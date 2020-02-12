Коби Брайнт - больше, чем просто легенда

Всемирно известная звезда баскетбола и лучший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайнт и его 13-летняя дочь Джианна Мария-Оноре погибли в результате крушения личного вертолета спортсмена. 26 января 2020 года произошла большая трагедия не только для спорта, но и фанатов.

Реакция спортсменов

Многие коллеги Брайнта и фанаты с глубочайшим сожалением высказались в соцсетях о гибели спортсменами.

Легенда баскетбола Майкл Джордан сказал, что будет "скучать по этим беседам", назвав Коби Брайнта "сильным соперником и одним из величайших игроков".

Шакил О'Нил также высказался, отметив, что "нет слов, чтобы описать всю боль".

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился: "Я отказываюсь в этой верить. Коби Брайнт навсегда!".

Лучший игрок прошлого сезона аргентинец Лионель Месси также с сожалением высказался в соцсетях, заявив, что Коби Брайнт "был гением, как и немногие другие".

Легенда футбола Диего Марадона сказал: "Лучшие уходят раньше. Прощай, легенда".

Звезда хоккея Александр Овечкин, знавший Коби Брайнта лично, сказал, что "это тяжелая потеря". Хоккеист также признался, что "Коби всегда хорошо ко мне относился".

В соцсетях высказались множество спортсменов и спортивных функционеров, которые даже не были лично знакомы с Коби.

Действительно, Коби Брайнт был выдающимся спортсменом, и его уход — настоящая трагедия для многих людей, и не только спортсменов. Публика также с большим сочувствием к Коби отреагировала на крушение вертолета.

Коби Брайант за пределами баскетбола

Коби Брайнт был не просто лучшим баскетболистом всех времен, но и настоящей звездой шоу-бизнеса. В 2003 году за Коби закрепилось прозвище "Черная Мамба", которое пришло к нему из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла".

"Черная Мамба" стала настоящим брендом для спортсмена. По мнению самого Коби, через это прозвище он демонстрировал свою игру. Бренд "Черная Мамба" участвовал в благотворительности и даже в коммерческих проектах.

Коби постоянно снимался для обложек глянцевых журналов и становился главным объектом рекламных плакатов. Он мог стать лицом любой компании, а спонсоры так и пытались его переманить к себе, предлагая космические суммы.

Среди других личных достижений Коби Брайнт:

признан пятым спортсменом десятилетия по версии Sports Illustrated;

стал самым молодым игроком в стартовом составе НБА;

побил рекорд по количеству нереализованных бросков.

В 2018 году Коби Брайтн получил премию Оскар за короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол", где Коби исполнил главную роль.

Черная полоса Брайнта

После свадьбы Коби с Ванессой Брайнт спортсмен был уличен сразу в нескольких разбирательствах — измене и сексуальном насилии. Несмотря на очень насыщенную историю любви Коби с Ванессой, начиная еще со школьных годов семья Брайнта прошла через самые большие трудности.

В 2003 году Коби Брайнт был обвинен в изнасиловании горничной, в чем сам затем публично признался на пресс-конференции и извинился перед Ванессой. В честь жены Коби даже придумал телевизионное шоу "Муза Коби Брайнта", где баскетболист признался о случившемся у Ванессы выкидыше в 2005 году.

Статистика Коби Брайанта

Коби Брайнт был выдающимся баскетболистом — об этом говорят не только фанаты и мировые звезды спорта, но и его сумасшедшие результаты:

Параметры Значение Количество игр 1346 Всего лет в НБА 20 Среднее количество подборов за одну игру 5,2 Среднее количество очков за игру 25

Результаты Коби Брайнта действительно поражают, поскольку спортсмен в совсем юном возрасте попал в НБА и добился космических результатов в "Лейкерсе".

Экспертиза аварии вертолёта

Одна из первых версий следствия после гибели Коби — отказ в работе двигателя вертолета. Однако в ходе экспертизы не было обнаружено свидетельств о поломке мотора. Следствие подтвердило, что была нарушена работа приборной панели, которая возникла в результате возгорания.

Совет безопасности США внимательно изучил дело. Ссылаясь на отсутствие повреждений двигателя, мнения очевидцев и собственную экспертизу, следствие пришло к выводу, что вертолет накренился влево из-за удара о холм по причине плохой видимости из-за тумана.

Официальное прощание с Коби Брайантом

24 февраля состоится официальная церемония прощания со спортсменом. Мероприятие пройдет на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс". Дата проведения церемонии согласована с вдовой Ванессой Брайнт, руководителем площадки и главой баскетбольного клуба.

Коби Брайнт навсегда останется в памяти всего мира. Он завершил свою карьеру в 2016 году, выиграв 5 раз подряд чемпионат NBA. На счету спортсмена три золотые медали: на Олимпиадах в Пекине-2008, Лондоне-2012 и чемпионате Америки в Лас-Вегасе-2007.