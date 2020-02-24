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Автор Владан Джурич

Три главные проблемы российского футбола

Спорт » Командные виды » Футбол

Обсуждения возможной реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу до сих пор продолжаются. Хотя давно стало понятно, что экономически расширение РПЛ невозможно, но в первом дивизионе хватает своих проблем.

Известно, что РПЛ не готова к серьезным реформам по следующим причинам:

  • нет сильных команд для присоединения к первому дивизиону;
  • отсутствует баланс в бюджетах клубов;
  • недостаточно инфраструктуры для проведения матчей первой лиги.

Спонсорская проблема

Самые сильные российские футбольные клубы имеют солидные контракты с известными спонсорами. Если их не будет, то и бюджеты будут минимальные. С таким раскладом команда не сможет поставить цель на конец сезона, поскольку не имеет нужных ресурсов.

Проблема в том, что сильных спонсоров имеют от силы 5-6 российских клубов, и все они держатся в верхних строчках за исключением "Спартака", у которого сложилась трудная ситуация в сезоне.

В целом же все остальные средние и маленькие клубы не имеют возможности сотрудничать с крупными спонсорами. Значит, рассчитывать на большие бюджеты тоже не стоит.

Причем спонсорская проблема присутствует только на клубном уровне. Сама же первая лига имеет достаточно весомых спонсоров, среди которых:

  • Nike;
  • Лига Ставок;
  • Халзан;
  • Матч Премьер.

Проблема инфраструктуры

Одна из самых значимых проблем, связанная с переходом клубов из второй лиги в первую — отсутствие стадионов высокого класса. Несмотря на то, что произошла масштабная перестройка инфраструктуры во время ЧМ-2018, у большинства клубов нет вместительных стадионов.

Можно по пальцам посчитать крупнейшие и популярнейшие футбольные стадионы России. Как правило, все крупные объекты находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. Стоит также отметить большой стадион в Саранске с вместимостью более чем в 43 тысячи зрителей, а также практически новый Фишт в Сочи.

Но после Чемпионата мира по футболу 2018 года никаких глобальных изменений не произошло. Слабые клубы не могут рассчитывать на строительство новых и вместительных стадионов, а это напрямую влияет на количество зрителей и выручку клуба.

Список стадионов по отношению к принадлежности к клубу:

Название стадиона/Параметры

Команда

Город

Лужники

Сборная России

Москва

Газпром Арена

"Зенит"

Санкт-Петербург

Казань Арена

"Рубин"

Казань

Открытие Арена

"Спартак"

Москва

Как видно, самые большие стадионы принадлежат клубам с огромными бюджетами. У средних команд тоже бывают относительно большие площадки для выступлений, как, например, у "Ротора", "Крыльев Советов" и "Сочи".

Проблема убыточности

Опытный тренер Игорь Чугайнов в разговоре с прессой признался, что "чистый футбол в России убыточный". Похожая позиция часто встречается у футбольных специалистов.

Проблема убыточности в самой системе спорта, а, насколько известно, все большие спонсоры — это представители государственных компаний. С такой поддержкой клубам проще выступать на турнирах и функционировать. Другой вопрос, как частным клубам справляться с такими большими затратами.

Отсюда получается, что для выхода команды из второго дивизиона в первый нужно иметь государственного спонсора.

Частные клубы не решатся так просто выйти в первую лигу, поскольку для участия требуется солидный бюджет. К этому стоит добавить проблему баланса бюджетов между клубами — тогда получится, что большая часть команд не готова конкурировать в РПЛ с большими клубами.

Убыточность также может быть связана с пониженной прозрачностью кадров. Здесь подразумеваются как мошеннические схемы с многомиллионными контрактами, так и ставки спортсменов на свои клубы.

В третьем дивизионе вовсю процветают договорные матчи, а во втором ситуация повторяется, только с большими суммами.

Таким образом получается, что в РПЛ есть несколько больших пробелов:

  • Экономика футбола зависит от государственных средств;
  • Частным клубам практически закрыт доступ в РПЛ;
  • Высокая непрозрачность в трансферном окне.

В итоге можно наверняка сказать, что РПЛ имеет значительные пробелы. Устранить их можно только при взаимодействии клубов в Российским футбольным союзом (РФС). Эту же идею поддержал генсек РФС Александр Алаев, который сказал, что "сегодня у России нет экономической базы для такой реформы".

Темы рпл футбол
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