Обсуждения возможной реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу до сих пор продолжаются. Хотя давно стало понятно, что экономически расширение РПЛ невозможно, но в первом дивизионе хватает своих проблем.
Известно, что РПЛ не готова к серьезным реформам по следующим причинам:
Самые сильные российские футбольные клубы имеют солидные контракты с известными спонсорами. Если их не будет, то и бюджеты будут минимальные. С таким раскладом команда не сможет поставить цель на конец сезона, поскольку не имеет нужных ресурсов.
Проблема в том, что сильных спонсоров имеют от силы 5-6 российских клубов, и все они держатся в верхних строчках за исключением "Спартака", у которого сложилась трудная ситуация в сезоне.
В целом же все остальные средние и маленькие клубы не имеют возможности сотрудничать с крупными спонсорами. Значит, рассчитывать на большие бюджеты тоже не стоит.
Причем спонсорская проблема присутствует только на клубном уровне. Сама же первая лига имеет достаточно весомых спонсоров, среди которых:
Одна из самых значимых проблем, связанная с переходом клубов из второй лиги в первую — отсутствие стадионов высокого класса. Несмотря на то, что произошла масштабная перестройка инфраструктуры во время ЧМ-2018, у большинства клубов нет вместительных стадионов.
Можно по пальцам посчитать крупнейшие и популярнейшие футбольные стадионы России. Как правило, все крупные объекты находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. Стоит также отметить большой стадион в Саранске с вместимостью более чем в 43 тысячи зрителей, а также практически новый Фишт в Сочи.
Но после Чемпионата мира по футболу 2018 года никаких глобальных изменений не произошло. Слабые клубы не могут рассчитывать на строительство новых и вместительных стадионов, а это напрямую влияет на количество зрителей и выручку клуба.
Список стадионов по отношению к принадлежности к клубу:
|
Название стадиона/Параметры
|
Команда
|
Город
|
Лужники
|
Сборная России
|
Москва
|
Газпром Арена
|
"Зенит"
|
Санкт-Петербург
|
Казань Арена
|
"Рубин"
|
Казань
|
Открытие Арена
|
"Спартак"
|
Москва
Как видно, самые большие стадионы принадлежат клубам с огромными бюджетами. У средних команд тоже бывают относительно большие площадки для выступлений, как, например, у "Ротора", "Крыльев Советов" и "Сочи".
Опытный тренер Игорь Чугайнов в разговоре с прессой признался, что "чистый футбол в России убыточный". Похожая позиция часто встречается у футбольных специалистов.
Проблема убыточности в самой системе спорта, а, насколько известно, все большие спонсоры — это представители государственных компаний. С такой поддержкой клубам проще выступать на турнирах и функционировать. Другой вопрос, как частным клубам справляться с такими большими затратами.
Отсюда получается, что для выхода команды из второго дивизиона в первый нужно иметь государственного спонсора.
Частные клубы не решатся так просто выйти в первую лигу, поскольку для участия требуется солидный бюджет. К этому стоит добавить проблему баланса бюджетов между клубами — тогда получится, что большая часть команд не готова конкурировать в РПЛ с большими клубами.
Убыточность также может быть связана с пониженной прозрачностью кадров. Здесь подразумеваются как мошеннические схемы с многомиллионными контрактами, так и ставки спортсменов на свои клубы.
В третьем дивизионе вовсю процветают договорные матчи, а во втором ситуация повторяется, только с большими суммами.
Таким образом получается, что в РПЛ есть несколько больших пробелов:
В итоге можно наверняка сказать, что РПЛ имеет значительные пробелы. Устранить их можно только при взаимодействии клубов в Российским футбольным союзом (РФС). Эту же идею поддержал генсек РФС Александр Алаев, который сказал, что "сегодня у России нет экономической базы для такой реформы".
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