Скандал в легкой атлетике: чего хотят спортсмены от ВФЛА?

На фоне проблем, связанных с допинговым скандалом, под большим вниманием находится легкая атлетика. Спортсменам пока не разрешают выступать на международных соревнованиях, но при этом нейтральный статус еще не присвоен.

Под раздачу попала лучшая легкоатлетка Мария Ласицкене, которая потребовала компенсации от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Трехкратная чемпионка мира может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Борьба спортсменов с ВФЛА

После крупного скандала спортсменов с федерацией продолжаются недовольства легкоатлетов с национальным спортивным органом. Пока что спортсмены активно ведут споры только в рамках соцсетей.

Если так будет продолжаться и дальше, то, возможно, конфликт будет исчерпан сам собой, как это обычно бывает спустя долгое время.

Однако это не отменяет того, что ВФЛА продолжает также игнорировать и лишь изредка отвечать легкоатлетам на их посты в Instagram. Обе стороны можно понять, но все-таки больше хочется, чтобы спортсменов услышали.

Только в конце февраля пройдут выборы нового президента ВФЛА, и, скорее всего, именно этого ждут спортсмены. Это должно решить большинство проблем легкоатлетов.

Бойкот Ласицкене

Недавно чемпионка мира по прыжкам Мария Ласицкене отказалась участвовать в соревновании "Русская зима". Это относительно привлекательный турнир, который проводит ВФЛА.

Спортсменка вместе со своим тренером Геннадием Габрилянем приняли одну позицию — не выступать на соревнованиях, которые проводит ВФЛА. При этом интересно, что на чемпионате России спортсмена выступать будет. Этому тоже есть объяснение.

"Русская зима" позиционирует себя, как коммерческое соревнование, где не отстаивается статус страны, а ведется локальная борьба. Чемпионат страны все-таки рассчитан на более широкий круг участников.

После того, как президиум ВФЛА ушел в отставку, Ласицкене заявила, что выступит на "Русской зиме".

Ласицкене продолжает следовать и другой позиции. Поскольку спортсменка выступала под нейтральным статусом и ее постоянно тестируют на допинг, она решила потребовать компенсации. Мария в интервью с прессой уже высказывалась по этому поводу, говоря, что знает виноватых людей.

Дальше все решит суд, в который спортсменка планирует подать исковое заявление. Ранее Ласицкене сообщала публике, что собирается тренироваться за пределами России, но менять гражданство из-за допингового скандала не готова.

Требования комиссии спортсменов ВФЛА

Сменить руководство ВФЛА — это, пожалуй, первое, чего добиваются спортсмены. После смены президента федерации можно рассчитывать на ряд реформ, которые помогут наладить работу органа.

Кроме этого, легкоатлеты хотят получить больше обратной связи от федерации. Именно из-за отсутствия связи между спортсменами и федерацией разрослись конфликты. Если бы взаимодействие было слаженным, то даже отстранение ВФЛА смотрелось бы проще.

Матыцин в деле

Новый министр спорта Олег Матицын не остался в стороне и одним из первых встретился с и. о. президента ВФЛА Юлией Тарасенко. Есть надежда на то, что получится выйти из кризиса, но это возможно только при поддержке всех сторон и особенно спортсменов.

Пока что спортсменам удалось добиться того, что они объединились с целью протеста против руководства ВФЛА. Легкоатлеты также надеются, что выборы президента состоятся гораздо раньше, но вряд ли это возможно даже несмотря на то, что спортсмены организовали собственное сообщество в Instagram.

Известно, что спортсмены выбрали Родиона Гатауллина в качестве главы сообщества. Легкоатлеты также пытаются продвинуть его в президиум ВФЛА. Возможно, именно Гатауллин сможет выйти из кризиса легкой атлетики.