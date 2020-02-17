Как коронавирус мешает большому спорту

Эпидемия коронавируса неожиданно вспыхнула в конце декабря 2019 года. В России уделили должное внимание распространению вируса и закрыли сообщение с Китаем. Кроме жизни обычных людей, коронавирус добрался и до спорта.

Проблемы "Манчестер Юнайтед"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не смог организовать тренировочные сборы в Испании из-за сложностей перелета. Также "Красные дьяволы" летом должны были посетить несколько развлекательных центров в Шанхае, Пекине и Шэньяне, но, похоже, из-за вируса сделать это не получится.

"Манчестер Юнайтед" также столкнулся с проблемами проведения товарищеских матчей в Индии и Азии. Чтобы отправиться заграницу, руководству клуба понадобилась специальная консультация, по результатам которой будет принято решение о проведении игр.

Таким образом, "Красные дьяволы":

проводят дополнительные переговоры по вопросам проведения матчей в других странах;

вероятно, не смогут попасть в Китай для поддержки своих развлекательных центров.

Перенос ЧМ-2020 по легкой атлетике

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) заявила о переносе чемпионата мира 2020 года по легкой атлетике в закрытых помещениях. Руководство ассоциации могло изменить страну проведения ЧМ или сдвинуть соревнование на следующий год.

После консультации World Athletics со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было принято решение перенести чемпионат мира на 2021 год. Соревнования пройдут в Нанкине (Китай). По словам ассоциации, "учитывая обеспокоенность распространением вируса за пределы Китая, мы решили воспользоваться возможностью переноса".

Действительно, перенос крупного международного соревнования на следующий год смотрится логичным, поскольку вокруг эпидемии коронавируса регулярно появляются новости. В ассоциации считают, что людей беспокоит проблема вируса, а это скажется на количестве зрителей.

К тому же, ВОЗ совместно с другими странами надеются найти лекарство от коронавируса. На это может потребоваться минимум год, поскольку для создания препарата необходимо сделать следующее:

провести клинические исследования;

провести опыты на животных;

провести опыты на людях;

согласовать препарат со странами, участвующими в процессе.

К проблеме коронавируса относятся довольно серьезно, раз речь пошла о переносе крупных спортивных мероприятий.

Отмена соревнований к Олимпиаде-2022

Тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые должны были пройти 16-18 февраля, также отменили. Дело в том, что тесты должны были пройти в китайском Яньцине.

В организационном комитете Олимпийских игр даже не было церемонии начала отчёта обратного времени до старта турнира. Это говорит о сильной обеспокоенности не только публики и медиков, но и спортивных чиновников.

Статистика заражений коронавирусом

Согласно последним данным, коронавирус унес жизни более тысячи человек.

Период Инфицированные Умершие 29 января Более 6 тысяч 132 14 февраля 52 тысячи 1386

Эпидемия коронавируса продолжает разрастаться, но научные центры из разных стран, в том числе и российские специалисты, уже занимаются исследованием нового вируса, получившего название 2019-nCoV.

Количество жертв становится все больше, и теперь эпидемия влияет на крупные турниры и действия профессиональных спортивных клубов.