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Автор Лада Коротун

Колосков: "Никакой вероятности недопуска сборной России на ЧМ-2022 нет и не будет"

Спорт » Командные виды » Футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью "Правде.Ру" рассказал о ситуации вокруг участия сборной России в чемпионате мира-2022. Ранее издание beIN Sports, ссылаясь на источники в WADA сообщило, что команда не будет допущена к участию в турнире.

- WADA в последнее время "взрывает" информационное пространство. Ранее потребовали открытого процесса в CAS. Сейчас через арабский телеканал появилась информация о недопуске сборной России на ЧМ-2022. Это давление на CAS или что-то другое?

- Во-первых, CAS не рассматривает конкретно претензии WADA к каким-либо национальным вещам. Речь идет о конкретных вещах, о несоответствии данных лаборатории с тем, что у них есть. Во-вторых, WADA не может принять решение о допуске или недопуске. Это решение принимается исключительно ФИФА. Никакой другой орган не вправе этим заниматься.

В-третьих, такой проблемы вообще не существует. Вы знаете, что после чемпионата мира 2018 года в России время от времени эти вбросы бывают. То англичане, то их Daily Mail, то какие-то группы сенаторов, то еще чего-то. И все ссылаются на WADA, что, якобы, Россия не будет допущена в связи с нарушениями допинга и так далее. Но я опять сейчас вернусь к Инфантино, президенту ФИФА, который не раз повторял в своих интервью, что у ФИФА к России по допингу никаких претензий нет, то есть чистая федерация.

Поэтому вот эти все вещи для чего делаются? Тем более через какую-то катарскую газету со ссылкой на WADA. Это могут так, условно говоря, Сейшельские острова выступить, еще кто-то. И мы на всё это почему-то реагируем. Конечно, вопрос очень щепетильный, вопрос тонкий. Он волнует людей. Но людей надо успокоить, что надо реагировать только лишь на официальные заявления ФИФА, на все остальное реагировать не надо, надо читать про них и забывать тут же. Вот это действительно провокация, которая преследует цель втянуть нас в дискуссию по теме, которой не существует. Вот в чем опасность этих ответов на эти абсурдные вопросы. Они пытаются нас втянуть в дискуссию, а темы нет. Вот и всё. Поэтому еще раз повторяю, здесь единственный орган, на который надо реагировать, это ФИФА.

- Есть ли вероятность отстранения сборной России от чемпионата мира?

- Нет, никакой вероятности нет и не будет.

- Если санкции WADA останутся в силе, можно представить участие нейтральной команды на чемпионате мира?

- Что мы сейчас будем загадывать? Опять я скажу что-то, кто-то за это зацепится, вокруг этого начнется дискуссия. Мне очень не хотелось бы. Моё мнение совершенно четкое: все это надуманная провокация, на которую желательно не реагировать. 

- Вспоминая историю со сборной СНГ на чемпионате Европы 1992 года, как тогда решался этот вопрос?

- Этот вопрос решался очень тяжело. Он никакого отношения не имеет к тому, что сейчас происходит. Там действительно была такая правовая коллизия. Отборочные игры выиграла сборная команда Советского Союза, а Союза в 1992 году не стало. И встал вопрос - как же быть. Здесь были разные позиции. Позиция УЕФА состояла в том, чтобы не допускать команду, которая не представляет никакую страну, и вместо нее другую страну отправит, как Дания в свое время попала на Евро.

Позиция ФИФА была другой, потому что я в то время был вице-президентом ФИФА. Мне удалось доказать руководству ФИФА, что это не совсем правильно, потому что футболисты, которые выигрывали, остались, они здесь, они готовы играть. И тогда мы нашли такой компромиссный вариант, что мы в очень срочном порядке образовали Федерацию футбола СНГ, зарегистрировали ее, обратились в ФИФА с признанием. Нас признали.

И УЕФА ничего не оставалось, как последовать тем решениям, которые приняла ФИФА. То есть УЕФА тоже была вынуждена признать нашу федерацию и, естественно, сборную, которую представляла эта федерация. Вот такая была тема, то есть она никакого отношения к нынешней ситуации не имеет, там совершенно другая тема.

Темы wada фифа чм-2022 футбол вячеслав колосков сборная россии по футболу wada против россии: допинговый скандал
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