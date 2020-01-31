Дмитрий Радченко: "Если Смолов поможет "Сельте", будем называть его игроком европейского уровня"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко в интервью "Правде.Ру" рассказал о причинах перехода Фёдора Смолова из "Локомотива" в "Сельту". Радченко провёл более 100 матчей в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды до конца сезона. Летом испанцы имеют право выкупить контракт форварда. По мнению Радченко, переход пойдет Смолову на пользу.

— "Сельта" — это уровень Смолова? Когда команда идет в зоне вылета чемпионата Испании.

— На мой взгляд, тут нужно с двух сторон посмотреть. "Сельта" — это испанский чемпионат, она играет в высшем дивизионе, это клуб с большой историей. И смотреть, что на данный момент она находится внизу турнирной таблицы, я думаю, не стоит. И для самого Смолова это очень хороший шанс проявить себя в Европе в таком сильном чемпионате как Испания. Его это уровень или нет, посмотрим, как он будет там играть. Если эта команда на него рассчитывает, он ей поможет, тогда мы будем говорить, что действительно Смолов — игрок европейского уровня. Все будет зависеть только от него.

— Почему "Локомотив" так легко отпустил Смолова в аренду?

— Это надо спросить у главного тренера. Но мы видим, что в последнее время действительно он выпадал, в основном составе играл не очень много времени. Действительно, наверное, пришел к такому решению, что надо попробовать себя в другом чемпионате и в Европе оставить след. Все-таки ему уже 29 лет.

— Кем "Локомотив" заменит Смолова? Может быть, Кокориным?

— Все возможно. Не знаю, кем заменить. Наверняка, если кто-то уходит из нападающих, нужно на его место какого-то другого. Может быть, и Семин действительно попробует молодого игрока, который в "Локомотиве" есть. Почему бы и нет.

Дмитрий Радченко

Радченко после выступлений за "Зенит" и "Спартак" в 1993 году переехал в Испанию. Там выступал за

"Расинг" — 72 матча (21 гол);

"Депортиво" — 28 (5);

"Райо Вальекано" — 31 (1);

"Мериду";

"Компостелу".

За сборную СССР провёл 2 матча, за команду России — 33 игры (9 мячей). После завершения карьеры работал тренером в академии "Зенита", "Ахмате" и "Зените-2". В 2019 году вернулся в академию питерского клуба.