Допинговый скандал между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжает набирать всеобщий интерес. Теперь появились слухи о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года.
Санкции WADA касаются только крупных международных турниров, одним из которых является чемпионат мира по футболу. При вступлении санкций в законную силу сборная будет участвовать под нейтральным статусом.
Санкции вступят в силу при следующих условиях:
Полного отстранения от участия быть не может, потому что это не было оговорено в первом вердикте WADA от 9 декабря 2019 года.
Известное арабское издание BeIN Sports сообщило о том, что WADA отстранило сборную России от участия в ЧМ-2022. В опубликованном материале издание ссылалось на собственные источники, которые якобы были знакомы с делом. Однако представитель WADA Джонатан Тейлор заверил, что решение исполкома не имеет отношения к отборочному туру ЧМ-2022, сообщает "РИА Новости".
Информацию арабского издания опровергли в Российском футбольном союзе (РФС) и ФИФА. Оба органа сообщали, что информации об отстранении не поступало. При этом ФИФА достаточно плотно общается с ВАДА. Таким образом, информацию об отстранении сборной России от участия на ЧМ-2022 можно считать недействительной.
Но стоит помнить о том, что при выигрыше ВАДА в арбитраже санкции вступят в законную силу, и тогда после выхода из отборочного тура команда будет выступать под нейтралитетом.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время разговора с прессой заявил, что "это — слухи и информация различных СМИ". Черчесов также заверил, что "полагается на официальные данные".
Глава РФС Вячеслав Колосков также подтвердил, что претензий со стороны ФИФА к российскому футболу нет. При этом Колосков заметил, что "это не первая попытка", за которой стоят, возможно, не только арабские телеканалы, но и другие СМИ.
В интервью "Правде.Ру" Колосков сказал:
"WADA не может принять решение о допуске или недопуске. Это решение принимается исключительно ФИФА".
Можно предположить, что сборная России сейчас не думает о чемпионате мира в Катаре. Об этом говорил и Станислав Черчесов, спокойно прокомментировавший новость арабского телеканала. Таким образом, слух никак не отразится на команде.
Ближайший крупный турнир для россиян — Евро-2020, который пройдет летом. Команда успешно вышла из отборочного турнира и попытает счастье в матчах с Бельгией, Финляндией и Данией.
Напомним, что на данном этапе хронология событий по делу ВАДА и РУСАДА выглядит так:
Неизвестно точно, когда закончатся разбирательства, но можно сказать, что на допинговом скандале пытается поднять рейтинг и обратить внимание на Россию арабский телеканал.
Скорее всего, информация об отстранении сборной носит двойственный смысл. Во-первых, своей новостью зарубежные СМИ пытаются выставить Россию не в лучшем свете. Во-вторых, арабский телеканал повышает свою популярность и количество просмотров, говоря о допинговом скандале.
Действия BeIN Sports выглядит логично, но возможно преждевременно, потому что еще до начала судебного процесса выносить вердикты — сомнительная затея.
В любом случае, решение останется за арбитражным судом в Лозанне. Даже если санкции будут приняты и WADA выиграет дело, Россия сможет выступить на ЧМ-2022, но под нейтральным статусом.
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