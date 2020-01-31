Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) идет по пятам у всех. Сначала были разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), перешедшим в Международный арбитражный суд (CAS), потом отказ британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары, а сейчас это лишение аккредитации Московской лаборатории.
ВАДА настроено серьезно, раз пытается урегулировать допинговый скандал таким образом. Конечно, на это сказывается смена руководства, которое пообещало ужесточить меры пресечения с допинг-тестированием.
Ранее подобные проблемы с антидопинговыми лабораториями были в Швеции, Германии и США. Всемирная организация буквально охотится за правонарушителями. При этом еще неизвестно, на самом ли деле были нарушены пункты Антидопингового кодекса.
Фактически лишение аккредитации лаборатории имеет временный характер, поскольку продолжается разбирательство. Проблема в том, что Московская лаборатория чуть ли не самая главная причина, из-за которой возникли санкции ВАДА в отношении к России. Но лишение аккредитации и судебный процесс в CAS могут быть не связаны.
Пока что известно, что специалисты ВАДА проводят исследования проб. Если они будут связаны с разбирательством в арбитраже, то шансов на победу у России станет еще меньше. Если же нет, то дело будет разбираться отдельно и при усугублении процесса все может опять закончиться судом.
Пока что конкретных угроз российскому спорту нет, но даже временное лишение аккредитации влечет ряд последствий для России.
В первую очередь приостановка деятельности лаборатории означает, что она не сможет проверять и оперировать с базами данных спортсменов. Тогда России придется воспользоваться услугами иностранных лабораторий, которые имеют аккредитацию.
Конечно же, это потребует определенных средств для работы с российскими пробами. И логично предположить, что цены за услуги значительно вырастут, поскольку для России сейчас важно показать свою чистоту намерений.
Можно назвать, как минимум, три причины приостановки деятельности. Первое, что может быть - это подозрение в махинациях с данными, но тогда почему аккредитация не была отозвана вместе с санкциями?
Вторая возможная причина связана с заявлением исполкома ВАДА, который в ходе расследования изучал анализы крови для биологического паспорта спортсменов.
Возможно в документах действительно есть расхождения, но даже если так, то почему речь об этом пошла через столько времени? Получается, раньше ВАДА не проверяли анализ крови в сравнении с биологическими паспортами.
И, наконец, еще одна возможная причина - банальное опоздание Московской лаборатории в передаче данных о продлении аккредитации. Обычно для этого заполняется специальное заявление в течение установленного Антидопинговым кодексом времени, после чего проводится проверка комиссией.
Не исключено, что приостановка деятельности может быть связана с поломкой оборудования. Обычно временное лишение аккредитации связано с незначительными нарушениями.
Ранее Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось от предоставления баз данных известного бегуна Мо Фары. Он также был учеником дисквалифицированного тренера Альберто Салазара.
Действия британцев вызвали недоумение у публики, но сами запросы ВАДА вызывают не меньше вопросов. Во-первых, почему ВАДА понадобились результаты Мо Фары 9-летней давности? Во-вторых, Салазар и Фара давно уже не работают вместе, с чего вдруг понадобились данные проб?
Все сводится к тому, что ВАДА ищет виноватых и пытается разобраться со всеми. Скорее всего, это входило в планы нового руководства агентства, и оно действительно пытается решить проблемы с допингом, даже несмотря на странное поведение ВАДА.
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