлением не только самого ВФЛА, но и отношениями федерации с World Athletics.

Темы мок вфла допинг санкции мария ласицкене легкая атлетика
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