Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Физкультура как средство улучшения мозговой активности

Спорт

Любые физические упражнения могут воздействовать на внешний вид и общее состояние организма. Недавно ученым удалось доказать, что физические упражнения влияют и на умственные способности человека.

Влияние на "шумы"

Так называемые "фоновые шумы", происходящие в мозге, обычно развиваются с возрастом человека. Шумы отвечают за состояние центральной нервной системы и умение человека запоминать информацию.

При появлении "фоновых шумов" в мозге развивается деменция, депрессивное состояние и даже панические атаки от нарушений психоэмоционального состояния.

Ученым удалось доказать, что занятия спортом предотвращают риск появления шумов в головном мозге. При умеренной физической нагрузке на организм подавляется количество сигналов, передаваемых в мозг, что уменьшает вероятность возникновения шумов.

Один из авторов исследования влияния спорта на "фоновые шумы" и нейрофизиолог Нина Краус в интервью сказала, что "мозг атлетов справляется с помехами, подавляя их".

Исследователи сообщают, что для подавления шумов необходимо небольшое количество физических упражнений. Лучше всего подойдет спортивная ходьба. Такой вид активности подходит для любого возраста.

Питание мозга

Во время физической активности мозг:

  • быстро насыщается кислородом;
  • повышает количество питательных веществ;
  • стимулирует работу нервных клеток.

С одной стороны, физические упражнения действительно способны улучшить обмен веществ в мозге. С другой стороны, повышенная физическая активность может разрушать нервные клетки. Это происходит при слишком высоких и частных нагрузках. В таком случае питательный процесс клеток тоже нарушается.

Влияние на интеллектуальную работу

Ученые уже давно доказали, что спорт перед интеллектуальным трудом сказывается на производительности мозга. Во-первых, при физической активности повышается настроение. Во-вторых, во время занятия спортом стремительно растет уровень нейронов.

Таким образом, совмещать физический и интеллектуальный труд, оказывается, действительно полезно. Даже при усердных тренировках качество мозговой активности не снижается. Организм может лишь устать от переутомления, но при комбинировании спорта с работой можно добиться гораздо более значимых результатов в интеллектуальной сфере.

Теоретически профессиональные спортсмены имеют огромный потенциал для интеллектуальной работы. Однако если привязать к этому проблему допинга, то потенциал становится гораздо ниже, поскольку запрещенные вещества ухудшают мозговую активность.

Виды спорта

Для улучшения мозговой активности подойдут все виды спорта, но есть несколько особых, которые в комплексе приносят больше пользы:

Вид спорта

Уклон

Плавание

Насыщает клетки кислородом и повышает нейроны

Спортивная ходьба

Устраняет негативные шумы

Оздоровительная гимнастика

Активное снабжение кислородом и улучшение памяти

Помимо выделенных видов спорта, рекомендуются занятия йогой, танцами и спортом на улице. Еще лучше занятия спортом в комплексе, поскольку разнообразная активность положительно влияет на настроение человека.

Вред для мозга

Спорт может также отрицательно влиять на мозговую активность. Есть несколько моментов, которые не позволяют мозгу развиваться.

Рост мозговой активности не происходит во время занятий экстремальными видами спорта, при истощенности и в случае физических травм.

Физические упражнения должны приносить человеку удовольствие, и это самое сложное, поскольку при небольших нагрузках организм не растет физически, поэтому получить хорошую фигуру от такого спорта не получится.

С другой стороны, при маленьких нагрузках увеличивается мозговая активность. В этом и заключается главная проблема влияния спорта на мозг. Для насыщения кислородом и повышения нейронов нужны небольшие нагрузки, характерные для аэробных упражнений.

Влияние на пластичность мозга

Недавно ученым удалось доказать, что при аэробных упражнениях, где кислород считается основным источником питания организма, увеличивается нейропластичность мозга.

Испытуемым измеряли активность мозга, и в ходе исследования выяснилось, что гормон стресса во время 25-минутной физкультуры быстро снижается. Это позволяет улучшить работу гормонов и положительно влияет на психоэмоциональное состояние.

Темы мозг спорт физкультура
Новости Все >
Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону
Поклонская рассказала о своем видении настоящего мужчины
Вучич поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Уайлдер попал в больницу с подозрением на разрыв барабанной перепонки
Логинов может закончить карьеру биатлониста из-за травли
Минобороны Украины досрочно выводит 72-ю бригаду ВСУ из Донбасса
В США погиб астронавт-любитель, веривший в теорию плоской Земли
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
Трамп назвал "предателем" своего бывшего советника Болтона
На Камчатке погибла журналистка во время езды на снегоходе
Последние материалы
Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону
Физкультура как средство улучшения мозговой активности
Поклонская рассказала о своем видении настоящего мужчины
Знаки Зодиака: прогноз для Козерогов, Водолеев, Рыб
Вучич поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Уайлдер попал в больницу с подозрением на разрыв барабанной перепонки
Логинов может закончить карьеру биатлониста из-за травли
Минобороны Украины досрочно выводит 72-ю бригаду ВСУ из Донбасса
В США погиб астронавт-любитель, веривший в теорию плоской Земли
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Мать Греты Тунберг рассказала, что ее дочь страдает аутизмом
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Доктор Комаровский рассказал жителям Новых Санжар о коронавирусе
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Госдеп обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Екатерина Андреева рассказала, от каких продуктов отказалась
"Сделаю классно": Шнуров рассказал, зачем пошел в политику
Почему Китай опасен для России?
Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ