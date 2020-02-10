Лидеры по количеству допинг-тестов: постоянные проверки России

Известно, что больше всех допинг-проверкам подвергаются легкоатлеты, биатлонисты и тяжелоатлеты. Их специфика спорта такова, что требует повышенной физической силы от спортсмена.

Среди атлетов из разных видов спорта есть несколько удивительных случаев, когда спортсменов проверяли на допинг практически постоянно. Рекордсмены по количеству допинг-тестирований за один сезон:

футболист Федор Чалов - 3 раза;

хоккеист Александр Марков - 4 раза;

легкоатлетка прыгунья Мария Ласицкене (Кучина) - 9 раз.

Легкая атлетика на первом месте

На фоне существующего конфликта между легкоатлетами и Всероссийской легкоатлетической федерацией (ВФЛА) неудивительно, что спортсмены указывают на большие пробелы в руководстве ВФЛА.

Выяснилось, что более нескольких сотен допинг-проб оказались положительными в прошлом году. Примечательно, что часть проб была заранее вскрыта, вероятно, для того, чтобы скрыть подлинные результаты проверки.

ВФЛА находится в шаге от лишения аккредитации. Одно дело Данила Лысенко длилось более одного года, а обсуждается до сих пор. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в скором времени примет решение о дальнейшей деятельности ВФЛА.

Идею об отстранении ВФЛА поддержал независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (AIU).

Международные легкоатлетические органы серьезно настроены для принятия радикальных решений. Российским легкоатлетам приходится трудно, поскольку отношения с ВФЛА и так находятся под угрозой, а комиссия из легкоатлетов совсем недавно добилась отставки президиума ВФЛА.

В борьбе с руководством ВФЛА комиссии атлетов помогает глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. В разговоре с прессой руководитель национального агентства отметил, что «сейчас формируются механизмы для запуска здоровых процессов» в ВФЛА.

Статистика проверок

Согласно последним данным, российских спортсменов проверяют гораздо чаще, чем зарубежных. Связано это с несколькими моментами:

повышенное недоверие к стране в связи с допинговым скандалом;

богатая история разбирательств между ВАДА и Россией;

давление со стороны иностранных спортивных федераций.

Помимо легкой атлетики, проводится много проверок в зимних видах спорта. Лидерами по проверкам становится биатлон, лыжные гонки, фигурное катание и хоккей. Даже в бобслее проводится чуть больше сотни допинг-тестирований российских спортсменов.

По последним данным Российского антидопингового агентства, лыжники прошли 470 допинг-тестирований, биатлонисты - около 150 и хоккеисты - чуть более 130.

Если говорить о более масштабных цифрах, то количество проверок российских спортсменов по сравнению с прошлыми тестированиями в декабре 2019 продолжает увеличиваться:

Количество (чел.)/период проверки Декабрь 2019 Январь 2020 Количество проверок в национальном пуле 707 881 Количество проверок в расширенном пуле 839 623 Всего проверок 1546 1504

Стоит отметить, что проверки в расширенном пуле проходят много чаще. Это связано с тем, что национальные списки проверки, за которые ответственна РУСАДА могут не показывать полноту всех данных, поэтому спортсменам приходится либо идти в расширенный пул, либо проходить тестирование дважды в месяц.

Футбол не остался в стороне

Футболисты, как и все спортсмены, также обязаны проходить допинг-тестирование. Самое интересное, что большинство игроков даже не верят в использовании допинга в футбольном мире. Если посмотреть на допинг-тесты во время Чемпионата мира-2010 или Евро-2012, то ни в одной пробе не было обнаружено запрещенных веществ.

Поскольку в футболе достаточно много спортсменов, футболистам приходится неоднократно проходить тестирования. В Российской премьер-лиге (РПЛ) рекордное количество сдач проб на допинг составляет 3 раза за сезон.

Руководство ВАДА пытается убедить спортивные федерации в необходимости увеличить количество проверок. При этом в футболе есть и спортсмены, которые за сезон вообще не сдавали пробы, что весьма усложняет процесс контроля за игроками из-за их большого количества.

Можно точно сказать, что российских спортсменов достаточно часто проверяют на допинг. Среди лидеров, конечно же, оказались легкоатлеты и спортсмены из зимних видов спорта.