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Автор Владан Джурич

Как сборную России по футболу связали с WADA и CAS

Спорт

Допинговый скандал между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжает набирать всеобщий интерес. Теперь появились слухи о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года.

Статус турнира

Санкции WADA касаются только крупных международных турниров, одним из которых является чемпионат мира по футболу. При вступлении санкций в законную силу сборная будет участвовать под нейтральным статусом.

Санкции вступят в силу при следующих условиях:

  • выигрыше WADA в арбитраже;
  • подтверждении спортивными федерациями;

Полного отстранения от участия быть не может, потому что это не было оговорено в первом вердикте WADA от 9 декабря 2019 года.

Слухи от арабского телеканала

Известное арабское издание BeIN Sports сообщило о том, что WADA отстранило сборную России от участия в ЧМ-2022. В опубликованном материале издание ссылалось на собственные источники, которые якобы были знакомы с делом. Однако представитель WADA Джонатан Тейлор заверил, что решение исполкома не имеет отношения к отборочному туру ЧМ-2022, сообщает "РИА Новости".

Информацию арабского издания опровергли в Российском футбольном союзе (РФС) и ФИФА. Оба органа сообщали, что информации об отстранении не поступало. При этом ФИФА достаточно плотно общается с ВАДА. Таким образом, информацию об отстранении сборной России от участия на ЧМ-2022 можно считать недействительной.

Но стоит помнить о том, что при выигрыше ВАДА в арбитраже санкции вступят в законную силу, и тогда после выхода из отборочного тура команда будет выступать под нейтралитетом.

Экспертное мнение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время разговора с прессой заявил, что "это — слухи и информация различных СМИ". Черчесов также заверил, что "полагается на официальные данные".

Глава РФС Вячеслав Колосков также подтвердил, что претензий со стороны ФИФА к российскому футболу нет. При этом Колосков заметил, что "это не первая попытка", за которой стоят, возможно, не только арабские телеканалы, но и другие СМИ.

В интервью "Правде.Ру" Колосков сказал:

"WADA не может принять решение о допуске или недопуске. Это решение принимается исключительно ФИФА".

Влияние на команду

Можно предположить, что сборная России сейчас не думает о чемпионате мира в Катаре. Об этом говорил и Станислав Черчесов, спокойно прокомментировавший новость арабского телеканала. Таким образом, слух никак не отразится на команде.

Ближайший крупный турнир для россиян — Евро-2020, который пройдет летом. Команда успешно вышла из отборочного турнира и попытает счастье в матчах с Бельгией, Финляндией и Данией.

Напомним, что на данном этапе хронология событий по делу ВАДА и РУСАДА выглядит так:

  • 9 декабря 2019 года — Опубликован вердикт ВАДА
  • 27 декабря 2019 года — РУСАДА передало письмо о несогласии с ВАДА
  • 10 января — ВАДА подало уведомление в CAS
  • 17 января 2020 года — ОКР и ПКР подали заявление в CAS о вступлении в качестве третьих сторон в суде.

Неизвестно точно, когда закончатся разбирательства, но можно сказать, что на допинговом скандале пытается поднять рейтинг и обратить внимание на Россию арабский телеканал.

Скорее всего, информация об отстранении сборной носит двойственный смысл. Во-первых, своей новостью зарубежные СМИ пытаются выставить Россию не в лучшем свете. Во-вторых, арабский телеканал повышает свою популярность и количество просмотров, говоря о допинговом скандале.

Действия BeIN Sports выглядит логично, но возможно преждевременно, потому что еще до начала судебного процесса выносить вердикты — сомнительная затея.

В любом случае, решение останется за арбитражным судом в Лозанне. Даже если санкции будут приняты и WADA выиграет дело, Россия сможет выступить на ЧМ-2022, но под нейтральным статусом.

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