Психология спортсмена, как замена допинга: возможно ли?

Проблема допинга остро стоит во всем мировом спорте. Федерации пытаются защитить спортсменов от употребления допинга, антидопинговые агентства регулярно проверяют атлетов, а судьба российского спорта остается неизвестной до вынесения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

Научные исследования показывают, что допинг влияет на психоэмоциональное состояние спортсмена, но пока не было проведено параллели о том, можно ли использовать саму психологию атлета, как допинг.

Другими словами, пользоваться "чистым" допингом значит пользоваться веществами, которые не запрещены Антидопинговым кодексом WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Личностные характеристики

Большинство профессиональных спортсменов уверены в том, что "психологию" характеризуют такие качестве, как решимость, упорство и целеустремленность. На деле же эти термины никак не связаны с подлинным психологическим состоянием спортсменов.

Согласно последним социологическим опросам, атлеты чаще всего страдают от гипотонии — болезни пониженного давления. Обычно заболевание наблюдается у легкоатлетов. Они не чувствуют состояние работы сердечно-сосудистой системы, но их поведение выглядит весьма активным.

Известно также то, что спортсмены часто обладают завышенной самооценкой, о чем свидетельствуют многочисленные примеры, когда атлеты переходят в политическую сферу деятельности. Это можно использовать в качестве катализатора для допинга.

Личностные характеристики спортсмена во многом не связаны с его настоящим психоэмоциональным состоянием. Для этого специалисты в области спортивной медицины разработали несколько действенных методик, работающих словно допинг.

Метод Плацебо

Всеми известный метод самовнушения до сих пор работает и в спортивном мире. Спортсмену внушают то, что он использует запрещенные препараты, но не говорят настоящее название принимаемого вещества.

На деле же спортсмену кажется, что он после приема произойдут изменения, и он начинает тренироваться усерднее.

Таким образом, метод Плацебо может работать, как допинг, внушая спортсмену применение запрещенных веществ.

К сожалению, метод Плацебо имеет значительный минус. Самовнушение работает на короткий промежуток времени, ведь любой человек рано или поздно осознает, что применял совершенно другие препараты.

Даже при собственном самовнушении спортсмен может использовать метод Плацебо на период до трех месяцев. В остальном же метод не подходит для постоянного использования.

Изменения в гормональной системе

Как бы странно не звучало, но половой акт способен работать, как допинг с психологической и даже физической точки зрения. Происходит выброс дофамина и серотонина, изменяющих гормональную систему.

Используя данный метод, можно повысить психологическую стабильность, что повысит результаты спортивных тренировок. Однако применять данный метод очень сложно, поскольку совершать изменять гормональную систему перед тренировкой возможно только при помощи препаратов.

Примечательно, что при половом акте могут передаваться и запрещенные вещества, как это было с чемпионкой мира по гребле на каноэ Лоренсе Венсан-Лапуанте. В итоге спортсменку оправдали, доказав наличие запрещенных веществ у ее партнера.

Волевая подготовка

Каждый спортсмен проходит специальную психологическую подготовку. Она проводится на регулярной основе и перед соревнованиями. Однако врачи редко затрагивают тренировки волевых качеств спортсмена.

Волевая тренировка предполагает продолжительный разговор с психологом, который помогает спортсменам преодолеть жизненные трудности и психологические барьеры.

При должной активности врачей можно повысить количество положительных волевых качеств. В таком случае спортсмен будет настроен на успех, а значит его ожидает хороший результат.

Выходит, что психологическое развитие может работать как допинг, но только на короткое время. В долгосрочной перспективе могут работать регулярные волевые подготовки, но они имеют явно более слабый эффект, чем метод Плацебо или при изменении гормональной системы.