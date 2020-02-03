Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Лада Коротун

Член правления СБР: "Вернули в биатлонную сборную Хованцева - наступили на грабли"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" оценил успех команды на юниорском чемпионате мира. Сборная России выиграла медальный зачёт турнира, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали.

Также он рассказал о причинах кризиса в российском биатлоне и раскритиковал тренеров сборной России. Команда на последнем этапе Кубка мира установила антирекорд — 26 гонок без медалей подряд. Сейчас биатлонисты готовятся к чемпионату мира, который состоится в Антхольце с 13 по 23 февраля.

— Победа на юниорском чемпионате мира означает, что российский биатлон выходит из кризиса?

— У нас тысячи чемпионов мира среди юниоров. Но из них доходят до сборной команды, до основного состава, а тем более до уровня спортсменов высокого класса на крупнейших международных соревнованиях очень мало. Поэтому это не говорит о том, что у нас сейчас есть спортсмены, которые перейдут во взрослый коллектив и будут показывать очень высокие результаты. Таких примеров у нас много. Конечно, очень хорошо, что у нас есть молодые перспективные спортсмены. Надеюсь, что такие как Халили, как Стрельцов и дальше будут у нас прогрессировать, выступать, показывать хорошие результаты, радовать нас.

"Сразу начинают тренировать в олимпийские чемпионы"

— Почему у России так много успехов в юниорских соревнованиях и намного меньше на взрослом уровне? С чем вы это связываете?

— Во-первых, я думаю, с самой системой. Сама система должна быть более отрегулирована. Потому что переход от юношеского в юниорский, от юниорского во взрослый контингент, должен быть, конечно, сложный, а не просто — перешёл в сборную команду страны и сразу начали тебя тренировать на Олимпийские игры. Поэтому ничего у нас и не получается. Сразу начинают тренировать в олимпийские чемпионы. А нам надо уметь ждать, уметь готовить и рассматривать через призму кубков мира и других международных соревнований подготовку к более серьезным турнирам — чемпионатам мира, олимпийским играм.

— Могут ли участники юниорского чемпионата поехать на взрослый? Например, такие спортсмены, как Анастасия Шевченко, у которой два золота.

— Конечно. Почему не могут? Если они соответствуют подготовке. По крайней мере, в последнее время нам доказал Стрельцов, выступил очень достойно на последних этапах кубка мира. Здесь все возможно. Но надо все сравнивать, конечно, смотреть, пробовать. Потому что, как правило, сразу приехать чемпионкой мира среди юниоров и выступить на чемпионате мира среди взрослых… Чемпионство не говорит о том, что это будет очень удачное какое-то выступление. Потому что к этому соревнованию человека надо вести, готовить. Мы эту девочку давно знаем, конечно. Она у нас еще на вторых юношеских Олимпийских играх выступала в Лиллехаммере. Бежала очень хорошо. Но у нее не всё складывается со стрельбой. И последняя гонка преследования показала, что на самом деле она ещё в стрельбе сырая.

— Надо готовить.

— Надо готовить, конечно. И надо готовить постепенно, нормально и вдумчиво. Не спешить. Самое главное, что не спешить.

"Кто такой Истомин, откуда он взялся?"

— А есть кому готовить? Из кого готовить?

— Я, честно говоря, многих тренеров не знаю. Я в биатлоне 50 лет и многих не знаю. Кто такой Истомин (24-летний тренер, работающий в мужской сборной России — прим. ред.), откуда он взялся, какую гонку выиграл, кого подготовил? И так далее.

— Что за всем этим стоит? Действительно странная ситуация.

— Но есть главный тренер — Хованцев Анатолий Николаевич. Он подбирает себе контингент. Я знаю, что во время соревнований его отстранил наш бывший президент СБР Михаил Прохоров. Но наступили опять на грабли — опять взяли. Я ничего не хочу сказать против Анатолия Николаевича, но, по-видимому, он набрал такой коллектив. Они сейчас в Риднау готовятся. Высота там, конечно. Я слышал такое, что они хотят сначала сделать какую-то объемную работу, потом скоростную. Но это, скажу честно, для подготовки к чемпионату мира, мое мнение, неправильно.

Темы сбр биатлон дмитрий алексашин кубок мира по биатлону чемпионат мира по биатлону
Актуальная аналитика
Недвижимость
Покупка квартиры с билетом в ад: как застройщики все портят
Новости спорта
Зачем РУСАДА и Ганус поддержали российских легкоатлетов?
Силовые структуры
Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В ДНР отказались обменивать пленных "всех на всех"
Китайские спортсмены готовятся к Олимпиаде в изоляции
Ветеранов обеспечат бесплатными мобильными телефонами
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
На Белой горе откроется первый музей памяти репрессированных
Советская армия имела передовое вооружение для своего времени
Иран больше не будет передавать Украине данные о крушении Boeing
Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга
Турция атаковала сирийские правительственные силы Башара Асада
СМИ узнали имена претендентов на "Евровидение-2020" от России
Последние материалы
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
На Белой горе откроется первый музей памяти репрессированных
Советская армия имела передовое вооружение для своего времени
Иран больше не будет передавать Украине данные о крушении Boeing
Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны
Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга
Турция атаковала сирийские правительственные силы Башара Асада
Член правления СБР: "Вернули в биатлонную сборную Хованцева - наступили на грабли"
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
СМИ узнали имена претендентов на "Евровидение-2020" от России
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Соломон Соловьев Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Поздравления блокадников обернулись травлей
В России планируют ужесточить наказание за шум ночью
В России планируют ужесточить наказание за шум ночью
Поздравления блокадников обернулись травлей
Новым руководителем Гидрометцентра назначен Сергей Борщ
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны
Поздравления блокадников обернулись травлей
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Поздравления блокадников обернулись травлей
Главу Керчи уволили из-за скандала с "поздравлением" блокадников
Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны
Битва при Легнице: как завершилось столкновение монголов и европейских рыцарей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поклонская поставила на место ироничную Собчак
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ