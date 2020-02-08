Как решить тренерскую проблему в российском биатлоне

Сборная России по биатлону продолжает бить антирекорды, не выигрывая уже более десятка гонок. Критики говорят о неудачном сезоне сборной - проблемах со шлифмашинкой, качеством пуль и моральной истощенностью спортсменов. Но есть и другое мнение, которое основывается на некачественной тренерской деятельности.

Подход к выбору тренера в биатлоне

В биатлоне весьма неплохо развита отборочная система тренерского штаба. Союз биатлонистов России (СБР) практически не работает над адаптацией тренеров в команде. Отсюда высокая текучка кадров.

Если посмотреть на последние выступления биатлонистов, то можно отметить как хорошие, так и плохие результаты. На Кубке мира в Рупольдинге не хватало хода, а в Оберхофе, четвертом этапе Кубка мира, были проблемы со стрельбой.

Нельзя сказать, что проблема заключается в самих спортсменах, поскольку разнообразие проблем во время выступлений чаще всего связано с тренерской работой и подходом к тренировкам, а у каждого специалиста своя техника.

Каждый сезон на пост тренера национальной сборной по биатлону приходит новый тренер. У каждого своего подхода к тренировкам. Спортсмены не успевают адаптироваться к одному подходу, как на смену ему приходит новый вместе со сменой тренера. В итоге нет времени для адаптации ни у тренеров, ни у биатлонистов.

Экспертное мнение

Советская легенда биатлона Александр Тихонов посчитал, что

«нынешний тренерский штаб - уровень дворовой команды».

С одной стороны, Тихонов прав, потому что тренеры показывает не лучшую работу с командой. С другой стороны, тренерам не хватает времени, чтобы адаптироваться, а биатлонисты не успеваю привыкнуть к тренеру, как сразу ему на смену приходит новый.

Известный лыжник Максим Девятьяров также отметил проблему тренерского штаба, сказав, что

«вся проблема биатлона в частой сменяемости тренеров».

Если посмотреть на проблему с двух сторон, то получается, что качество работы тренерского штаба падает из-за их постоянной смены.

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова также пожаловалась на работу тренеров. Она надеется, что

«дай бог, тренеры проведут какую-то работу».

Как видно, тренерская проблема является одной из самых острых в российском биатлоне. Можно списывать все на внешние проблемы, но настроение и общее состояние спортсменов во многом зависит от работы тренерского штаба.

Как менялись тренеры сборной России

Статистика показывает, что тренерский штаб сборной России по биатлону менялся чуть ли не каждый сезон:

Тренер сборной/Сезон 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Мужская сборная Рико Гросс Рикко Гросс Андрей Падин Сергей Идимов Артем Истомин Женская сборная Валерий Медведцев Сергей Коновалов Виталий Норицын Сергей Коновалов Виталий Норицын Леонид Гурьев Николай Загурский Главный тренер Александр Касперович Анатолий Хованцев

Статистика показывает, что тренеры сборных постоянно менялись. Вся проблема заключается в странном подходе СБР к тренерам. Руководство главного биатлонистского органа относится к неудачам тренерского штаба достаточно строго и за каждый просчет увольняет специалистов.

Пути решения тренерской проблемы

Основываясь на мнении публики и экспертной позиции, есть несколько стратегий развития событий, которые помогут решить тренерскую проблему в биатлоне.

В первую очередь стоит заняться восстановлением состояния спортсменов. Другими словами, нужно не просто пересмотреть подход к тренировкам, но и уделить больше внимания психоэмоциональному состоянию биатлонистов.

Помимо этого, есть смысл снова изменить тренерский штаб. С одной стороны, если менять специалистов, то на долгосрочный период. С другой стороны, ничего не мешает оставить нынешних тренеров и провести с ними плотную работу над ошибками.

Таким образом, видится всего несколько путей решения тренерской проблемы в биатлоне:

провести исправительные работы с нынешним тренерским штабом;

изменить подход к работе тренеров;

организовать восстановительную программу для спортсменов.

Тренерская проблема действительно есть в российском биатлоне. Решить ее можно только совместными усилиями, не ссылаясь на внешние проблемы. Сборной необходима не только вера в результаты, но и плотная работа над ошибками тренеров.