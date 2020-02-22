Физкультура как средство улучшения мозговой активности

Любые физические упражнения могут воздействовать на внешний вид и общее состояние организма. Недавно ученым удалось доказать, что физические упражнения влияют и на умственные способности человека.

Влияние на "шумы"

Так называемые "фоновые шумы", происходящие в мозге, обычно развиваются с возрастом человека. Шумы отвечают за состояние центральной нервной системы и умение человека запоминать информацию.

При появлении "фоновых шумов" в мозге развивается деменция, депрессивное состояние и даже панические атаки от нарушений психоэмоционального состояния.

Ученым удалось доказать, что занятия спортом предотвращают риск появления шумов в головном мозге. При умеренной физической нагрузке на организм подавляется количество сигналов, передаваемых в мозг, что уменьшает вероятность возникновения шумов.

Один из авторов исследования влияния спорта на "фоновые шумы" и нейрофизиолог Нина Краус в интервью сказала, что "мозг атлетов справляется с помехами, подавляя их".

Исследователи сообщают, что для подавления шумов необходимо небольшое количество физических упражнений. Лучше всего подойдет спортивная ходьба. Такой вид активности подходит для любого возраста.

Питание мозга

Во время физической активности мозг:

быстро насыщается кислородом;

повышает количество питательных веществ;

стимулирует работу нервных клеток.

С одной стороны, физические упражнения действительно способны улучшить обмен веществ в мозге. С другой стороны, повышенная физическая активность может разрушать нервные клетки. Это происходит при слишком высоких и частных нагрузках. В таком случае питательный процесс клеток тоже нарушается.

Влияние на интеллектуальную работу

Ученые уже давно доказали, что спорт перед интеллектуальным трудом сказывается на производительности мозга. Во-первых, при физической активности повышается настроение. Во-вторых, во время занятия спортом стремительно растет уровень нейронов.

Таким образом, совмещать физический и интеллектуальный труд, оказывается, действительно полезно. Даже при усердных тренировках качество мозговой активности не снижается. Организм может лишь устать от переутомления, но при комбинировании спорта с работой можно добиться гораздо более значимых результатов в интеллектуальной сфере.

Теоретически профессиональные спортсмены имеют огромный потенциал для интеллектуальной работы. Однако если привязать к этому проблему допинга, то потенциал становится гораздо ниже, поскольку запрещенные вещества ухудшают мозговую активность.

Виды спорта

Для улучшения мозговой активности подойдут все виды спорта, но есть несколько особых, которые в комплексе приносят больше пользы:

Вид спорта Уклон Плавание Насыщает клетки кислородом и повышает нейроны Спортивная ходьба Устраняет негативные шумы Оздоровительная гимнастика Активное снабжение кислородом и улучшение памяти

Помимо выделенных видов спорта, рекомендуются занятия йогой, танцами и спортом на улице. Еще лучше занятия спортом в комплексе, поскольку разнообразная активность положительно влияет на настроение человека.

Вред для мозга

Спорт может также отрицательно влиять на мозговую активность. Есть несколько моментов, которые не позволяют мозгу развиваться.

Рост мозговой активности не происходит во время занятий экстремальными видами спорта, при истощенности и в случае физических травм.

Физические упражнения должны приносить человеку удовольствие, и это самое сложное, поскольку при небольших нагрузках организм не растет физически, поэтому получить хорошую фигуру от такого спорта не получится.

С другой стороны, при маленьких нагрузках увеличивается мозговая активность. В этом и заключается главная проблема влияния спорта на мозг. Для насыщения кислородом и повышения нейронов нужны небольшие нагрузки, характерные для аэробных упражнений.

Влияние на пластичность мозга

Недавно ученым удалось доказать, что при аэробных упражнениях, где кислород считается основным источником питания организма, увеличивается нейропластичность мозга.

Испытуемым измеряли активность мозга, и в ходе исследования выяснилось, что гормон стресса во время 25-минутной физкультуры быстро снижается. Это позволяет улучшить работу гормонов и положительно влияет на психоэмоциональное состояние.