Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Скандал в легкой атлетике: чего хотят спортсмены от ВФЛА?

Спорт

На фоне проблем, связанных с допинговым скандалом, под большим вниманием находится легкая атлетика. Спортсменам пока не разрешают выступать на международных соревнованиях, но при этом нейтральный статус еще не присвоен.

Под раздачу попала лучшая легкоатлетка Мария Ласицкене, которая потребовала компенсации от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Трехкратная чемпионка мира может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Борьба спортсменов с ВФЛА

После крупного скандала спортсменов с федерацией продолжаются недовольства легкоатлетов с национальным спортивным органом. Пока что спортсмены активно ведут споры только в рамках соцсетей.

Если так будет продолжаться и дальше, то, возможно, конфликт будет исчерпан сам собой, как это обычно бывает спустя долгое время.

Однако это не отменяет того, что ВФЛА продолжает также игнорировать и лишь изредка отвечать легкоатлетам на их посты в Instagram. Обе стороны можно понять, но все-таки больше хочется, чтобы спортсменов услышали.

Только в конце февраля пройдут выборы нового президента ВФЛА, и, скорее всего, именно этого ждут спортсмены. Это должно решить большинство проблем легкоатлетов.

Бойкот Ласицкене

Недавно чемпионка мира по прыжкам Мария Ласицкене отказалась участвовать в соревновании "Русская зима". Это относительно привлекательный турнир, который проводит ВФЛА.

Спортсменка вместе со своим тренером Геннадием Габрилянем приняли одну позицию — не выступать на соревнованиях, которые проводит ВФЛА. При этом интересно, что на чемпионате России спортсмена выступать будет. Этому тоже есть объяснение.

"Русская зима" позиционирует себя, как коммерческое соревнование, где не отстаивается статус страны, а ведется локальная борьба. Чемпионат страны все-таки рассчитан на более широкий круг участников.

После того, как президиум ВФЛА ушел в отставку, Ласицкене заявила, что выступит на "Русской зиме".

Ласицкене продолжает следовать и другой позиции. Поскольку спортсменка выступала под нейтральным статусом и ее постоянно тестируют на допинг, она решила потребовать компенсации. Мария в интервью с прессой уже высказывалась по этому поводу, говоря, что знает виноватых людей.

Дальше все решит суд, в который спортсменка планирует подать исковое заявление. Ранее Ласицкене сообщала публике, что собирается тренироваться за пределами России, но менять гражданство из-за допингового скандала не готова.

Требования комиссии спортсменов ВФЛА

Сменить руководство ВФЛА — это, пожалуй, первое, чего добиваются спортсмены. После смены президента федерации можно рассчитывать на ряд реформ, которые помогут наладить работу органа.

Кроме этого, легкоатлеты хотят получить больше обратной связи от федерации. Именно из-за отсутствия связи между спортсменами и федерацией разрослись конфликты. Если бы взаимодействие было слаженным, то даже отстранение ВФЛА смотрелось бы проще.

Матыцин в деле

Новый министр спорта Олег Матицын не остался в стороне и одним из первых встретился с и. о. президента ВФЛА Юлией Тарасенко. Есть надежда на то, что получится выйти из кризиса, но это возможно только при поддержке всех сторон и особенно спортсменов.

Пока что спортсменам удалось добиться того, что они объединились с целью протеста против руководства ВФЛА. Легкоатлеты также надеются, что выборы президента состоятся гораздо раньше, но вряд ли это возможно даже несмотря на то, что спортсмены организовали собственное сообщество в Instagram.

Известно, что спортсмены выбрали Родиона Гатауллина в качестве главы сообщества. Легкоатлеты также пытаются продвинуть его в президиум ВФЛА. Возможно, именно Гатауллин сможет выйти из кризиса легкой атлетики.

Темы вфла мария ласицкене легкая атлетика
Актуальная аналитика
Новости спорта
Скандал в легкой атлетике: чего хотят спортсмены от ВФЛА?
Ближний Восток
Эксперт: Эрдоган сам виноват в гибели турецких солдат в Идлибе
Здоровье
Эксклюзив: жительница Китая рассказала, как они живут с коронавирусом
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В джунглях Таиланда открылся отель с прозрачными номерами-пузырями
На ВДНХ в Москве состоится праздник зимних видов спорта
Макрон вступился за Польшу перед Россией
В Сергиевом Посаде девушка проломила подруге голову бейсбольной битой
Москва получила 118 млрд рублей от компаний с благоустроенных улиц
Фактически "пустые": Польша купила F-35 без вооружения
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубым чиновникам
Минобороны продлило заказ на строительство катеров «Грачонок»
Врачи новосибирской больницы нашли конверт с надписью "Сибирская язва"
Волгоградец прошел на байдарке 450 км по Бие и Телецкому озеру
Последние материалы
В Сергиевом Посаде девушка проломила подруге голову бейсбольной битой
Москва получила 118 млрд рублей от компаний с благоустроенных улиц
Фактически "пустые": Польша купила F-35 без вооружения
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубым чиновникам
Минобороны продлило заказ на строительство катеров «Грачонок»
Врачи новосибирской больницы нашли конверт с надписью "Сибирская язва"
Волгоградец прошел на байдарке 450 км по Бие и Телецкому озеру
Монголия выделила средства на борьбу с коронавирусом
Первый самолет ВКС России приземлился в Ухани
Китай может перейти на производство только истребителей-невидимок
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев Игорь Буккер Как Сталин заставил Мао уважать себя Игорь Буккер Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Путин поддержал идею разрешить студентам преподавать в школах
Оценены шансы Белоруссии стать частью России
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Народные средства против мигрени
Лукашенко: Москва подняла скандал из-за визита Помпео в Минск
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Эксклюзив: жительница Китая рассказала, как они живут с коронавирусом
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
Специалисты создали антираковый препарат из молока трансгенных коз
США присвоили право навязывать свою волю по всему миру
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Украинский депутат в парламенте переписывался с Жириновским. ВИДЕО
Лукашенко: Москва подняла скандал из-за визита Помпео в Минск
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Стрелков не признал обвинения в крушении Boeing в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ