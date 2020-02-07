Почему публика критикует российских фигуристок после чемпионата Европы

Легендарная троица заслуженного тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Алина Косторная и Александра Трусова одержали вверх на чемпионате Европы. Спортсменки выиграли у всех оппонентов и заняли призовые места.

Казалось бы, можно только радоваться за юных фигуристок, но публика в соцсетях была разочарована выступлениями троицы. Неужели зрители хотят увидеть звезд фигурного катания - Алину Загитову и Евгению Медведеву, - которые вообще не собирались ехать на турнир?

Мнение публики

Зрители чемпионата Европы сошлись на одном - в выступлениях фигуристок не хватало адреналина. Другими словами, выступления получились скучными и без интриги.

С одной стороны, выступления были действительно однообразными, хоть и были выполнены сложные технические элементы фигурного катания.

С другой, всеми обожаемая Алина Загитова не смогла приехать на соревнования, потому что в декабре объявила о завершении карьеры. Звезда фигурного катания Евгения Медведева также не попала на ЧЕ-2020 из-за неудачи с коньками.

Публика, конечно же, не держит зла на звезд, но все-таки расстроена, что они не смогли попасть на важный турнир.

Особенности выступлений Загитовой

Алину Загитову все любят не только за технически сложные приемы, но и за настоящее чувство ритма и комплексную хореографическую составляющую. Если посмотреть последние показательные выступления Алины, то можно увидеть, сколько эмоций и чувств демонстрирует олимпийская чемпионка на льду.

Публике нравятся выступления, где не просто выходят на лед и показывают хорошее катание. Зрителям хочется получить удовольствие от увиденного, почувствовать драйв и нарастающую динамику движений. Именно это и демонстрирует своим зрителям Алина Загитова.

Можно говорить о том, что ее особенности обоснованы:

уникальностью характера;

физическими навыками;

высоким знанием хореографии.

Минусы троицы Тутберидзе

Самое результативное трио в фигурном катании Косторная - Щербакова - Трусова показывают совершенно другой формат выступлений. На чемпионате Европы фигуристки делали все для того, чтобы выиграть, но в их выступлениях нет чувств, которые так хорошо показывают Медведева и Загитова.

Возможно это связано с молодым возрастом спортсменок, ведь все трио Тутберидзе - это девочки 15-16 лет. Научить их качественным хореографическим элементам сложно, и для этого нужно больше времени.

В сравнении с Загитовой и Медведевой трио Тутберидзе уступает в хореографии. Конечно, эта разница незначительна, если смотреть на средние баллы выступления:

Спортсменка Средний балл за одну программу Евгения Медведева 148,83 Алина Загитова 160,32 Анна Щербакова 170,1 Алина Косторная 169,8 Александра Трусова 149,1

Тем не менее, нельзя отрицать хорошую физическую форму легендарной троицы фигуристок. Они упорно и долго тренируются на льду за что отдельное спасибо Этери Тутберидзе.

Критика россиянок за рубежом

Глава Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф весьма бурно отреагировал на выступления россиянок. В разговоре с прессой он заявил, что для него это «слишком по-детски».

Немецкий эксперт уверен в том, что новая техническая революция в российском фигурном катании плохо сказывается на общем состоянии турнира. Это же поддерживает и публика, говоря о том, что чемпионат Европы получился слишком скучным.

Для того, чтобы изменить мнение публики о выступлениях молодых фигуристок, необходима еще одна революция. Можно, конечно же, ожидать выхода Евгении Медведевой на следующем турнире или надеяться на выступления Алины Загитовой, но для возвращения интереса публике нужно совершенно новое поколение спортсменов.

Смена поколения в фигурном катании происходит нечасто, но можно точно сказать, что подопечные Тутберидзе сейчас в отличной форме. Несмотря на это, эксперты все равно уверены в том, что карьера молодых продлится недолго.