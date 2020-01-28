Британия и WADA: новый допинговый скандал

Недавно произошедший случай в Британии удивил всех. Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказало Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) передавать данные проб известного бегуна Мо Фара. Что за особый статус у британского агентства — разбираемся прямо сейчас.

Глава британского агентства Николь Сэпстид прямо заявил, что не собирается передавать данные проб ВАДА, потому что у них нет весомых аргументов, которые требуют от организации предоставить пробы спортсмена.

В свою защиту Сэпстид говорит, что ВАДА должно сама предоставлять аргументы перед тем, как требовать каких-то действий от UKAD. В качестве доказательств антидопинговое агентство, вероятно, должно показать, что в пробах спортсмена уже содержится запрещенное вещество, подпадающее под антидопинговый кодекс.

Что ищет ВАДА?

В деле также участвует американское антидопинговое агентство (USADA). Они вместе с ВАДА требуют старые данные проб четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара. Но главная их цель не только спортсмен, но и бывший тренер легкоатлета — Альберто Салазар.

Дело продолжается вот уже несколько месяцев, и оба агентства пытаются проверить, действительно ли Мо Фара чист. Следствие предполагает, что допинг бегуну предоставлял его тренер.

Авторитет Салазара и Фара

Альберто — один из самых уважаемых тренеров в мировой легкой атлетике. Все его спортсмены проходили допинг-тестирование много раз, и не было ни одного случая использования запрещенных веществ. А такое крайне редко случается в мировом спорте. Видимо поэтому антидопинговые агентства испытывают особый интерес к тренеру.

Салазар участвовал в разных разбирательствах, его обвиняли в допинге и распространении запрещенных веществ. На данный момент он считается дисквалифицированным на 4 года за контрабанду тестостерона.

Сам же Фара очень известный и авторитетный спортсмен, имеющий звание королевы Елизаветы. До сих пор остается загадкой, как он получил столько титулов, имея столь скверный характер. Впрочем, это отчасти заслуга Салазара.

Мо Фара уже сменил род спортивной деятельности, занимаясь марафонами, а сам Салазар занят воспитанием других спортсменов.

Поведение UKAD

Британское агентство пытается узнать, что замышляет ВАДА. Это, как минимум, странно, но умно с точки зрения правового поля. Но все-таки, что мешает UKAD предоставить пробы Мо Фара в период с 2011 по 2017 годы?

У британского агентства хорошие отношения с ВАДА, особенно теплые с РУСАДА, если вспомнить, как британцы помогали российскому агентству восстановиться на мировой арене. Хотя после вердикта ВАДА 9 декабря UKAD было всеми руками за отстранение России от Олимпиады.

В ситуации с UKAD можно выделить несколько нюансов, которые так или иначе могут повлиять на дальнейшее развитие дела. Об этом также говорила одна из представительниц UKAD Николь Сэпстид.

Особенности хранения допинг-проб

Все данные проб находятся на защищенном сервере, а сами образцы хранятся в замороженном состоянии. Срок хранения материалов при заморозке не превышает 10 лет. Фактически, пробы могут быть переданы до 2021 года (2020 включительно) без потери качества.

Что говорит Сэпстид? "При вскрытии и разморозке качество хранящейся пробы падает", — заявила Николь Сэпстид прессе.

Высказывание представительницы британского агентства очень странное. Она прямо говорит о том, что доступа к пробам нет, их качество может быть снижено, а ВАДА должна предоставить весомые доказательства в адрес UKAD.

Здесь встает также вопрос о собственности проб, о которой говорила Сэпстид. По ее мнению, заказчик проб и есть ее владелец, но на самом деле нет точного определения собственности биоматериалов при передаче их на обследование.

UKAD уверенно пользуется пробелами в спортивном законодательстве и явно оттягивает неизбежное, потому что ВАДА может добраться до проб Мо Фара. Для этого всемирной организации нужно направить запрос в адрес UKAD.