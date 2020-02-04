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Автор Владан Джурич

РУСАДА играет не по правилам

Спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает свое участие в Международном спортивном суде (CAS). Известно также, что в качестве третьей стороны в суде выступит Олимпийский комитет России (ОКР). Дело продвигается медленно, поскольку имеет много нюансов и подробностей.

Сумма расходов за судебные разбирательства продолжает неустанно расти. РУСАДА привлекла иностранных специалистов, которые помогут защитить позицию российского спорта. В ходе разбирательстве по примерным подсчетам потрачено уже более 30 миллионов долларов.

Позже вскрылись интересные подробности. Федеральная налоговая служба (ФНС) выписала штраф российскому агентству за нецелевое использование средств. Какие средства использовало РУСАДА и виновато ли агентство — разбираемся прямо сейчас.

Цена вопроса

На официальном сайте Московского арбитражного суда появилась информация о выставленном штрафе РУСАДА. Сумма штрафа — всего 135 тысяч рублей. Казалось бы, по сравнению с общими расходами в разбирательстве — это капля в море.

Если вспомнить конкретно, из-за чего все началось, то РУСАДА заключало договор с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на оказание консультационных услуг на сумму 400 тысяч долларов. После заключения и исполнения договора независимая организация должна уплатить налог с точным указанием суммы.

РУСАДА предоставила данные о сделке в ФНС, но сумма контракта была вполовину меньше. В результате налоговый орган заподозрил неладное и выписал национальному агентству штраф.

Версия РУСАДА

По словам представителей РУСАДА, организация предоставила документы об оказании услуг на 200 тысяч долларов. После заключения контракта российское агентство перевело на счет ВАДА 400 тысяч долларов авансом.

Другими словами, ВАДА сделало лишь половину услуг, оговоренных в контракте. Это означает, что всемирная организация должна выполнить оставшуюся часть услуг для закрытия суммы или вернуть средства.

Представители РУСАДА рассказали прессе, что не успели закрыть платеж в ФНС из-за опоздания ВАДА. Всемирное агентство должно было передать РУСАДА документы в назначенный срок, но опоздало на более чем 14 дней. В итоге это не позволило российскому агентству передать документы налоговому органу.

Все решил суд

Еще более печальная история развивалась дальше. РУСАДА, объяснив свою версию, не согласилось со штрафом ФНС и подало исковое заявление в суд. В итоге дело было проиграно. В арбитраже согласились с позицией ФНС, в котором говорилось, что РУСАДА не успело предоставить доказательств о задержке документов.

Самое интересное, что этому делу уже почти 3 года, а разбирательство продолжалось всего ничего. Сам контракт между РУСАДА и ВАДА был заключен в мае 2017 года.

В том же месяце были предоставлены документы об оплате услуг на сумму 200 тысяч долларов. Где остальные средства, остается неизвестным, и то, что РУСАДА не предоставило документы об исполнении контракта на оставшуюся сумму может намекать на мошенническую схему.

Кто прав?

В деле между РУСАДА и ФНС все непрозрачно. Если РУСАДА не смогло предоставить оставшиеся документы вовремя, то почему ее представители не составили письменное заявление о невозможности оплаты, пока ВАДА не выполнит часть средств?

С точки зрения человеческого фактора РУСАДА не виновато, потому что, видимо, надеялось на своевременное сотрудничество с ВАДА.

Если рассматривать дело в правовом поле, то, согласно законодательству, российскому агентству нужно было предоставить письменные доказательства о неисполнении или задержании документов от ВАДА. При этом самому ВАДА, скорее всего, потребовалось бы подтвердить факт задержания.

Налоговый орган совершенно справедливо выставил счет РУСАДА. Самое интересное, что оставшаяся сумма буквально испарилась. По всей видимости, она была переданы сотрудникам ВАДА, может быть даже тем, кто близко связан с последними событиями допингового скандала.

Темы фнс русада налоги юрий ганус
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