Член правления СБР: "Вернули в биатлонную сборную Хованцева - наступили на грабли"

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" оценил успех команды на юниорском чемпионате мира. Сборная России выиграла медальный зачёт турнира, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали.

Также он рассказал о причинах кризиса в российском биатлоне и раскритиковал тренеров сборной России. Команда на последнем этапе Кубка мира установила антирекорд — 26 гонок без медалей подряд. Сейчас биатлонисты готовятся к чемпионату мира, который состоится в Антхольце с 13 по 23 февраля.

— Победа на юниорском чемпионате мира означает, что российский биатлон выходит из кризиса?

— У нас тысячи чемпионов мира среди юниоров. Но из них доходят до сборной команды, до основного состава, а тем более до уровня спортсменов высокого класса на крупнейших международных соревнованиях очень мало. Поэтому это не говорит о том, что у нас сейчас есть спортсмены, которые перейдут во взрослый коллектив и будут показывать очень высокие результаты. Таких примеров у нас много. Конечно, очень хорошо, что у нас есть молодые перспективные спортсмены. Надеюсь, что такие как Халили, как Стрельцов и дальше будут у нас прогрессировать, выступать, показывать хорошие результаты, радовать нас.

"Сразу начинают тренировать в олимпийские чемпионы"

— Почему у России так много успехов в юниорских соревнованиях и намного меньше на взрослом уровне? С чем вы это связываете?

— Во-первых, я думаю, с самой системой. Сама система должна быть более отрегулирована. Потому что переход от юношеского в юниорский, от юниорского во взрослый контингент, должен быть, конечно, сложный, а не просто — перешёл в сборную команду страны и сразу начали тебя тренировать на Олимпийские игры. Поэтому ничего у нас и не получается. Сразу начинают тренировать в олимпийские чемпионы. А нам надо уметь ждать, уметь готовить и рассматривать через призму кубков мира и других международных соревнований подготовку к более серьезным турнирам — чемпионатам мира, олимпийским играм.

— Могут ли участники юниорского чемпионата поехать на взрослый? Например, такие спортсмены, как Анастасия Шевченко, у которой два золота.

— Конечно. Почему не могут? Если они соответствуют подготовке. По крайней мере, в последнее время нам доказал Стрельцов, выступил очень достойно на последних этапах кубка мира. Здесь все возможно. Но надо все сравнивать, конечно, смотреть, пробовать. Потому что, как правило, сразу приехать чемпионкой мира среди юниоров и выступить на чемпионате мира среди взрослых… Чемпионство не говорит о том, что это будет очень удачное какое-то выступление. Потому что к этому соревнованию человека надо вести, готовить. Мы эту девочку давно знаем, конечно. Она у нас еще на вторых юношеских Олимпийских играх выступала в Лиллехаммере. Бежала очень хорошо. Но у нее не всё складывается со стрельбой. И последняя гонка преследования показала, что на самом деле она ещё в стрельбе сырая.

— Надо готовить.

— Надо готовить, конечно. И надо готовить постепенно, нормально и вдумчиво. Не спешить. Самое главное, что не спешить.

"Кто такой Истомин, откуда он взялся?"

— А есть кому готовить? Из кого готовить?

— Я, честно говоря, многих тренеров не знаю. Я в биатлоне 50 лет и многих не знаю. Кто такой Истомин (24-летний тренер, работающий в мужской сборной России — прим. ред.), откуда он взялся, какую гонку выиграл, кого подготовил? И так далее.

— Что за всем этим стоит? Действительно странная ситуация.

— Но есть главный тренер — Хованцев Анатолий Николаевич. Он подбирает себе контингент. Я знаю, что во время соревнований его отстранил наш бывший президент СБР Михаил Прохоров. Но наступили опять на грабли — опять взяли. Я ничего не хочу сказать против Анатолия Николаевича, но, по-видимому, он набрал такой коллектив. Они сейчас в Риднау готовятся. Высота там, конечно. Я слышал такое, что они хотят сначала сделать какую-то объемную работу, потом скоростную. Но это, скажу честно, для подготовки к чемпионату мира, мое мнение, неправильно.