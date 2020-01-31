WADA собирается уничтожить всех

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) идет по пятам у всех. Сначала были разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), перешедшим в Международный арбитражный суд (CAS), потом отказ британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары, а сейчас это лишение аккредитации Московской лаборатории.

ВАДА настроено серьезно, раз пытается урегулировать допинговый скандал таким образом. Конечно, на это сказывается смена руководства, которое пообещало ужесточить меры пресечения с допинг-тестированием.

Ранее подобные проблемы с антидопинговыми лабораториями были в Швеции, Германии и США. Всемирная организация буквально охотится за правонарушителями. При этом еще неизвестно, на самом ли деле были нарушены пункты Антидопингового кодекса.

Угроза российскому спорту

Фактически лишение аккредитации лаборатории имеет временный характер, поскольку продолжается разбирательство. Проблема в том, что Московская лаборатория чуть ли не самая главная причина, из-за которой возникли санкции ВАДА в отношении к России. Но лишение аккредитации и судебный процесс в CAS могут быть не связаны.

Пока что известно, что специалисты ВАДА проводят исследования проб. Если они будут связаны с разбирательством в арбитраже, то шансов на победу у России станет еще меньше. Если же нет, то дело будет разбираться отдельно и при усугублении процесса все может опять закончиться судом.

Пока что конкретных угроз российскому спорту нет, но даже временное лишение аккредитации влечет ряд последствий для России.

Рост расходов

В первую очередь приостановка деятельности лаборатории означает, что она не сможет проверять и оперировать с базами данных спортсменов. Тогда России придется воспользоваться услугами иностранных лабораторий, которые имеют аккредитацию.

Конечно же, это потребует определенных средств для работы с российскими пробами. И логично предположить, что цены за услуги значительно вырастут, поскольку для России сейчас важно показать свою чистоту намерений.

Причины приостановки аккредитации

Можно назвать, как минимум, три причины приостановки деятельности. Первое, что может быть - это подозрение в махинациях с данными, но тогда почему аккредитация не была отозвана вместе с санкциями?

Вторая возможная причина связана с заявлением исполкома ВАДА, который в ходе расследования изучал анализы крови для биологического паспорта спортсменов.

Возможно в документах действительно есть расхождения, но даже если так, то почему речь об этом пошла через столько времени? Получается, раньше ВАДА не проверяли анализ крови в сравнении с биологическими паспортами.

И, наконец, еще одна возможная причина - банальное опоздание Московской лаборатории в передаче данных о продлении аккредитации. Обычно для этого заполняется специальное заявление в течение установленного Антидопинговым кодексом времени, после чего проводится проверка комиссией.

Не исключено, что приостановка деятельности может быть связана с поломкой оборудования. Обычно временное лишение аккредитации связано с незначительными нарушениями.

Дело с UKAD

Ранее Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось от предоставления баз данных известного бегуна Мо Фары. Он также был учеником дисквалифицированного тренера Альберто Салазара.

Действия британцев вызвали недоумение у публики, но сами запросы ВАДА вызывают не меньше вопросов. Во-первых, почему ВАДА понадобились результаты Мо Фары 9-летней давности? Во-вторых, Салазар и Фара давно уже не работают вместе, с чего вдруг понадобились данные проб?

Все сводится к тому, что ВАДА ищет виноватых и пытается разобраться со всеми. Скорее всего, это входило в планы нового руководства агентства, и оно действительно пытается решить проблемы с допингом, даже несмотря на странное поведение ВАДА.