Сборная России по биатлону продолжает бить антирекорды, не выигрывая уже более десятка гонок. Критики говорят о неудачном сезоне сборной - проблемах со шлифмашинкой, качеством пуль и моральной истощенностью спортсменов. Но есть и другое мнение, которое основывается на некачественной тренерской деятельности.
В биатлоне весьма неплохо развита отборочная система тренерского штаба. Союз биатлонистов России (СБР) практически не работает над адаптацией тренеров в команде. Отсюда высокая текучка кадров.
Если посмотреть на последние выступления биатлонистов, то можно отметить как хорошие, так и плохие результаты. На Кубке мира в Рупольдинге не хватало хода, а в Оберхофе, четвертом этапе Кубка мира, были проблемы со стрельбой.
Нельзя сказать, что проблема заключается в самих спортсменах, поскольку разнообразие проблем во время выступлений чаще всего связано с тренерской работой и подходом к тренировкам, а у каждого специалиста своя техника.
Каждый сезон на пост тренера национальной сборной по биатлону приходит новый тренер. У каждого своего подхода к тренировкам. Спортсмены не успевают адаптироваться к одному подходу, как на смену ему приходит новый вместе со сменой тренера. В итоге нет времени для адаптации ни у тренеров, ни у биатлонистов.
Советская легенда биатлона Александр Тихонов посчитал, что
«нынешний тренерский штаб - уровень дворовой команды».
С одной стороны, Тихонов прав, потому что тренеры показывает не лучшую работу с командой. С другой стороны, тренерам не хватает времени, чтобы адаптироваться, а биатлонисты не успеваю привыкнуть к тренеру, как сразу ему на смену приходит новый.
Известный лыжник Максим Девятьяров также отметил проблему тренерского штаба, сказав, что
«вся проблема биатлона в частой сменяемости тренеров».
Если посмотреть на проблему с двух сторон, то получается, что качество работы тренерского штаба падает из-за их постоянной смены.
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова также пожаловалась на работу тренеров. Она надеется, что
«дай бог, тренеры проведут какую-то работу».
Как видно, тренерская проблема является одной из самых острых в российском биатлоне. Можно списывать все на внешние проблемы, но настроение и общее состояние спортсменов во многом зависит от работы тренерского штаба.
Статистика показывает, что тренерский штаб сборной России по биатлону менялся чуть ли не каждый сезон:
|
Тренер сборной/Сезон
|
2016/2017
|
2017/2018
|
2018/2019
|
Мужская сборная
|
Рико Гросс
|
Рикко Гросс
Андрей Падин
|
Сергей Идимов
Артем Истомин
|
Женская сборная
|
Валерий Медведцев
Сергей Коновалов
Виталий Норицын
|
Сергей Коновалов
|
Виталий Норицын
Леонид Гурьев
Николай Загурский
|
Главный тренер
|
Александр Касперович
|
Анатолий Хованцев
Статистика показывает, что тренеры сборных постоянно менялись. Вся проблема заключается в странном подходе СБР к тренерам. Руководство главного биатлонистского органа относится к неудачам тренерского штаба достаточно строго и за каждый просчет увольняет специалистов.
Основываясь на мнении публики и экспертной позиции, есть несколько стратегий развития событий, которые помогут решить тренерскую проблему в биатлоне.
В первую очередь стоит заняться восстановлением состояния спортсменов. Другими словами, нужно не просто пересмотреть подход к тренировкам, но и уделить больше внимания психоэмоциональному состоянию биатлонистов.
Помимо этого, есть смысл снова изменить тренерский штаб. С одной стороны, если менять специалистов, то на долгосрочный период. С другой стороны, ничего не мешает оставить нынешних тренеров и провести с ними плотную работу над ошибками.
Таким образом, видится всего несколько путей решения тренерской проблемы в биатлоне:
Тренерская проблема действительно есть в российском биатлоне. Решить ее можно только совместными усилиями, не ссылаясь на внешние проблемы. Сборной необходима не только вера в результаты, но и плотная работа над ошибками тренеров.
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