Как спортсмены обманывают допинг-тестирование?

Допинговые разбирательства начались с 60-х годов еще во время первых Олимпийских игр, однако по сравнению с современными концепциями по борьбе с запрещенными веществами в те времена глобальные скандалы сводились к минимуму.

С ужесточением антидопинговых правил спортсмены раскрыли множество способов, как избежать разоблачения во время приема допинга.

Принцип действия

Все запрещенные вещества имеют идентичную фармакологию. Они поступают в организм через пищевод или вводятся внутривенно в зависимости от требуемой дозы вещества. В течение 20 минут допинг всасывается в кровь и выводится естественным путем через мочу, в которой может быть и обнаружен.

Выводить допинг можно только одним способом — через мочу, а для этого медики назначают диуретики — мочегонные препараты для вывода веществ из организма. Сами же диуретики находятся в списке запрещенных веществ Антидопингового кодекса ВАДА.

Таким образом, при попадании допинга в организм очень сложно скрыть вещества от допинг-офицеров, которые довольно часто тестируют спортсменов. Но люди додумывались до самых невероятных способов искажения результатов допинг-тестирований.

Сразу стоит сказать, что современная медицина может практически на сто процентов найти маркеры запрещенных веществ, поэтому скрыть допинг после приема стало особой сложной задачей.

Ферменты

Зафиксировано много случаев, где пробы были просто испорчены. Это не позволяет аналитикам выявить "исправность" крови и к тому же разрушает химические соединения аминокислот, уничтожая белки.

Как правило, в анализ крови добавляют ферменты, а именно — протеазы. Это как раз такие вещества, которые активно вступают в реакцию с аминокислотами и белками путем расщепления пептидов. Проще говоря, кровь становится более "чистой", и в ней нельзя обнаружить избыток веществ.

Если спортсмену повезет, тестирование пройдет удачно. Но врачи тоже знают про такие способы скрытия допинга, поэтому проводят двухэтапное исследование или повторяют забор материала за короткий промежуток времени.

Прятки

Нередко бывали и казусные случаи скрытия проб. Спортсмены умудрялись прятать настоящие пробы в прямой кишке, а сами проводили повторные исследования, которые показывали отрицательный допинг-тест.

Порой над спортсменами преобладает такой страх и невероятная фантазия, что они додумываются при помощи катетера задержать в мочевом пузыре "чистые" анализы. И даже такие поступки смотрятся нормально, потому что на кону не только результат, но и даже медаль.

Проделки Майка Тайсона

Самый оригинальные обманы допинг-тестирований демонстрировал величайший боксер Майк Тайсон. В первый раз он подменил анализы, используя мочу жены.

Во второй раз он пришел с накладным половым органом, внутри которого были спрятаны настоящие анализы. Сам же спортсмен во время допинг-тестирования спокойно сдавал анализы и безвредно попадал на ринг.

Уничтожение проб

Самый проверенный способ скрыть данные проб — частично уничтожить анализы, используя бактерии. Дело в том, что во время допинг-тестирования и сбора анализов сложно внести вредные микроорганизмы в материал.

Спортсмены додумались, как можно искусственно добавлять бактерии в анализы мочи при допинг-тестировании. Для этого можно добавить несколько капель машинного масла. При реакции с анализами мочи в соединении появляются вредные микроорганизмы. Они не позволяют выделить избыток запрещенных веществ в организме.

Женщины-спортсменки поступают еще проще. Они специально не уделяют гигиене должного внимания, и поэтому при сдаче анализов в моче у них обнаруживаются бактерии. Для здоровья это, конечно же, вредно, но допинг-тестирование пройти поможет.