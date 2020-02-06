21 января правительством РФ был назначен новый министр спорта Олег Матыцин вместо Павла Колобкова. Чиновника ждут новые проблемы, которые остро стоят в российском спорте. Чего же ожидать от нового министра спорта и как он поможет решить актуальные вопросы российского спорта - попробуем разобраться.
Олег Матыцин известен своими управленческими навыками в спортивных организациях. Стоит сказать, что, в первую очередь, Матыцин - опытный менеджер в области спорта, который умеет принимать взвешенные решения.
Возможно многих заинтересовал тот факт, что на Матыцина было заведено уголовное дело. Известно, что Матыцин был уличен в передаче государственных земель коммерческим лицам. Следствие посчитало, что Матыцин превысил должностные полномочия и нанес ущерб федеральному бюджету на сумму 120 миллионов рублей.
Позже Матыцин был отстранен от должности президента ГЦОЛИФК. Он также еще раз был уличен в превышении должностных полномочий, где суд назначил Матыцину штраф в размере 20 тысяч рублей.
Самое интересное, что судебный процесс просто утратил свою силу из-за постоянных переносов заседаний. С чем это может быть связано непонятно, но за счет этого Матыцин смог продолжить свою деятельность в спортивных структурах.
Олега Матыцина ждет непростой период, ведь ему предстоит решить несколько важных спортивных скандалов. Речь идет о скандале между руководством ВФЛА и легкоатлетами. Также министру придется решить вопрос, связанный со спорами в биатлоне, начиная от задержки выплат Союза биатлонистов России (СБР) и заканчивая неудачным инвентарем.
Первостепенно перед Матыциным поставлена задача решить проблемы допинга в стране. Об этом говорил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Задача выглядит действительно сложной, потому что отношение к России, как стране с «чистыми» спортсменами, оставляет желать лучшего. Это усиливается на фоне судебного разбирательства Российской антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Поставленные перед министром задачи действительно сложные. Вернуть признание и доверие России в мировом спорте крайне трудно. И здесь можно выделить несколько особенностей. Во-первых, на фоне разбирательства с ВАДА практически все зарубежные спортивные функционеры выступили за отстранение России от участия в международных турнирах.
Однако у России есть сильная поддержка со стороны от Международного олимпийского комитета (МОК) и иностранных функционеров хоккея. С другой стороны, публика готова к тому, что российским спортсменам оставят возможность участвовать в Олимпиадах, если Олимпийский комитет России (ОКР) докажет невиновность в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Матыцину потребуется внести изменения в саму систему российского спорта, потому что последние события, связанные с допингом и приостановкой деятельности Московской лаборатории, говорят о том, что система работает плохо.
Внести правки в систему может потребовать не просто дополнительных усилий, но и обратной связи от правительства и спортивных федераций.
Впрочем, нет уверенности, что новый министр станет изменять систему целиком. Практика показывает, что проще вносить изменения в спорт по частям, а потом смотреть на ее новый облик.
Стоит признать, что Олег Матыцин настоящий профессионал в управлении спортивными организациями. Его опыт руководства в Международной федерации студенческого спорта позволит России решить задачи именно международного характера.
Остается верить, что Матыцин найдет способ вернуть доверие к стране на мировой спортивной площадке, ужесточив, например, меры пресечения за допинг или изменив систему спорта.
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