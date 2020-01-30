World Athletics призывают полностью исключить ВФЛА. Россию загоняют в угол

Россию ожидает ещё один виток допингового скандала. На этот раз обвинения звучат в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), с которой скандал и начался в 2015 году. Сейчас ситуация критическая - российским спортсменам могут не выдать даже нейтральный статус.

Антидопинговый орган (AIU) международной федерации лёгкой атлетики, которая теперь называется World Athletics, рекомендовал совету организации полностью исключить ВФЛА из своего состава. AIU выпустил пресс-релиз, в котором обозначил свои претензии по "делу Лысенко".

Дело Лысенко

AIU ранее обвинил ВФЛА в том, что организация помогла легкоатлету Данилу Лысекно сделать поддельные документы с объяснениями пропуска допинг-тестирования. За 12 месяцев спортсмен пропустил три допинг-пробы, из-за чего должен был получить дисквалификацию.

AIU обвинил пять чиновников федерации и тренера Евгения Загорулько в махинациях с документами. Все были отстранены от спортивной деятельности. Глава ВФЛА подал в отставку, а его место временно заняла Юлия Тарасенко.

AUI ждал от ВФЛА покаяния

AIU потребовал от ВФЛА объяснений, но российский ответ не устроил борцов с допингом. Судя по пресс-релизу органа, в комитете рассчитывали на признание вины со стороны ВФЛА.

"Ответственный член федерации в сложившихся обстоятельствах признал бы обвинения и проявил раскаяние за свое поведение, но ВФЛА предпочла не делать ни того, ни другого. Вместо этого ВФЛА пошла на все, чтобы отрицать любую причастность к этому делу, обвинять других и атаковать процесс. Этот подход вызывает глубокую обеспокоенность у Совета AIU, поскольку, похоже, указывает на то, что нынешние руководители Федерации являются лишь последователями предыдущих", - говорится в сообщении AIU.

В качестве наказания совету World Athletics рекомендовано полностью исключить ВФЛА.

Дальше - ещё один процесс в CAS?

В том случае, если совет международной федерации примет рекомендации AUI (в чём сомнений практически нет), у ВФЛА будет возможность не согласиться с решением. В таком случае дело будет направлено в CAS.

Сторонами в этом процессе будут выступать ВФЛА и Word Athletics. Напомним, в CAS уже зарегистрирован другой крупный арбитраж - РУСАДА против WADA.

Россию загоняют в угол

В рекомендации AIU есть ещё один значимый пункт. До завершения всех процессов предлагается не выдавать разрешения на участие в международных турнирах российским легкоатлетам. В такой ситуации у ВФЛА и спортивных чиновников сложный выбор.

С одной стороны, можно сопротивляться и доказывать свою правоту в CAS. Что ВФЛА, по всей видимости, и собирается делать. Но с другой, весь процесс обязательно затянется на несколько месяцев. В таком случае российские легкоатлеты не попадут на Олимпиаду-2020. Даже те, которые имеют там самые хорошие шансы.

Речь идёт, в первую очередь, о Марии Ласицкене, Сергее Шубенкове и Анжелике Сидоровой, которые ранее начали давить на ВФЛА через прессу. В первых рядах выступает трехкратная чемпионка мира Ласицкене, которая рискует пропустить уже вторую Олимпиаду из-за допингового скандала.

Ситуация усложняется тем, что обвинения против ВФЛА звучат как против организации, а не отдельных чиновников. То есть если дело в CAS выиграет World Athletics, то все российские спортсмены окажутся вне системы и будут соревноваться исключительно у себя на родине.

Если бы ВФЛА признала вину, то World Athletics всё равно исключил бы Россию. Но в таком случае у международной федерации были бы основания включить некоторых россиян в каком-либо другом статусе. Придумали же после скандала 2015 года "нейтральный статус" и процедуру получения разрешений. Почему этого не сделать снова? Вряд ли чиновникам World Atletics хочется терять на соревнованиях такую звезду, как Ласицкене.

Сейчас же все "красные линии" пройдены. ВФЛА в этой ситуации устроит только победа в CAS. В таком случае права российских спортсменов будут восстановлены, а самой организации можно будет рассчитывать на возвращение в World Athletics на постоянной основе. Остаётся надеяться на то, что CAS рассмотрит дело как можно скорее, чтобы спортсмены имели шанс на Олимпиаду.