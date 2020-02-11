Как бороться с допингом?

Мировой спорт буквально погружен в тематику допинга. Почти ни один вид спорта не может обойтись без использования запрещенных веществ. Кому-то удается вовремя вывести допинг из организма, а другим приходится заканчивать профессиональную карьеру.

Любой стране необходимы чистые спортсмены и чистые результаты. Но без допинга крайне трудно добиться значительных результатов. При плотных тренировках допинг обретает особую роль, позволяя быстро нарастить мышечную массу или согнать вес.

Необходимы меры защиты, которые позволят искоренить запрещенные вещества из спорта. Насколько это возможно - попробуем узнать прямо сейчас.

Немного цифр

Производственные компании, занимающиеся разработкой и продажей допинга, имеют огромный вес на мировой спортивной арене. Еще с начала 90-х в России работало предприятие, выпускающее анаболические стероиды. Оборот вещества достиг нескольких сотен тысяч долларов. И это только на одном заводе в Подмосковье.

Мировые показатели оборота допинга измеряются в миллиардах долларов. Допинг поддерживают практически все: спортсмены, тренеры и функционеры. Несмотря на пагубное воздействие допинга на организм спортсмена, производственные компании продолжают свою деятельность.

Допинговый рынок стал одним из самых прибыльных в период с 1990 по 2005 годы. С ростом допинга, конечно же, стали появляться борцы с запрещенными веществами, и это принесло «борцам за свободу» еще большие деньги. Так что нельзя отрицать тот факт, что обороты с антидопинга превышают обороты запрещенных веществ.

Можно вспомнить Олимпиаду в Рио-2016. Международный олимпийский комитет (МОК) взял пробы у 5 тысяч спортсменов, при этом цена допинг-тестирования - 500-800 долларов в среднем. Всего за несколько недель спортивные организации могут заработать несколько миллионов долларов только за проведение анализов.

Методы борьбы с допингом

Единственный способ побороть допинг - ввести антидопинговые правила на международном уровне. С таким подходом и создавалось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Вместе с WADA для борьбы с допингом появился антидопинговый кодекс и присоединились аккредитованные компании, занимающиеся анализом проб.

С 2009 года ужесточаются правила WADA. Проверяющие спортсменов лица - допинг-офицеры - индивидуально договариваются со спортсменом о проведении анализов.

Особенно важно, что каждый допинг-офицер имеет полную информацию о местонахождении спортсмена. Это дает возможность пройти тестирования чуть ли не в любой точке мира.

Дополнительно к этому способы защиты могут быть выведены вплоть до уголовного уровня, к чему в принципе стремятся страны. Но ответственность накладывается только на спортсменов и уличить в содействии, например, тренеров практически невозможно.

Главная проблема - деньги

Несмотря на постоянные ужесточения Антидопингового кодекса WADA и проверки проб, общество все равно тянется за деньгами, а их в спорте предостаточно. Сколько уже было известных случаев, когда спортсмены платили должностным лицам, чтобы скрыть положительные допинг-пробы.

Если спортсмены не были готовы тратить деньги, то они находили другие способы избежать проверки, например, предоставить поддельные данные или отложить проверку с пропуском участия в турнире.

Дело Григория Родченкова - один из немногих примеров, который показывает, что деньги имеют смысл. Разбирательство химика-аналитика и информатора WADA велось не один год, но все равно демонстрирует то, сколько средств тратится не только на проверки проб, но и на коррупционные схемы.

Решения по борьбе с допингом

Ранее на старте антидопинговых программ все было гораздо хуже. Средства передавали через третьих лиц и врачей в тени, которые могли одобрить результаты анализов.

С появлением независимых антидопинговых органов количество положительных допинг-проб уменьшилось, но коррупция все также осталась. Чем жестче контроль, тем выше цена за махинацию с данными.

Выходит, что идеальный способ борьбы с допингом - не просто ужесточение правил, а пропаганда спортивной чистоты, а это явление близко к имиджу стран.

Конечно же, в любой деятельности будет замешана политика, но при грамотном распространении информации о чистом спорте можно добиться значительных результатов.

Уже тысячи государственных органов по всему миру публикуют документы о запрете допинга в профессиональном спорте, но бумажной волокиты недостаточно для воздействия на спортсменов. Нужно прибегнуть к индивидуальному подходу: общаться с врачами и психологами, устраивать конференции, уделяя допингу отдельное внимание.