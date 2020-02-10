Как звезды могут поддержать молодых в фигурном катании

Техническая революция в фигурном катании произошла в 2014 году после появления уникальной звезды спорта Алины Загитовой под руководством Этери Тутберидзе. Под ее руководством выросло множество звезд фигурного катания, и даже сейчас ее ученицы Анна Щербакова, Алина Косторная и Александра Трусова выигрывают чемпионат Европы, занимая медальные места.

Нельзя отрицать, что возрастной ценз в женском фигурном катании уже давно сдвинулся в сторону молодых. Благодаря новой школе Тутберидзе, поколение фигуристов выходит на международную площадку в 15 лет.

Требования к спортсменам в профессиональных спортивных организациях (ДЮСШ) также изменились и стали более жесткими. Теперь в профильных учреждениях фигуристы уже выполняют:

четвертные тулупы;

флипы;

аксели.

Акцент на прыжках уже стал основой технической революции, поскольку именно прыжковые элементы приносят много баллов и выглядят эффектно.

Изменения в фигурном катании вовсе не означают, что взрослые фигуристы лишились публики, медалей и новых достижений. Нашлись даже те, кто поддержал троицу Этери Тутберидзе после успешного выступления на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Вся интрига споров началась после того, как глава Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал выступления российских фигуристов на чемпионате Европы.

Мнение Татьяны Тарасовой

Известный российский тренер Татьяна Тарасова полагает, что "Все дело не в возрасте, а в спортсмене и тренере".

С одной стороны, Тарасова действительно права, что успех в фигурном катании зависит от характера спортсмена, его готовности, а также тренерского подхода к будущему фигуристу.

Есть много примеров, когда детей в возрасте трех лет отдают в профильную школу фигурного катания, и, в зависимости от ряда факторов, спортсмен может рассчитывать на участие в международных турнирах.

С другой стороны, даже самый молодой, но успешный спортсмен, как правило, быстрее завершает карьеру, чем фигуристы дореволюционного поколения.

В основном все ученики, появившиеся на стыке революционного периода, молодые:

Спортсменка Возраст Алина Загитова 17 Анна Щербакова 15 Алена Косторная 16 Александра Трусова 15

Тенденция короткой карьеры связана с только начинающим развиваться психоэмоциональным состоянием. С точки зрения физиологии молодые спортсмены способны выполнить гораздо больше технических элементов в возрасте от 15 до 20 лет.

Мнение Алексея Ягудина

Четырехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с прессой сказал, что "определенный возраст для фигуриста — это абсурд, а Европа просто обижается, что проиграла".

С одной стороны, действительно, высказывание немецкого эксперта можно объяснить завистью или простой обидой от поражения.

С другой стороны, это проблема европейского спорта, который проиграл россиянкам. Возможно, есть смысл подумать над изменениями собственной школы, прежде чем критиковать выступления других.

Мнение Татьяны Навки

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала высказывание немца "обидой тех, кто проиграл русским фигуристам". Бывшая звезда спорта также поделилась своим мнением о возрастном цензе в фигурном катании. По словам Татьяны, возрастные ограничения могут рассматриваться, как правило и барьер, если он них сообщают.

Пока в фигурном катании нет строгих возрастных рамок, спортсменки чуть ли не любого возраста могут выступать на международных турнирах.

Противники молодых в фигурном катании

Среди противников молодых фигуристов выступили звезды фигурного катания: Киира Корпи, Кейтлин Уивер, Евгений Плющенко и многие другие выдающиеся спортсмены. Однако повышение возрастного ограничения возможно только в следующем сезоне, а значит троица Тутберидзе точно останется в строю.

Зрителям также не понравились выступления россиянок на чемпионате Европы. Публика посчитала программу девочек очень скучной. Зрителям хотелось увидеть больше эмоций и адреналина, который умеют показывать Алина Загитова и Евгения Медведева.

В любом случае, споры между молодым и взрослыми фигуристами останутся глубокой темой для обсуждений.

Мнение зарубежных экспертов не должно создавать спорных ситуаций с российскими специалистами. Скорее всего, все дело заключается в слабой европейской школе, но и выступления россиянок не стоит завышать, так как впереди еще более престижные соревнования.