Агенты-мошенники: новая проблема в мировом футболе

В мировом футболе не исключено мошенничество, и местами оно даже подтверждено. Помимо ставок на свои клубы, коррупционные схемы, в спорте появилась ещё одна проблема — ненастоящие спортивные агенты.

Жертвами агентов-мошенников становятся молодые футболисты, которые ищут себя в профессиональном спорте. Как правило, это выпускники из специализированных высших учебных заведений или профильных секций.

Реже мошенники контактируют с выпускниками академий спортивных клубов, поскольку внутри таких институтов есть своя скаутская система.

Контролем над спортивными агентами занимается Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В перечень ее обязанностей входят все деловые отношения футболистов со спонсорами, агентскими компаниями и даже футбольными клубами.

Агенты-мошенники

На официальном сайте FIFPro появилась информация о фальшивых агентах. Федерация опубликовала материал, в котором футболистов предостерегают от сотрудничества с неизвестными функционерами.

Фальшивый агент действует следующим образом. Он предлагает молодому футболисту контракт на оказание услуг. Агент, в свою очередь, говорит спортсмену, что имеет доступ к клубу и может устроить просмотр.

Футболист на это соглашается, подписывает контракт, оплачивает услуги целиком или частично, а затем агент пропадает. Как правило, сам мошенник не имеет никакого отношения ни к клубам, ни к агентской компании.

Мошенничество агентов во Франции

Совсем недавно была опубликована новость африканского футболиста, который пожаловался в FIFPro. После проверки информации специалистами действительно оказалось, что с футболистом работали мошенники.

Самое интересное в данной ситуации то, что они использовали не свои имена. Хотя по документам такие имена действительно зарегистрированы в агентской системе ФИФА.

Мошенники не просто воруют имена, но и подделывают сайты, создают похожие на оригинал аккаунты в соцсетях и продвигают свои услуги при помощи рекламы.

Причем иногда мошенники действуют лучше, чем настоящие агентские компании, ведь не каждый агент готов найти молодому футболисту возможность для просмотра в клубе.

Мошенничество агентов в Англии

Молодому футболисту предложили просмотр в клубе английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл". Агенты утверждали, что не могут передавать договора, пока не будут оплачены расходы на проживание и страховку.

Как выяснилось позже, мать футболиста перевела более 5000 евро на счета агентов. И таких случаев появляется еще больше. Проблема в том, что люди верят агентам, ведь молодые спортсмены мечтают о карьере в футбольном клубе.

Меры наказания мошенников

Мошенников должны наказывать по полной программе, только сами агенты работают всегда в другой стране. Это усложняет процесс привлечения их к ответственности.

Если дело дойдет до суда, то мошенник вряд ли явится. Конечно, можно устроить разбирательство с привлечением следствия других стран, но никто не станет этого делать.

Обычно после первого же провала мошенники уходят из дела. Но хотелось бы, чтобы им был выписан, как минимум, штраф. Однако дело в том, что такие агенты не зарегистрированы в системе ФИФА. Поэтому даже профсоюз не может направить претензию или выписать штраф.

С другой стороны, FIFPro может связаться с правоохранительными органами для того, чтобы привлечь мошенника к ответственности, и это единственное, что может сделать профсоюз. Потерянными деньгами заниматься будет также следствие, но никак не FIFPro.

Как избежать обмана?

Агенты, зарегистрированные в системе ФИФА, никогда не требуют от спортсмена предоплаты. Все транзакции проводятся после заключения сделки. Молодых футболистов предупреждают, что лучше всего проводить личные встречи с агентами.

При этом рекомендуются консультация юриста — это сведет риски к минимуму. Также для проверки агента спортсменам рекомендуется связываться с профсоюзом. FIFPro, в свою очередь, проверит, действительно ли агент зарегистрирован, проанализирует переписку и вынесет рекомендации футболисту.

Таким образом, если внимательно подходить к делу, то можно легко разоблачить обман. Важно всегда проверять чистоту сделки и не стесняться общаться со спортивными федерациями.