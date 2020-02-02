Кто на самом деле главный виновник допингового скандала в России?

Остро обсуждается тема допингового скандала в России. Пристальное внимание уделено судебному процессу в Международном спортивном суде (CAS).

Не так давно в деле раскрывались подробности деятельности Григория Родченкова, которого обвинили в изменении баз данных Московской лаборатории. Что на самом деле сделал Родченков и почему дело о нем просто замяли?

Кто такой Григорий Родченков

Григорий Родченков — специалист в области химической аналитики и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Именно через нее проходят все пробы от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В ноябре 2015 годе Родченкова обвинили в уничтожении биологических проб. Согласно мнению независимой комиссии, химик уничтожил тысячи проб с целью скрыть результаты российских спортсменов.

Родченкова заподозрили также в вымогательстве денежных средств, которые он получал от российских спортсменов. По мнению комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), спортсмены передавали деньги Родченкову для скрытия результатов положительных допинг-проб.

В момент разбирательства комиссии РУСАДА и национальные федерации спорта вели себя спокойно и даже не вмешивались в процесс. Была также версия, что государственные органы вмешиваются в дела Московской лаборатории, имеющей независимый статус. Другими словами, был нарушен принцип независимости, за которым стоит Родченков.

В ходе развития допингового кризиса Родченков сам уволился из Московской лаборатории, и дело приобрело совсем другой оттенок. Родченков уехал в США, опасаясь за свою жизнь.

Вскоре после этого были убиты два представителя РУСАДА, и это не похоже на простое совпадение. Нельзя не отметить тот факт, что Родченков имел крупные связи в Штатах, что позволило ему безопасно переехать в другую страну.

Кроме этого, российского химика неоднократно обвиняли в контрабанде запрещенных средств и превышении должностных полномочий. Позже Родченков стал информатором ВАДА

Дело Родченкова в Следственном комитете РФ

Следственный комитет России (СК) принял решение возобновить расследование по делу Родченкова в 2019 году. Основанием послужил доклад канадского специалиста Ричарда Макларена, где приводилась информация о базах данных допинг-тестирования.

СК России решил сравнить результаты образцов 2019 года и переданных ранее при работе Родченкова. Следствие направило запрос на предоставление данных для сравнения образцов. Но ВАДА отказалось удовлетворить запрос.

После этого СК провел расследование в Московской антидопинговой лаборатории. Все свелось к тому, что Родченкова обвинили в сокрытии данных российских спортсменов.

Это было подтверждено после проверки СК, а также передано в электронном виде Всемирному агентству. Российское следствие доказало, что пробы оказались фальшивыми. Это послужило основанием для обвинения Родченкова в мошенничестве.

ВАДА же в этот момент молчало, а сам Родченков неумело пытался защитить себя. В разговоре со следствием по удаленной связи химик давал разные показания, что говорило о расхождении информации.

Родченков и допинговое дело в CAS

Арбитражный процесс уже идет полным ходом. Родченкова смогут наказать только в том случае, если будет доказан факт изменения баз данных.

Пока что у России есть один твердый аргумент — Родченков использовал разные IP-адреса для изменения баз данных. Известно, что во время подделывания проб Родченков использовал IP-адрес из Германии и США.

Сам же Макларен в своем выступлении по делу Родченкова молчит и, видимо, боится подтверждать ложные показания, говоря о том, что верил словам химика.

Дело Родченкова настолько запутано, что даже в арбитраже решить его будет очень сложно. Расследование, выводы СК и странная реакция Макларена и ВАДА доказывают, что, как минимум, Родченков имел прямое отношение к допинговому скандалу и, возможно, стал провокатором, начав эту борьбу между РУСАДА и ВАДА.