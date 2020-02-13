Гаджи Гаджиев: "Встретить Кокорина в "Сочи" могут по-разному"

Бывший тренер "Анжи" Гаджиев Гаджи в интервью "Правде.Ру" прокомментировал возможный трансфер футболиста Александра Кокорина в "Сочи". Ранее владелец сочинского клуба Борис Ротенберг заявил, что договорился с нападающим "Зенита" о переходе.

— Один раз Ротенберг уже говорил, что договорился с Кокориным по поводу "Сочи". Может сейчас повториться история, когда футболист вновь откажется? Или снаряд дважды в одну воронку не падает?

— Как же я могу эти события комментировать? Понятно, что футболист высокого уровня для России. Понятно, что в нем заинтересован "Сочи". В "Сочи" непростая ситуация. И намерения Ротенберга тоже понятны.

— Хочет его к себе получить?

— Не то чтобы. Я бы так не стал комментировать, что Ротенберг хочет его себе получить. Я бы формулировал по-другому, что он хочет, чтобы футбол получил признание в этом городе, где построен замечательный стадион. Сейчас эта проблема стоит перед российским футболом. И это намерения не только Ротенберга, это намерения и Российского футбольного союза, чтобы стадионы, которые построили к Чемпионату мира, были активны, чтобы там проводились игры, привлечь большую аудиторию к российскому чемпионату. В принципе, направление верное. И часть этой задачи как бы решается в "Сочи". С этим и связано приглашение. А будет Кокорин? Конечно, у "Сочи" будет потенциал выше — это безусловно. Все, что связано с личными переговорами и прочим, я как могу это обсуждать? Я же не знаю.

— Если переход действительно состоится, Кокорин сделал всё правильно?

— Изначально Семак говорил о том, что Кокорин нужен "Зениту", потому что он россиянин, потому что он игрок высокого класса и "Зениту" нужно формировать команду уже сейчас для того, чтобы она не только российский чемпионат успешно провела, но хотя бы относительно успешно играла в Лиге чемпионов. Поэтому позиция Семака изначальная, которая была, понятна любому тренеру.

Другое дело — личные интересы Кокорина и интересы "Сочи". Здесь где-то есть противоречие. Такая штука жизненная. Но в жизни мы с этим встречаемся и там, и тут. Здесь ничего такого особенного нет. Как они договорятся, что Кокорин едет только на оставшийся временный период до конца чемпионата или он переезжает в Сочи, условно говоря, на какое-то более длительное время. Вот эти все детали тоже нужно знать для того, чтобы хоть как-то комментировать. А если их не знаешь, комментировать очень сложно.

— А "Сочи" правильно поступил?

— С точки зрения своей позиции, с точки зрения развития футбольного региона Сочи, с этой точки зрения — да, наверное.

— Такой "долгий" переход Кокорина может повлиять на внутренний климат в команде? Например, Кокорина не воспримут футболисты…

— Вы знаете русскую пословицу? Я люблю на них ссылаться. Встречают по одежке — провожают по уму. Встретить могут по-разному. Все будет зависеть, как он будет готовиться, как он будет играть

— Бывает такое, что приходит новый человек в команду и никак не складывается отношение?

— Бывает под аплодисменты приходит, а потом ничего не складывается. А бывает, что поскандалят друг с другом, а потом становятся близкими друзьями.