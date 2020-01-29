Что не так в отношениях РУСАДА и минспорта?

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус известен своей критикой работы министерства спорта РФ. 21 января на пост министра спорта пришел Олег Матыцин. Изменятся ли отношения между РУСАДА и минспорта после этого — вопрос.

Ганус об уходе Колобкова

Бывший министр спорта Павел Колобков имел особые отношения с Юрием Ганусом. В интервью с прессой Ганус отметил неэффективность принятых Колобковым решений, ссылаясь на скандал легкоатлетов и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как только разгорелся допинговый скандал между Россией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2019 году, Ганус сказал, что виноваты люди, скрывающие данные любой ценой. В своем интервью руководитель РУСАДА ответил:

"Мы никак не связаны с базой данных. Спрашивайте об этом у Колобкова".

Это, как минимум, говорит о плохих взаимоотношениях между РУСАДА и минспорта. С одной стороны, глава национального агентства защищает свои интересы, а с другой демонстрирует, как плохо работает система российского спорта.

Кажется, что с Ганусом должны быть согласны все, ведь он конструктивно критиковал бывшего министра, но и понимал сложность положения, в котором оказался российский спорт, ведь Колобкову нужно было защитить спортсменов от допингового скандала.

Колобков и Ганус сказали "нет"

Удивительно, что и Колобков и Ганус говорили о том, что пробы не подменялись. Это логично, ведь каждый защищает свои интересы и действует наверняка. Павел Колобков твердо уверен, что изменений баз данных не было, а Юрий Ганус говорит, что РУСАДА не имеет отношения к манипуляции с пробами.

Оба руководителя отрицают свою причастность к манипуляции с базами данных. На деле же неизвестно, кто виноват, а кто прав, потому что через РУСАДА и, тем более, Минспорта первостепенно проходит информация о допинговом скандале.

Все-таки стоит признать, что руководитель РУСАДА более открытый к диалогам человек. Несмотря на его пессимистичный прогноз по делу санкций WADA в отношении к России, Ганус ссылается на фактические данные и выражает собственную позицию.

Ганус о Матыцине

В интервью с прессой руководитель РУСАДА сказал, что Олег Матыцин "человек системный и профессиональный". Это говорит о том, что глава РУСАДА готов к встречам с новым министром спорта для обсуждения проблем российского спорта.

Зная критичную сторону Гануса, стоит отметить, что он будет настороженно относиться к работе нового министра, о чем и намекнул в интервью, сказав, что "время покажет".

Чего не хватает РУСАДА и минспорта?

В первую очередь, двум главным спортивным органам не хватает налаженной обратной связи. Если бы она была, то мнения руководителей в допинговом скандале не отличились бы, поскольку и РУСАДА, и Минспорта преследуют одну цель — защитить российский спорт и отстоять права спортсменов.

Не хотелось бы, чтобы каждый орган преследовал индивидуальные цели. Матыцин как раз из тех людей, который умеет сотрудничать, о чем говорит его многолетний опыт на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

Другой важный момент — сложность взаимоотношений между крупными спортивными организациями. Обратную связь трудно развивать, поскольку РУСАДА имеет независимый статус, что позволяет руководителям высказывать разное мнение и придерживаться совершенно отличных друг от друга позиций.

К сожалению, в текущей ситуации минспорта должно плотно сотрудничать с РУСАДА. Это важно не только для арбитража в CAS, но и для улучшения состояния системы российского спорта, которая строится на государственные деньги.