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Автор Артём Пермяков

Бойцов: "Включение Глазыриной в состав сборной не означает, что она выступит на ЧМ"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в интервью "Правде.Ру" рассказал о заявке сборной на чемпионат мира по биатлону. Сегодня глава СБР Владимир Драчёв огласил состав команды на турнир, который пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце.

По словам Бойцова, состав команды является расширенным. В заявку включены по семь биатлонистов и биатлонисток из-за того, что кто-то из состава может получить травму или заболеть.

"То, что сейчас сказали на пресс-конференции - это расширенная заявка, в которую включены все кто потенциально может подъехать и поучаствовать на чемпионате мира. Такая заявка делается всегда на все чемпионаты мира. Она всегда несколько больше, несколько шире. Мало ли, кто заболеет. Это же длинный турнир. Мало ли, у кого внезапный спад формы произойдет, травма, не дай Бог, никто не застрахован", - заявил Бойцов.

Глава пресс-службы СБР вспомнил чемпионат мира по биатлону-2017, когда Ирина Трусова (сейчас - Услугина) пробежала одну гонку, заняв 15-е место в спринте. Алексей Волков принял участие в двух стартах, став чемпионом мира в мужской эстафете. 

Глазырина может приехать на ЧМ из Мартеля

Кроме того, Бойцов заявил, что включение в заявку Екатерины Глазыриной не означает того, что она выступит на чемпионате мира. Сейчас спортсменка находится на этапе Кубка IBU в итальянском Мартеле. В том случае, если спортсменка понадобится сборной, она сможет быстро приехать в Антхольц.

"Её включили в расширенный состав. Это не значит, что она непременно будет участвовать. Это тренеры будут в силу своего понимания как-то реагировать, вызывать. Тем более Мартель, где на этой неделе начнется этап Кубок IBU, она находится там неподалеку. На машину вскочил - через несколько часов ты в Антхольце. Это же в рамках одной страны все происходит. Италия - не такая большая страна. Поэтому искать здесь какие-то подводные камни, мотивацию - нет, просто составили список того, кто сейчас потенциально готов и кто может быть полезен на чемпионате мира", - продолжил Бойцов.

По словам Бойцова, по той же причине, в список включена Ульяна Кайшева. Кроме случая с Волковым в 2017 году, глава пресс-службы СБР вспомнил, как на Олимпиаду-92 Евгений Редькин приехал запасным и стал олимпийским чемпионом.

У СБР глобальный взгляд на процессы в биатлоне

Бойцов в интервью отметил, что заявление главы СБР Владимира Драчёва о том, что он "не смотрит" на чемпионат мира, означает, что показывает глобальный подход организации к подготовке биатлонистов.

"Драчёв немножко глобализирует свой взгляд на процессы, которые происходят. Очевидно, что к Олимпиаде тот состав, который начинал олимпийский цикл, претерпит изменения. И он сейчас его претерпевает. Все это можно наблюдать обыкновенно по динамике, то есть кто у нас в составе есть, кого нет, кто какие результаты показывает. Понятно, что какие бы замечательные результаты человек не показал на предыдущем олимпийском цикле, это ему ровным счетом ничего не гарантирует. Это не сегодняшнего дня новость. У нас, допустим, в 1980 год в Лейк-Плэсиде было завоевано в трех гонках две золотые, серебряные и бронзовые медали. Из этого состава, казалось бы, до золота на следующую Олимпиаду не дошел никто. Поэтому ничего удивительного в этом нет", - сказал Бойцов.

У России есть шансы на медали чемпионата мира

Бойцов не стал говорить о медальном прогнозе на чемпионат мира, так как "его нет". Вместе с тем, глава пресс-службы СБР уверен, что Россия может претендовать на награды турнира.

"На последних чемпионатах мира в среднем 8-10 команд завоевывают медали. Если мы сделаем вывод, то, наверное, Россия есть в топ-8 мирового рейтинга. Значит, медали завоевать нам вполне по силам. А количество и еще чего-то - это когда действительно серьезное обновление состава (все предполагают, что оно состоится уже на следующий сезон, уже можно будет делать какие-то выводы), тогда можно ставить серьезные задачи", - подытожил Бойцов.

Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Расписание чемпионата мира по биатлону

Беседовала Анжела Антонова

Темы биатлон ульяна кайшева екатерина глазырина чемпионат мира по биатлону
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Бойцов: "Включение Глазыриной в состав сборной не означает, что она выступит на ЧМ"
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